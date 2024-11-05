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Новини Війна
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Агентів РФ, які навели ракети на аеродром Івано-Франківщини 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років, - СБУ

Зрадників, які готували ракетні удари по аеродрому на Прикарпатті, засудили до 13 років тюрми

Трьох російських агентів, які навели ракети на аеродром в Івано-Франківській області 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років тюрми із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки затримала зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни.

"Поплічниками агресора виявилися троє мешканців із Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році. Агенти діяли у складі групи і "замикалися" на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера.

За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки "звітувати" про її наслідки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Агент з Харкова діяв під виглядом "тревел-блогера", який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав відзняті файли в Instagram.

Ще одна агентка - жителька Києва, напередодні повномасштабного вторгнення РФ оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків. Отриману інформацію вона надавала третьому учаснику російської агентури для пересилання розвідданих окупантам.

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24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили відповідну інформацію російській спецслужбі.

Зрадників затримали, коли ті готувалися до "евакуації" через західний кордон

Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Читайте: Вчинив наругу над державним прапором України: Уродженцю РФ повідомлено про підозру. ФОТО

Автор: 

СБУ (13052) державна зрада (1728) аеродром (317) Івано-Франківська область (967)


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Топ коментарі
+30
А отих навідників - Арахамію з Подоляком коли засудять за наведення ворожих ракет на Яворівський полігон?

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05.11.2024 16:25 Відповісти
+21
За зраду державну 13 років. За дрова 7 років. Шизоїдні ЗЕвиродки
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05.11.2024 16:21 Відповісти
+18
Усіх наводчиків треба пускати по мінним полям - нехай розмінірують
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05.11.2024 16:13 Відповісти
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...чати популярного месенджера я можу вгадати, який саме месенджер...
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05.11.2024 16:13 Відповісти
Не вгадали...інста...далі написано
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05.11.2024 18:39 Відповісти
Усіх наводчиків треба пускати по мінним полям - нехай розмінірують
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05.11.2024 16:13 Відповісти
Усіх наводчиків, зрадників, москальських агентів, паліїв військових автомобілів та інших об'єктів, москальських попів - усіх на розмінування.
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05.11.2024 16:27 Відповісти
А зелю?
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05.11.2024 16:31 Відповісти
Як муссоліні , або чаушеску .
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05.11.2024 16:45 Відповісти
Клоуну кастрація і в клітку на Хрещатику - нехай ''по-рже''...
І для туристів весела розвага.
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05.11.2024 17:05 Відповісти
За зраду державну 13 років. За дрова 7 років. Шизоїдні ЗЕвиродки
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05.11.2024 16:21 Відповісти
До 10 років.
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05.11.2024 17:37 Відповісти
Мaю надію, для таких у@банів окрему зону не створили??
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05.11.2024 16:24 Відповісти
А отих навідників - Арахамію з Подоляком коли засудять за наведення ворожих ракет на Яворівський полігон?

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05.11.2024 16:25 Відповісти
Оцих нізззя
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05.11.2024 16:28 Відповісти
Чому живі ?!!!
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05.11.2024 16:37 Відповісти
Идет война, выродки губят стратегический объект, и 13 лет????? Даже не 15??? Т.е. эти долбоебы-судьи где-то увидели смягчающие обстоятельства???
никто не поможет Украине выжить, никто. Потому что она сама себе не помогает..
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05.11.2024 16:56 Відповісти
Це Карний Кодекс імені Портнова, який за 10 років так і не скасували.
Там за всі злочини, за які могли засудити власне Портнова, дуже м'які максимальні строки.
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05.11.2024 17:14 Відповісти
Портнов створив Процессуальний кодекс по якому не можна нікого засудити, щоб не порушити його вимоги. Але депутатам він подобається, тому що в першу чергу він захищає їх.
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05.11.2024 17:40 Відповісти
Та отож...бо депутати наші перш за все його на себе приміряють, бо не планують жити, не порушуючи законів.
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05.11.2024 18:08 Відповісти
На гугл-картах всі аеродроми видно без навідннників .
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05.11.2024 17:26 Відповісти
Я одного не розумію. Як можна бути навідником на аеродром, який ще є на радянських картах?
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05.11.2024 18:16 Відповісти
По суті наводять не на аеродром, а на літаки та інші важливі обєкти що там базуються.
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05.11.2024 18:31 Відповісти
так це логічно, якщо є аеродром, то там є літаки
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05.11.2024 21:24 Відповісти
Как так суд решил? Потеря имущества, потеря обороны, потеря живого состава , ослабление оборонной мощи страны,Вы клоуны? ....срок
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05.11.2024 22:31 Відповісти
 
 