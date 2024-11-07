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Готовил поджоги военных авто в Днепре: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

В Днепре задержали агента ФСБ, который корректировал обстрелы и готовил поджоги военных авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Изначально его основной задачей было установление координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

Но впоследствии куратор из ФСБ поставил ему новую задачу: осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов Укрзализныци.

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"По инструкции оккупантов фигурант собственноручно сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления. В определенное время агент должен был заложить готовое устройство под военное авто ВСУ и в удаленном режиме привести в действие. Перед совершением теракта фигурант "проверил" устройство вблизи железнодорожного пути, о чем проинформировал своего российского куратора", - говорится в сообщении.

В случае успешного уничтожения потенциальной цели агент получил "заказ" ФСБ на дальнейшее уничтожение военного транспорта и релейных шкафов.

Злоумышленник был заблаговременно разоблачен, задокументированы его преступления и задержан.

Смотрите также: Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзалізниці": В Днепре и Славянске задержаны двое приспешников РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержанным оказался 48-летний слесарь местного предприятия, имевший практические знания в области химии. В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь российских Телеграм-каналов, где оставлял комментарии в поддержку войны РФ против Украины.

Во время обысков у него изъяли телефон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі
СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі

Автор: 

Днепр (4463) СБУ (20130)


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Топ комментарии
+10
Покажіть його пику! Назвіть адресу і рідних! Лише тоді припиняться диверсії. Бо казки з заблюреними можна вигадувати без кінця. Ну, щоб премію давали, наприклад
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07.11.2024 10:29 Ответить
+7
Щас начнётся . Суд , адвокаты и прочая лабуда . Може проще вопрос закрывать ? Был застрелян при попытке к бегству или оказал вооружонное сопротивление и был застрелян. Пару десятков таких дебилов прижмурят , и может у других в голове что-то прояснится ?
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07.11.2024 10:24 Ответить
+6
Я про це пишу вже рік, - "при затриманні вчинив озброєний опір та був ліквідований".
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07.11.2024 10:27 Ответить
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Щас начнётся . Суд , адвокаты и прочая лабуда . Може проще вопрос закрывать ? Был застрелян при попытке к бегству или оказал вооружонное сопротивление и был застрелян. Пару десятков таких дебилов прижмурят , и может у других в голове что-то прояснится ?
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07.11.2024 10:24 Ответить
Я про це пишу вже рік, - "при затриманні вчинив озброєний опір та був ліквідований".
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07.11.2024 10:27 Ответить
Нік поміняй, може тоді прислухаються...
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07.11.2024 10:44 Ответить
Нік - держава проживання.
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07.11.2024 10:47 Ответить
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07.11.2024 13:23 Ответить
Дуже ефективно було б повісити десь в центрі міста, краще біля супермаркету де людей багато, з написом типо "Підпалювач". І хай пару тижнів повиситью А поряд ще й декілька навідників.
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07.11.2024 10:24 Ответить
війна суд і Кабздон
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07.11.2024 10:29 Ответить
Повесить на постаменте бывшего памятника Членину, что напротив бывшего фонтана.
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07.11.2024 10:29 Ответить
Ленін був навпроти ЦУМа. Зараз це Площа Незалежності
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07.11.2024 10:32 Ответить
Ніт, якщо стати бідля постамента, цум буде ліворуч, а фонтан прямо напротив.
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07.11.2024 10:36 Ответить
Так, там був фонтан. Але ще за совка. Згоден
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07.11.2024 10:53 Ответить
А ще до леніна на його місці стояла новорічна ялинка)) Дитячі спогади
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07.11.2024 10:56 Ответить
Он чого ти за бабу Жулю агітуєш! Був в неї на підхваті щє коли вона в КУБі крадіжками займалася?
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07.11.2024 10:59 Ответить
Щось є на Юлю? Мерщій до генпрокурора! Він на 100% зєлін. Бо всі крадуни вже з ніг збились, шукають на Юлю матеріал
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07.11.2024 11:10 Ответить
Та ще https://censor.net/user/396108 подав, та щось немае нiякоi двiжухи...
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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09.11.2024 09:22 Ответить
Покажіть його пику! Назвіть адресу і рідних! Лише тоді припиняться диверсії. Бо казки з заблюреними можна вигадувати без кінця. Ну, щоб премію давали, наприклад
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07.11.2024 10:29 Ответить
А йому 1000 ваЗЕліна виплатять? Бо нелох казав, що усім під ряд давати буде...
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07.11.2024 10:47 Ответить
Треба припиняти скиглити, але вимагати вибори
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07.11.2024 10:50 Ответить
тільки після розвішування зєльоной шобли і баби Жулі на стовпах вздовж Хрещатика
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07.11.2024 11:00 Ответить
Як же гадьониши ненавидять Юлю... Бо солі їм на хвіст насипала добре
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07.11.2024 11:12 Ответить
Это все враки. Какая соль? До бога далеко, а до баб Юльки, шо до Киева рачки . Бо заре похолодало i вона вже чалиться(костi грiе)ii в Эмiратах, не правда лi?
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09.11.2024 09:26 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2024 10:49 Ответить
Судячи з либи у фігуранта - нічого йьому не буде - прокурори не забудуть інвалідні міліони.
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07.11.2024 10:38 Ответить
Нажаль руки ноги цілі.
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07.11.2024 10:44 Ответить
Жмурик?
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07.11.2024 10:45 Ответить
На свиноферму його - гівно їсти!
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07.11.2024 10:48 Ответить
А д'єрмака коли притиснете? Чи, ''ета другоє''.
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07.11.2024 10:54 Ответить
Щось він такий життєрадісний на фото, що не падав ні разу сракою об землю при затриманні?
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07.11.2024 12:25 Ответить
Вже ******* дешевим вкидом. "подпал" - це виключно український варіант. Жоден орк так не скаже. Поджог. Наптшуть із посилками, але звучати буде однаково
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07.11.2024 12:35 Ответить
Своїх корупціонерів треба садити і надовго,ви хоть ког вже,або
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08.11.2024 13:13 Ответить
 
 