Агентов РФ, которые навели ракеты на аэродром Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам, - СБУ

Трех российских агентов, которые навели ракеты на аэродром в Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности задержала злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.

"Соратниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году. Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуницировали через анонимные чаты популярного мессенджера.

По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях", - говорится в сообщении.

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Агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.

Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Полученную информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

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24 февраля 2022 года агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Предателей задержали, когда те готовились к "эвакуации" через западную границу

Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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