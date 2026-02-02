Законом передбачать обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення до реєстру, - Вигівський

В Україні може з'явитися реєстр дронів, який функціонуватиме як державна інформаційна система, аналогічна реєстрації транспортних засобів, але з урахуванням специфіки БпЛА.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Подробиці

Раніше Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності схвалив законопроєкт, який встановлює правила користування БпЛА і рекомендує його прийняти за основу в першому читанні, а потім допрацювати до другого.

У поліції заявили про необхідність врегулювати питання контролю всіх польотів БпЛА.

"Йдеться про правопорушення, вчинені за допомогою БпЛА. Якщо із застосуванням дрону буде пошкоджено майно, завдано тілесні ушкодження людям, за це має бути адміністративна і кримінальна відповідальність. А такі факти є. І тяжкість таких правопорушень зростає з року в рік", - пояснив Вигівський.

За його словами, Нацполіція підтримує та ініціює комплексні законодавчі зміни, початок яким має покласти цей законопроєкт.

Про що цей проєкт закону?

"Він включає обов’язкову реєстрацію БпЛА, внесення їх до Державного реєстру повітряних суден і облік у підрозділах Національної поліції. А також унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти.

Бо людей, які вміють користуватися дронами , понад сотню тисяч лише в Силах оборони і не виключено, що з часом криміналітет захоче когось із цих людей до себе залучити. Бо не треба снайперів, якихось складних процесів вигадувати. FPV-дрон – це найкращий спосіб для злочинців, щоб когось ліквідувати чи пошкодити майно. Тому ми маємо бачити детекцію дронів, які злітають, і знати, хто ними керує", - пояснив очільник Нацполіції.

Вигівський також зазначив, що законопроєктом передбачено адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або в стані сп’яніння і кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

Використання дронів

За словами голови Нацполіції, після завершення воєнного стану люди, які мають відповідні сертифікати на управління дронами і у яких вони будуть, подаватимуть заявку на здійснення польотів.

"Наприклад, журналісти переживають, що їм заважатимуть робити зйомки за допомогою квадракоптерів. Ніхто цього не планує робити. Просто треба буде заздалегідь подати заявку. Зараз так само відбувається. Бо якщо дрон впаде комусь на голову, за це повинна бути відповідальність", - пояснив він.

Реєстр

Вигівський зазначив, що державний облік безпілотних повітряних суден уже передбачений Повітряним кодексом України, а після скасування воєнного стану планується його розширення та деталізація відповідно до законодавчих змін.

"Реєстр дронів функціонуватиме як державна інформаційна система, аналогічна реєстрації транспортних засобів, але з урахуванням специфіки БпЛА. Реєстрація планується в електронному форматі — через державну онлайн-платформу або застосунок "Дія".

Під час реєстрації оператор або власник вноситиме: свої персональні та контактні дані, технічні характеристики дрона (тип, маса, виробник).

Після реєстрації дрону присвоюватиметься унікальний номер, який буде прив’язаний до конкретного безпілотника та може наноситися на нього фізично або зберігатися в електронному вигляді.

Реєстр не буде публічним. Власник матиме доступ лише до своїх даних, тоді як повний доступ отримають уповноважені державні та правоохоронні органи. Це необхідно з міркувань безпеки", - розповів він.

Також, за словами голови Нацполіції, буде чітко розмежована відповідальність.

Незалежно від того, чи є дрон власним, службовим або позиченим, відповідальність за політ несе той, хто ним керував.

Якщо людина не захоче реєструвати дрон та використовуватиме його, то буде адміністративна відповідальність. А якщо будуть негативні наслідки такого використання - кримінальна.

