Готовил поджоги военных авто в Днепре: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

В Днепре задержали агента ФСБ, который корректировал обстрелы и готовил поджоги военных авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Изначально его основной задачей было установление координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

Но впоследствии куратор из ФСБ поставил ему новую задачу: осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов Укрзализныци.

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"По инструкции оккупантов фигурант собственноручно сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления. В определенное время агент должен был заложить готовое устройство под военное авто ВСУ и в удаленном режиме привести в действие. Перед совершением теракта фигурант "проверил" устройство вблизи железнодорожного пути, о чем проинформировал своего российского куратора", - говорится в сообщении.

В случае успешного уничтожения потенциальной цели агент получил "заказ" ФСБ на дальнейшее уничтожение военного транспорта и релейных шкафов.

Злоумышленник был заблаговременно разоблачен, задокументированы его преступления и задержан.

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Задержанным оказался 48-летний слесарь местного предприятия, имевший практические знания в области химии. В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь российских Телеграм-каналов, где оставлял комментарии в поддержку войны РФ против Украины.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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