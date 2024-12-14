УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12213 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 960 40
вибух (4364) Дніпро місто (2694) Нацполіція (14874)

У Дніпрі пролунав вибух: поліція встановлює обставини, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

В одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.

У поліції повідомили, що подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Також читайте: Смертельна ДТП у Дніпрі: неповнолітнього відправили під домашній арешт

У Дніпрі пролунав вибух 14 грудня: поліція встановлює обставини
У Дніпрі пролунав вибух 14 грудня: поліція встановлює обставини

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Готував підпали військових авто у Дніпрі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі пролунав вибух 14 грудня: поліція встановлює обставини
У Дніпрі пролунав вибух 14 грудня: поліція встановлює обставини

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Кажуть, що людоловів підірвали.
показати весь коментар
14.12.2024 18:17
+9
Ну судя по комментариям на телеграмм-каналах где уже выложили и фото и видео - организация из трех букв мягко говоря популярностью у населения не пользуется, очень мягко говоря. А как там пишут я не буду повторять.
показати весь коментар
14.12.2024 17:56
+7
Якщо ти не помітив, то кацапи з 2014 року до нього вдалися! А тут скоріш за все шось інше...
показати весь коментар
14.12.2024 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тобто, кацапи вдалися то прямого тероризму?
афігеть!
агов, буданов, малюк....
показати весь коментар
14.12.2024 16:43 Відповісти
Якщо ти не помітив, то кацапи з 2014 року до нього вдалися! А тут скоріш за все шось інше...
показати весь коментар
14.12.2024 16:47 Відповісти
Навіщо країні слідчі, криміналісти? Гриша Гліба вже все розслідував і готовий винести вирок
PS. Коли якийсь довбень по "синій педалі" бавиться гранатою, а потім гине сам і забирає людей - це теж кацапи?
показати весь коментар
14.12.2024 16:52 Відповісти
є так відома призказка: краще перебздіти чим недобздіти!
але ж, твій кумир зе!гандон, пропонував шалик, замість евакуювати маріуполь!!!
показати весь коментар
14.12.2024 17:01 Відповісти
А тебя Гриша не смущают АбуБандиты которые наводняют улицы украинских городов?
показати весь коментар
14.12.2024 17:03 Відповісти
я не знаю, що таке абу.
але, моя юність пройшла в києві в 90 х.
так що....
показати весь коментар
14.12.2024 17:08 Відповісти
не розумію. навіть не хочу шукати. хочеш розкрий.
показати весь коментар
14.12.2024 17:11 Відповісти
чорних і справді забагато з'явилосьв Україні. треба їм ставити умову, рік службив ЗСУ дозвіл на проживання нап пів року, три роки служби - право на постійне проживання, ніякого громадянства.
показати весь коментар
14.12.2024 17:29 Відповісти
Взагалі треба отримати інформацію, потім робити висновки. Це називається адекватність. А до чого тут Зеленський - взагалі не зрозуміло
показати весь коментар
14.12.2024 17:08 Відповісти
то зрозуміло, чому тобі не зрозуміло про зе!поца та маріуполь.
показати весь коментар
14.12.2024 17:09 Відповісти
Я вам не "тикав". Ви про мене нічого не знаєте. Тема не про Зе та Маріуполь, а про вибух, яких у воюючий країні ледь не щодня
показати весь коментар
14.12.2024 17:12 Відповісти
так і я тобі не тикав. то, я був молодий, то тикав, у кожну красуню.
ти жне красуня?
то повторюсь: одна справа атакувати ракетами, інша справа тероризувати цивільних через супермаркети транспорт місця скупчення.
так зрозуміло? нє?
показати весь коментар
14.12.2024 17:17 Відповісти
АбуБандиты ездят и ходят по улицам никто их не трогает, все стены домов исписаны наркоторговыми телеграмканалами, что вы при таком положении ожидаете что будет происходить? АбуБандиты + нарко телеграмм каналы = террор против украинской нации!
показати весь коментар
14.12.2024 16:46 Відповісти
Було б непогано якби почали підривати гарнітуроголових дзвонарів із шахрайських колл-центрів. До речі, чому за весь час війни жодна ракета не попала в якийсь колл-центр?
показати весь коментар
14.12.2024 16:46 Відповісти
Колцентрам информацию передают прямо из СБ банков они сотрудничают в ограблении клиентов с мошенническими колцентрами, а организовывают эти колцентры АбуБандиты из России!
показати весь коментар
14.12.2024 16:49 Відповісти
Треба писати рабсія з маленької букви
показати весь коментар
14.12.2024 17:17 Відповісти
Их надо просто мобилизировать, они отличные воины хитрые и коварные их очень много они могут освободить все оккупированные территории! Пусть лучше они зныщують оккупантов!
показати весь коментар
14.12.2024 16:53 Відповісти
хотілося б почюти шо там поліція встановила - але по замочянню все буде як завжди - проїхали, забули...
показати весь коментар
14.12.2024 17:17 Відповісти
а хто ж вас падлюк замурзаних не знає?
показати весь коментар
14.12.2024 18:36 Відповісти
давай, шнирь енакієвкієвській, прикацаплений переєреструйся щє раз ...
показати весь коментар
14.12.2024 18:48 Відповісти
постучі каской собі по голові, може там якісь тублери і перемкнуться, але надії нема - тут тількі кайло!
показати весь коментар
14.12.2024 18:53 Відповісти
Якщо це теракт, на місці події мала б працювати слідча група СБУ, чи там таких немає, а як завжди поліція все зробить, а потім справу забере прокуратура і передасть до СБУ?
показати весь коментар
14.12.2024 17:24 Відповісти
Ну судя по комментариям на телеграмм-каналах где уже выложили и фото и видео - организация из трех букв мягко говоря популярностью у населения не пользуется, очень мягко говоря. А как там пишут я не буду повторять.
показати весь коментар
14.12.2024 17:56 Відповісти
Мусара щось не поділили?
показати весь коментар
14.12.2024 17:40 Відповісти
Кажуть, що людоловів підірвали.
показати весь коментар
14.12.2024 18:17 Відповісти
Це все наслідки толерантності влади, суддів, прокурорів, правоохоронних органів до паліїв майна військових, коригувальників, зрадників, ... яким за участь в групових вбивствах громадян України, шкоду майна присуджують смішні терміни, 8-12 років. Наприклад В США за такі дії було би декілька пожитєвих термінів або смертний вирок. Чому до цих пір ні депутати, ні президент не ініціювали відповідний закон. Це означає що їх такий стан справ влаштовує їм ніщо не загрожує ?! А Україні і українцям загрожує знищення державності, країни, майбутнього їх дітей... Владо! В Україні війна, ворогів потрібно знищувати. І нещадно.
показати весь коментар
14.12.2024 18:39 Відповісти
Ось вони українців і нищать
показати весь коментар
14.12.2024 19:09 Відповісти
Монастирський і Єнін номер два?
показати весь коментар
14.12.2024 19:07 Відповісти
Двоє поліцейських і ще один з ними поряд - це часом не т.з. "група оповіщення"?
показати весь коментар
14.12.2024 19:33 Відповісти
Хто п..дить про людоловій тей агент рашки. Хто посіє вітер, пожне бурю. Моцва начувайся...
показати весь коментар
14.12.2024 20:03 Відповісти
Людолови посіяли, а тепер отримали.
показати весь коментар
14.12.2024 21:19 Відповісти
 
 