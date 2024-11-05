Агентів РФ, які навели ракети на аеродром Івано-Франківщини 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років, - СБУ

Трьох російських агентів, які навели ракети на аеродром в Івано-Франківській області 24 лютого 2022 року, засудили до 13 років тюрми із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки затримала зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни.

"Поплічниками агресора виявилися троє мешканців із Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році. Агенти діяли у складі групи і "замикалися" на декількох російських кураторів, з якими комунікували через анонімні чати популярного месенджера.

За вказівкою окупантів фігуранти мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки "звітувати" про її наслідки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву і Одесі та планував втекти до РФ, - СБУ. ФОТО

Агент з Харкова діяв під виглядом "тревел-блогера", який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічного об’єкта і викладав відзняті файли в Instagram.

Ще одна агентка - жителька Києва, напередодні повномасштабного вторгнення РФ оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків. Отриману інформацію вона надавала третьому учаснику російської агентури для пересилання розвідданих окупантам.

Читайте також: Окупаційного "віцемера", агентку ГРУ та зрадницю затримано на Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту і направили відповідну інформацію російській спецслужбі.

Зрадників затримали, коли ті готувалися до "евакуації" через західний кордон

Суд визнав їх винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Читайте: Вчинив наругу над державним прапором України: Уродженцю РФ повідомлено про підозру. ФОТО