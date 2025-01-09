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Новини
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Виготовили вибухівку для теракту біля ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала військового, який пішов у СЗЧ, та його дружину

Теракт у Дніпрі. СБУ затримала ще двох підозрюваних

Затримано ще двох фігурантів, причетних до теракту в Дніпрі 14 грудня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Внаслідок події одна людина загинула, також є важкопоранені, серед них – двоє поліцейських.

Протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину – 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.

Наразі затримано двох агентів країни-агресора, які діяли окремо від "виконавця" і зробили йому саморобний вибуховий пристрій.

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"Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Під час пошуку "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб рф, які згодом дистанційно завербували подружжя.

За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину", - йдеться в повідомленні.

Після теракту подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися "заплутати сліди" і "залягти на дно", щоб потім продовжити співпрацю з РФ.

Обох затримали за новою адресою проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухівки.

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);
  • ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракт у Дніпрі 14 грудня

Нагадаємо, у Дніпрі 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Пізніше поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.

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Автор: 

Дніпро (3283) СБУ (12854) теракт (1020) ТЦК та СП (590) Дніпропетровська область (3771) Дніпровський район (87)


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Топ коментарі
+8
То ість для вас пі'дорів коли гвалтують вашу дружину допоможете тільки за гроші? А нє, то ще й за ноги потримаєте?
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09.01.2025 10:33
+8
Як лагідно тепер дезертирів називають в нашій вільній пресі - пішов в СЗЧ... ля...
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09.01.2025 10:37
+7
Нормальна там логіка кацапського ху'єсоса...
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09.01.2025 10:28
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а би шо п"здануть
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09.01.2025 10:18 Відповісти
То ість для вас пі'дорів коли гвалтують вашу дружину допоможете тільки за гроші? А нє, то ще й за ноги потримаєте?
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09.01.2025 10:33 Відповісти
Це пара жадібних і жорстоких відморозків. Якщо він став дезертиром бо йому було страшно, то заліг би "на дно". Але, ні, вони захотіли грошей. І їм було насрати на свою дитину і на взагалі на людей. Вони знали на що йшли заради грошей. Вони не "ідейні", вони жадібні тварюки.
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09.01.2025 11:09 Відповісти
Що саме " підтримуєш"? То, що загинули люди в результаті теракту, який виконали ваші російські спецслужби?
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09.01.2025 10:35 Відповісти
А кацапам чого не подякував?
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09.01.2025 10:30 Відповісти
Так а він сам хто?
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09.01.2025 10:41 Відповісти
логика у вас прикольная - лучше б его забусятили буряты?
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09.01.2025 10:21 Відповісти
Ще один...
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09.01.2025 10:29 Відповісти
Я таких навіть намагався підраховувати. Але вони, навіть ті у кого реєстарація давня, інколи роки назад, кудись зникають. Нік зновуне використовується тривалий час. Не всі, звичайно.Враження, що хтось заздалегідь багато років назад наштампував тисячі ніків які хутко появляються під потрібною темою, а потім хутко зникають до чергового аврального виклику. А теми мобілізації це якраз їхній мед.
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09.01.2025 10:40 Відповісти
А багатьох випадках там він один, але під кількома ніками. Це гарно видно по лайках...
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09.01.2025 10:45 Відповісти
Нормальна там логіка кацапського ху'єсоса...
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09.01.2025 10:28 Відповісти
Не варто таких покидьків утримувати до суду- відпустити їх …. в інші світи.
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09.01.2025 10:17 Відповісти
Виготовити вибухівку без хімічної освіти?
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09.01.2025 10:19 Відповісти
Кацапи допомогли
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09.01.2025 10:23 Відповісти
Який же ти зедебіл - в гуглі набери.....
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09.01.2025 10:37 Відповісти
звісно толуол не нітрували. Просто вставили детонатор у шматок толу чи готову шашку. А редакторам все одно - що "виготовили вибухівку", що "виготовили вибуховий пристрій".
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09.01.2025 10:46 Відповісти
Це не складно, якщо хтось пояснить.
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09.01.2025 11:38 Відповісти
Придумали якесь "сзч" під час війни для дезертирів
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09.01.2025 10:36 Відповісти
Як Іспанія коментатор?
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09.01.2025 11:00 Відповісти
Нормально, а ти як,воїн диванний, коли на вулицю виходив крайній раз?
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09.01.2025 11:07 Відповісти
Як лагідно тепер дезертирів називають в нашій вільній пресі - пішов в СЗЧ... ля...
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09.01.2025 10:37 Відповісти
Біда в іншому- Зеленьський заради рейтингів дуже хоче дідом морозом виступати. Дезертири- це ж потенційні " вібарци". " Давайтє щоб они мєня любили, атмєнім їм ответствєнность за дзертирство, а хто нє вбєжал- пускай там ваюєть..."
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09.01.2025 10:46 Відповісти
у нашому збоченому соціумі, якому промили мізки кацапські боти, сзч - це престижно, всі їх жаліють і розуміють, сцикунів і ухилянтів також всі гладять по голівці. ***** ,коли прийдуть буряти, як ви співати будете????? я в ****
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09.01.2025 11:22 Відповісти
влада робить все необхідне щоб людям було байдуже хто до них прийде - буряти чи нєбуряти
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09.01.2025 12:58 Відповісти
Враження, що всі прихильники росміра, а вірніше партії регіонів, ОПЗЖ, якщо їх і призивають, вони є сцикуни, дезертирують та ще й роблять урон співвідчизникам! Значить цих підлот потрібно по-іншому використовувати! От і не дивина, що одні стоять на смерть, а інші від одного пострілу втікають, що приводить до оточення наших оборонців! От і маємо какая- разніца!
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09.01.2025 10:45 Відповісти
Ти з яких фронтів тут пишеш?
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09.01.2025 11:01 Відповісти
Він пише "наших оборонців", значить сам пише з під-дивану
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09.01.2025 12:50 Відповісти
Дивна логіка, він пішов у СЗЧ, був у розшуку, шастав по місту з вибухівкою, ще й знав як її виготовити чи де дістати, і все заради "легких грошей" з Телеграму з ризиком присісти на довічне.
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09.01.2025 13:42 Відповісти
 
 