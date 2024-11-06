Ждала оккупации Краматорска: СБУ задержала агента, которая сливала россиянам позиции ВСУ на Донетчине

В Донецкой области задержана российский агент, которая передавала захватчикам локации Сил обороны и ждала оккупации Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Фигуранткой оказалась местная пенсионерка, бывшая сотрудница расформированной милиции. Она работала на врага через "связного", своего давнего знакомого, который также был экс-милиционером. В 2014 он присоединился к террористам "днр", а после начала полномасштабной войны стал комбатом одной из разведывательно-штурмовых бригад вооруженных сил рф.

По инструкции россиян агент сливала "связному" локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

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Больше всего россиян интересовали координаты реактивной артиллерии ВСУ, а также маршруты движения автоцистерн с топливом, которые поставлялись на передовую.

Женщина объезжала местность на своем авто и скрыто фиксировала военные объекты. Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила предательницу и задержала ее.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Она находится под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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