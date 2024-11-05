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Новости Война
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Агентов РФ, которые навели ракеты на аэродром Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам, - СБУ

Зрадників, які готували ракетні удари по аеродрому на Прикарпатті, засудили до 13 років тюрми

Трех российских агентов, которые навели ракеты на аэродром в Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности задержала злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.

"Соратниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году. Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуницировали через анонимные чаты популярного мессенджера.

По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан агент ФСБ, который корректировал удары по Николаеву и Одессе и планировал сбежать в РФ, - СБУ. ФОТО

Агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.

Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Полученную информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

Читайте также: Оккупационный "вице-мэр", агент ГРУ и предательница задержаны на Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

24 февраля 2022 года агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Предателей задержали, когда те готовились к "эвакуации" через западную границу

Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Читайте: Надругательство над государственным флагом Украины: Уроженцу РФ сообщено о подозрении. ФОТО

Автор: 

СБУ (20116) государственная измена (1582) аэродром (310) Ивано-Франковская область (937)


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Топ комментарии
+30
А отих навідників - Арахамію з Подоляком коли засудять за наведення ворожих ракет на Яворівський полігон?

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05.11.2024 16:25 Ответить
+21
За зраду державну 13 років. За дрова 7 років. Шизоїдні ЗЕвиродки
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05.11.2024 16:21 Ответить
+18
Усіх наводчиків треба пускати по мінним полям - нехай розмінірують
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05.11.2024 16:13 Ответить
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...чати популярного месенджера я можу вгадати, який саме месенджер...
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05.11.2024 16:13 Ответить
Не вгадали...інста...далі написано
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05.11.2024 18:39 Ответить
Усіх наводчиків треба пускати по мінним полям - нехай розмінірують
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05.11.2024 16:13 Ответить
Усіх наводчиків, зрадників, москальських агентів, паліїв військових автомобілів та інших об'єктів, москальських попів - усіх на розмінування.
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05.11.2024 16:27 Ответить
А зелю?
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05.11.2024 16:31 Ответить
Як муссоліні , або чаушеску .
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05.11.2024 16:45 Ответить
Клоуну кастрація і в клітку на Хрещатику - нехай ''по-рже''...
І для туристів весела розвага.
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05.11.2024 17:05 Ответить
За зраду державну 13 років. За дрова 7 років. Шизоїдні ЗЕвиродки
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05.11.2024 16:21 Ответить
До 10 років.
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05.11.2024 17:37 Ответить
Мaю надію, для таких у@банів окрему зону не створили??
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05.11.2024 16:24 Ответить
А отих навідників - Арахамію з Подоляком коли засудять за наведення ворожих ракет на Яворівський полігон?

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05.11.2024 16:25 Ответить
Оцих нізззя
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05.11.2024 16:28 Ответить
Чому живі ?!!!
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05.11.2024 16:37 Ответить
Идет война, выродки губят стратегический объект, и 13 лет????? Даже не 15??? Т.е. эти долбоебы-судьи где-то увидели смягчающие обстоятельства???
никто не поможет Украине выжить, никто. Потому что она сама себе не помогает..
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05.11.2024 16:56 Ответить
Це Карний Кодекс імені Портнова, який за 10 років так і не скасували.
Там за всі злочини, за які могли засудити власне Портнова, дуже м'які максимальні строки.
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05.11.2024 17:14 Ответить
Портнов створив Процессуальний кодекс по якому не можна нікого засудити, щоб не порушити його вимоги. Але депутатам він подобається, тому що в першу чергу він захищає їх.
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05.11.2024 17:40 Ответить
Та отож...бо депутати наші перш за все його на себе приміряють, бо не планують жити, не порушуючи законів.
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05.11.2024 18:08 Ответить
На гугл-картах всі аеродроми видно без навідннників .
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05.11.2024 17:26 Ответить
Я одного не розумію. Як можна бути навідником на аеродром, який ще є на радянських картах?
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05.11.2024 18:16 Ответить
По суті наводять не на аеродром, а на літаки та інші важливі обєкти що там базуються.
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05.11.2024 18:31 Ответить
так це логічно, якщо є аеродром, то там є літаки
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05.11.2024 21:24 Ответить
Как так суд решил? Потеря имущества, потеря обороны, потеря живого состава , ослабление оборонной мощи страны,Вы клоуны? ....срок
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05.11.2024 22:31 Ответить
 
 