Переховувався 2,5 роки у монастирях УПЦ МП: СБУ затримала інтернет-провокатора з Черкас
Затримано прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування агресії РФ проти України та вихваляння рашистів.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Чоловіка затримали біля чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де той переховувався та планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС.
"Фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами", - йдеться в повідомленні.
У липні 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
За добу до обрання запобіжного заходу він приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.
Згодом він перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.
Із Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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