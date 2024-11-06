Чекала окупації Краматорська: СБУ затримала агентку, яка зливала росіянам позиції ЗСУ на Донеччині

На Донеччині затримано російську агентку, яка передавала загарбникам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через "зв’язкового", свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером. У 2014 він приєднався до терористів "днр", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

За інструкцією росіян агентка зливала "зв’язковому" локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Найбільше росіян цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Жінка об'їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти. Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю та затримала її.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агентів РФ, які навели ракети на аеродром Івано-Франківщини 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років, - СБУ