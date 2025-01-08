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Переховувався 2,5 роки у монастирях УПЦ МП: СБУ затримала інтернет-провокатора з Черкас

СБУ затримала інтернет-провокатора, який ховався у монастирях УПЦ МП

Затримано прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування агресії РФ проти України та вихваляння рашистів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали біля чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де той переховувався та планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС.

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"Фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України. Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами", - йдеться в повідомленні.

У липні 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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За добу до обрання запобіжного заходу він приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.

Згодом він перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

Із Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (12854) УПЦ МП (1209) Чернівецька область (34)


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Топ коментарі
+15
А ще ''хтось'' отим попам бронь надав.
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08.01.2025 15:14
+10
5 колона свою справу робить...
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08.01.2025 15:15
+6
...місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.... Попи МП дали черницям відпочити, використавши нову черницю. А взагалі-то чому ще існує ця секта, філія ФСБ
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08.01.2025 16:33
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А ще ''хтось'' отим попам бронь надав.
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08.01.2025 15:14 Відповісти
Наші політики не віновати, так їм фсб наказало
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08.01.2025 16:35 Відповісти
То треба московських шпіонів заслати в армію ? Я правильно розумію ?
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08.01.2025 17:35 Відповісти
У окопи рить мерзлу землю будувать бліндажі в разі відмови за бороду на березі підвісить
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24.02.2025 14:14 Відповісти
5 колона свою справу робить...
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08.01.2025 15:15 Відповісти
Дайте йому мотузку, мило... нехай пере.
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08.01.2025 15:18 Відповісти
Монастир не закрили, як злочинну сектантську антидержавну організацію?
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08.01.2025 16:13 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.01.2025 16:41 Відповісти
...місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.... Попи МП дали черницям відпочити, використавши нову черницю. А взагалі-то чому ще існує ця секта, філія ФСБ
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08.01.2025 16:33 Відповісти
"...почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП..." - гарне вибрав місце
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08.01.2025 17:00 Відповісти
То який вже після цього то є жіночий монастир? То бордель у рясах!!!
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08.01.2025 23:53 Відповісти
Треба заставляти повідомляти про всіх "непрописаних", що ночували - техніка дозволяє!
Хто порушує - штрафвати та розганяти!
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09.01.2025 01:36 Відповісти
Як любиш парашу то чого біжиш на захід цілуй кадирова у вуса нижче нижче о якраз
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07.04.2025 15:04 Відповісти
 
 