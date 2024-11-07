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Готував підпали військових авто у Дніпрі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував обстріли та готував підпали військових авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спочатку його основним завданням встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Проте згодом куратор з ФСБ поставив йому нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

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"За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Перед вчиненням теракту фігурант "перевірив" пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора", - йдеться в повідомленні.

У разі успішного знищення потенційної цілі агент отримав "замовлення" ФСБ на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф.

Зловмисника було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано.

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Затриманим виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.

Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3323) СБУ (13061)


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Топ коментарі
+10
Покажіть його пику! Назвіть адресу і рідних! Лише тоді припиняться диверсії. Бо казки з заблюреними можна вигадувати без кінця. Ну, щоб премію давали, наприклад
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07.11.2024 10:29 Відповісти
+7
Щас начнётся . Суд , адвокаты и прочая лабуда . Може проще вопрос закрывать ? Был застрелян при попытке к бегству или оказал вооружонное сопротивление и был застрелян. Пару десятков таких дебилов прижмурят , и может у других в голове что-то прояснится ?
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07.11.2024 10:24 Відповісти
+6
Я про це пишу вже рік, - "при затриманні вчинив озброєний опір та був ліквідований".
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07.11.2024 10:27 Відповісти
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Щас начнётся . Суд , адвокаты и прочая лабуда . Може проще вопрос закрывать ? Был застрелян при попытке к бегству или оказал вооружонное сопротивление и был застрелян. Пару десятков таких дебилов прижмурят , и может у других в голове что-то прояснится ?
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07.11.2024 10:24 Відповісти
Я про це пишу вже рік, - "при затриманні вчинив озброєний опір та був ліквідований".
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07.11.2024 10:27 Відповісти
Нік поміняй, може тоді прислухаються...
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07.11.2024 10:44 Відповісти
Нік - держава проживання.
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07.11.2024 10:47 Відповісти
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07.11.2024 13:23 Відповісти
Дуже ефективно було б повісити десь в центрі міста, краще біля супермаркету де людей багато, з написом типо "Підпалювач". І хай пару тижнів повиситью А поряд ще й декілька навідників.
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07.11.2024 10:24 Відповісти
війна суд і Кабздон
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07.11.2024 10:29 Відповісти
Повесить на постаменте бывшего памятника Членину, что напротив бывшего фонтана.
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07.11.2024 10:29 Відповісти
Ленін був навпроти ЦУМа. Зараз це Площа Незалежності
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07.11.2024 10:32 Відповісти
Ніт, якщо стати бідля постамента, цум буде ліворуч, а фонтан прямо напротив.
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07.11.2024 10:36 Відповісти
Так, там був фонтан. Але ще за совка. Згоден
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07.11.2024 10:53 Відповісти
А ще до леніна на його місці стояла новорічна ялинка)) Дитячі спогади
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07.11.2024 10:56 Відповісти
Он чого ти за бабу Жулю агітуєш! Був в неї на підхваті щє коли вона в КУБі крадіжками займалася?
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07.11.2024 10:59 Відповісти
Щось є на Юлю? Мерщій до генпрокурора! Він на 100% зєлін. Бо всі крадуни вже з ніг збились, шукають на Юлю матеріал
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07.11.2024 11:10 Відповісти
Та ще https://censor.net/user/396108 подав, та щось немае нiякоi двiжухи...
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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09.11.2024 09:22 Відповісти
Покажіть його пику! Назвіть адресу і рідних! Лише тоді припиняться диверсії. Бо казки з заблюреними можна вигадувати без кінця. Ну, щоб премію давали, наприклад
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07.11.2024 10:29 Відповісти
А йому 1000 ваЗЕліна виплатять? Бо нелох казав, що усім під ряд давати буде...
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07.11.2024 10:47 Відповісти
Треба припиняти скиглити, але вимагати вибори
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07.11.2024 10:50 Відповісти
тільки після розвішування зєльоной шобли і баби Жулі на стовпах вздовж Хрещатика
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07.11.2024 11:00 Відповісти
Як же гадьониши ненавидять Юлю... Бо солі їм на хвіст насипала добре
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07.11.2024 11:12 Відповісти
Это все враки. Какая соль? До бога далеко, а до баб Юльки, шо до Киева рачки . Бо заре похолодало i вона вже чалиться(костi грiе)ii в Эмiратах, не правда лi?
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09.11.2024 09:26 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2024 10:49 Відповісти
Судячи з либи у фігуранта - нічого йьому не буде - прокурори не забудуть інвалідні міліони.
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07.11.2024 10:38 Відповісти
Нажаль руки ноги цілі.
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07.11.2024 10:44 Відповісти
Жмурик?
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07.11.2024 10:45 Відповісти
На свиноферму його - гівно їсти!
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07.11.2024 10:48 Відповісти
А д'єрмака коли притиснете? Чи, ''ета другоє''.
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07.11.2024 10:54 Відповісти
Щось він такий життєрадісний на фото, що не падав ні разу сракою об землю при затриманні?
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07.11.2024 12:25 Відповісти
Вже ******* дешевим вкидом. "подпал" - це виключно український варіант. Жоден орк так не скаже. Поджог. Наптшуть із посилками, але звучати буде однаково
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07.11.2024 12:35 Відповісти
Своїх корупціонерів треба садити і надовго,ви хоть ког вже,або
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08.11.2024 13:13 Відповісти
 
 