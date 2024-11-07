Готував підпали військових авто у Дніпрі: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримали агента ФСБ, який коригував обстріли та готував підпали військових авто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спочатку його основним завданням встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра.

Проте згодом куратор з ФСБ поставив йому нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці.

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"За інструкцією окупантів фігурант власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час агент мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Перед вчиненням теракту фігурант "перевірив" пристрій поблизу залізничної колії, про що поінформував свого російського куратора", - йдеться в повідомленні.

У разі успішного знищення потенційної цілі агент отримав "замовлення" ФСБ на подальше знищення військового транспорту та релейних шаф.

Зловмисника було завчасно викрито, задокументовано його злочини та затримано.

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Затриманим виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства, який мав практичні знання у галузі хімії. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни РФ проти України.

Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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