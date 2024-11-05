Агентов РФ, которые навели ракеты на аэродром Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам, - СБУ
Трех российских агентов, которые навели ракеты на аэродром в Ивано-Франковской области 24 февраля 2022 года, приговорили к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности задержала злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.
"Соратниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году. Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуницировали через анонимные чаты популярного мессенджера.
По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях", - говорится в сообщении.
Агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.
Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Полученную информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.
24 февраля 2022 года агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.
Предателей задержали, когда те готовились к "эвакуации" через западную границу
Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
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І для туристів весела розвага.
никто не поможет Украине выжить, никто. Потому что она сама себе не помогает..
Там за всі злочини, за які могли засудити власне Портнова, дуже м'які максимальні строки.