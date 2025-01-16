УКР
Російські спецслужби почали полювати на правоохоронців, - голова Нацполіції Вигівський

Вигівський: Спецслужби РФ почали полювати на поліцейських

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявив, що спецслужби Росії почали полювати на українських поліцейських. У них є конкретні відповідні завдання, наприклад, закласти вибухівку. 

Про це він сказав в інтерв’ю "Українським новинам", передає Цензор.НЕТ.

"Спецслужби (РФ – ред.) почали конкретно полювати на поліцейських. З осені минулого року почалися такі терористичні атаки на наших працівників. Це декілька фактів у Києві, Житомирі, Дніпрі – всі вони розкриті спільно з СБУ, особи затримані. Тобто є конкретні завдання полювати на поліцейських. Ми стали для них мішенню", - зазначив Вигівський.

За його словами, у багатьох випадках росіяни спочатку дають прості завдання – сфотографувати адмінбудівлю, далі складніші - наприклад, закласти вибухівку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жорстоке затримання військового з пластиною в руці на Дніпропетровщині: Лубінець закликав Вигівського провести неупереджене розслідування

"Дурять фігурантів, гроші у більшості випадків вони не отримують, а покарання несуть достатньо суворе. Тому, хто це виношує в думках, краще цього не робити. Як бачите, своєю роботою ми також створюємо багато проблем для росії, для реалізації їхніх дестабілізаційних заходів у нашій державі", - пояснив Вигівський.

Так, упродовж 2024 року правоохоронці затримали 201 особу за вчинення 229 підпалів авто і 7 осіб, які вчинили теракти біля адмінбудівель.

"Як правило, це або неповнолітні, або люди з низькою соціальною відповідальністю, наприклад, наркомани", - зазначив він.

Водночас, запевнив Вигівський, поліцейські швидко встановлюють осіб, яким російські спецслужби замовляють здійснення різних злочинів, як-от підпали авто ЗСУ, напади на поліцейських тощо.

Читайте також: У Нацполіції назвали три обов’язкові кроки, які мають зробити родичі військових, що зникли безвісти 

Теракт у Дніпрі 14 грудня

Нагадаємо, у Дніпрі 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Пізніше поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.

9 січня 2025 року затримано ще двох фігурантів, причетних до теракту в Дніпрі.

Нацполіція (15426) росія (67242) Вигівський Іван (75)
