Агентів РФ, які навели ракети на аеродром Івано-Франківщини 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років, - СБУ
Трьох російських агентів, які навели ракети на аеродром в Івано-Франківській області 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років тюрми із конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Поплічниками агресора виявилися троє мешканців із Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році. Агенти діяли у складі групи і "замикалися" на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера.
За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки "звітувати" про її наслідки", - йдеться в повідомленні.
Агент з Харкова діяв під виглядом "тревел-блогера", який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав відзняті файли в Instagram.
Ще одна агентка - жителька Києва, напередодні повномасштабного вторгнення РФ оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків. Отриману інформацію вона надавала третьому учаснику російської агентури для пересилання розвідданих окупантам.
24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили відповідну інформацію російській спецслужбі.
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І для туристів весела розвага.
никто не поможет Украине выжить, никто. Потому что она сама себе не помогает..
Там за всі злочини, за які могли засудити власне Портнова, дуже м'які максимальні строки.