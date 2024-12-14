У Дніпрі пролунав вибух: поліція встановлює обставини, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж
В одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.
У поліції повідомили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Топ коментарі
+14 izhgut
показати весь коментар14.12.2024 18:17
+9 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар14.12.2024 17:56
+7 Дмитрий Питалов d7355999
показати весь коментар14.12.2024 16:47
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афігеть!
агов, буданов, малюк....
PS. Коли якийсь довбень по "синій педалі" бавиться гранатою, а потім гине сам і забирає людей - це теж кацапи?
але ж, твій кумир зе!гандон, пропонував шалик, замість евакуювати маріуполь!!!
але, моя юність пройшла в києві в 90 х.
так що....
ти жне красуня?
то повторюсь: одна справа атакувати ракетами, інша справа тероризувати цивільних через супермаркети транспорт місця скупчення.
так зрозуміло? нє?