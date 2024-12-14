У Дніпрі пролунав вибух: поліція встановлює обставини, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

В одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.

У поліції повідомили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

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