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Новини Війна
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Чекала окупації Краматорська: СБУ затримала агентку, яка зливала росіянам позиції ЗСУ на Донеччині

СБУ затримала агентку РФ, яка наводила обстріли на Донеччині

На Донеччині затримано російську агентку, яка передавала загарбникам локації Сил оборони та чекала на окупацію Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігуранткою виявилася місцева пенсіонерка, колишня співробітниця розформованої міліції. Вона працювала на ворога через "зв’язкового", свого давнього знайомого, який також був ексміліціонером. У 2014 він приєднався до терористів "днр", а після початку повномасштабної війни став комбатом однієї із розвідувально-штурмових бригад збройних сил рф.

За інструкцією росіян агентка зливала "зв’язковому" локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Краматорському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Найбільше росіян цікавили координати реактивної артилерії ЗСУ, а також маршрути руху автоцистерн з паливом, які постачалися на передову.

Жінка об'їжджала місцевість на своєму авто та приховано фіксувала військові об’єкти. Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю та затримала її.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вона перебуває під вартою. Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агентів РФ, які навели ракети на аеродром Івано-Франківщини 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років, - СБУ

Автор: 

СБУ (13052) Донецька область (8932) державна зрада (1728)


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ще одна фуфайка. наслідок політики повної толеранції "нам так лучше"
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06.11.2024 10:06 Відповісти
вона не агентка ніяка, а звичайна етнічна московитка що на шару отримала паспорт України та завантажила телеграм і пращури якої завезені туди після 2 світової
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06.11.2024 10:10 Відповісти
Це не має різниці !!!Під час війни , ітреба « при попитці к бегству « утілізовувати ! Через ціх підручних ТЕРРОРИСТІВ ГИНУТЬ СОТНІ
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06.11.2024 10:23 Відповісти
Чому їх показово не випускати на мінне поле?!
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06.11.2024 10:16 Відповісти
Вважаю що всіх без винятку прихильників ********** кацапського походження потрібно накопичувати в одному місці, пакувати в вагони для худоби і відправляти на *********. Формально їх навіть зрадниками назвати не можна бо вони етнічні кацапи, тобто "латентні окупанти" та алкодегенерати у яких "руки з дупи" і манія "імперської величі". Для нас особливо небезпечними є кацапські суки, які виховують кацапське потомство в дусі "вєлікоруzкого шовінізму". Тому таких депортувати разом з виплодком. І хай насолоджуються своїм "руzкім міром" довіку в *********і. Зараз в Україні не більше 10% етнічних кацапів. З них *************** є максимум 1,5 -2%. Це оті дебіли з "руzкоязичной чєлюстью". Життя в ********* є гіршим за позбавлення волі в Україні покаранням - з колонії можна вийти відбувши термін, а от з ********** тільки на концерт кобзона...
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06.11.2024 10:49 Відповісти
Під час Другої Світової в Великобританії таких корегувальників розстрілювали.
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06.11.2024 11:41 Відповісти
 
 