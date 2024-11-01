РУС
Надругательство над государственным флагом Украины: Уроженцу РФ сообщено о подозрении. ФОТО

В Калуше Ивано-Франковской области задержали 37-летнего мужчину, который совершил надругательство над государственным флагом Украины и повредил шлагбаум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"В октябре на одной из улиц Калуша неизвестный мужчина дерзко сорвал украинский флаг, который был закреплен и поднят на флагштоке. После запихнул его в карман брюк. Также фигурант совершил хулиганство. Полицейские оперативно задержали правонарушителя", - говорится в сообщении.

У Калуші громадянин РФ вчинив наругу над прапором України

Действия мужчины зафиксировали на мобильные телефоны случайные прохожие и очевидцы, которые вызвали полицейских.

Также читайте: Начато уголовное производство в отношении женщины, пытавшейся повесить российский триколор в центре Одессы, - полиция

Правоохранители также установили, что кроме надругательства над государственным флагом Украины, фигурант совершил конфликт со случайным прохожим и повредил шлагбаум, находящийся в собственности местного ОСМД.

Задержанный мужчина является гражданином РФ, уже длительное время проживающий в Калуше. Мужчина ранее судим за имущественные преступления.

У Калуші громадянин РФ вчинив наругу над прапором України

Сейчас ему сообщили о подозрениях по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) и ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Смотрите: В центре Одессы женщина пыталась повесить триколор: "Смотри, что тварь делает". ВИДЕО

Нацполиция (16783) флаг (956) хулиганство (357) Ивано-Франковская область (955)
Українофоби відчувають себе в безпеці і тому собі це дозволяють. Більше ганьба не цьому виродку ,а українцям терпілам .Ви уявити таке могли б в Польші? Він вже повинен був би бути покалічиним до приїзду поліції .Це буде повторюватися все частіше.
Млять в сосну вье..ались? Какая хулиганка гражданину ********* во время войны? Сюда этого фраера ,на Покровск,мы ему найдем применение.
Тут один кацап вже років шість за це не покараний.

