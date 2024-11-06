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Новости Война
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Ждала оккупации Краматорска: СБУ задержала агента, которая сливала россиянам позиции ВСУ на Донетчине

СБУ затримала агентку РФ, яка наводила обстріли на Донеччині

В Донецкой области задержана российский агент, которая передавала захватчикам локации Сил обороны и ждала оккупации Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции. Она работала на врага через "связного", своего давнего знакомого, который также был экс-милиционером. В 2014 он присоединился к террористам "днр", а после начала полномасштабной войны стал комбатом одной из разведывательно-штурмовых бригад вооруженных сил рф.

По инструкции россиян агент сливала "связному" локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупационный "вице-мэр", агент ГРУ и предательница задержаны на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Больше всего россиян интересовали координаты реактивной артиллерии ВСУ, а также маршруты движения автоцистерн с топливом, которые поставлялись на передовую.

Женщина объезжала местность на своем авто и скрыто фиксировала военные объекты. Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и задержала ее.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: 15 лет тюрьмы получила российский агент, шпионившая за Силами обороны в Славянске и призывавшая убивать наших пленных, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (20125) Донецкая область (10132) государственная измена (1582)


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ще одна фуфайка. наслідок політики повної толеранції "нам так лучше"
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06.11.2024 10:06 Ответить
вона не агентка ніяка, а звичайна етнічна московитка що на шару отримала паспорт України та завантажила телеграм і пращури якої завезені туди після 2 світової
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06.11.2024 10:10 Ответить
Це не має різниці !!!Під час війни , ітреба « при попитці к бегству « утілізовувати ! Через ціх підручних ТЕРРОРИСТІВ ГИНУТЬ СОТНІ
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06.11.2024 10:23 Ответить
Чому їх показово не випускати на мінне поле?!
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06.11.2024 10:16 Ответить
Вважаю що всіх без винятку прихильників ********** кацапського походження потрібно накопичувати в одному місці, пакувати в вагони для худоби і відправляти на *********. Формально їх навіть зрадниками назвати не можна бо вони етнічні кацапи, тобто "латентні окупанти" та алкодегенерати у яких "руки з дупи" і манія "імперської величі". Для нас особливо небезпечними є кацапські суки, які виховують кацапське потомство в дусі "вєлікоруzкого шовінізму". Тому таких депортувати разом з виплодком. І хай насолоджуються своїм "руzкім міром" довіку в *********і. Зараз в Україні не більше 10% етнічних кацапів. З них *************** є максимум 1,5 -2%. Це оті дебіли з "руzкоязичной чєлюстью". Життя в ********* є гіршим за позбавлення волі в Україні покаранням - з колонії можна вийти відбувши термін, а от з ********** тільки на концерт кобзона...
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06.11.2024 10:49 Ответить
Під час Другої Світової в Великобританії таких корегувальників розстрілювали.
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06.11.2024 11:41 Ответить
 
 