Готував підпали військових авто у Дніпрі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж
У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував обстріли та готував підпали військових авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Спочатку його основним завданням встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.
Проте згодом куратор з ФСБ поставив йому нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.
"За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Перед вчиненням теракту фігурант "перевірив" пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора", - йдеться в повідомленні.
У разі успішного знищення потенційної цілі агент отримав "замовлення" ФСБ на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф.
Зловмисника було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано.
Затриманим виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.
Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше