Виготовили вибухівку для теракту біля ТЦК у Дніпрі: СБУ затримала військового, який пішов у СЗЧ, та його дружину

Затримано ще двох фігурантів, причетних до теракту в Дніпрі 14 грудня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Тоді завербований російськими спецслужбами терорист підірвав вибухівку біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Внаслідок події одна людина загинула, також є важкопоранені, серед них – двоє поліцейських.

Протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину – 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ.

Наразі затримано двох агентів країни-агресора, які діяли окремо від "виконавця" і зробили йому саморобний вибуховий пристрій.

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"Фігурантами виявилися 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину України і переховувався у Дніпрі, та його 25-річна дружина. Під час пошуку "легких" заробітків на тематичних Телеграм-каналах вони потрапили у поле зору спецслужб рф, які згодом дистанційно завербували подружжя.

За інструкцією окупантів вони виготовили вибухівку, а потім заховали її в пакет і заклали у заздалегідь визначений тайник. Після цього зрадники віддалено стежили за тим як "виконавець" забрав із схованки СВП, про що месенджером доповіли своєму російському куратору. Щоб їхні вилазки не викликали підозр, фігуранти брали із собою свою 3-річну дитину", - йдеться в повідомленні.

Після теракту подружжя російських агентів переїхало до іншої орендованої квартири. Там вони намагалися "заплутати сліди" і "залягти на дно", щоб потім продовжити співпрацю з РФ.

Обох затримали за новою адресою проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та одяг із доказами злочинів, а також російські інструкції для виготовлення вибухівки.

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Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 14 (готування до злочину).

Раніше правоохоронці вручили підозру у теракті виконавцю злочину. Всі троє зловмисників перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракт у Дніпрі 14 грудня

Нагадаємо, у Дніпрі 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух. Пізніше поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.

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