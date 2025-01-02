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До 15 років за ґратами засуджено жителя Чернівців, який коригував ракетні удари РФ по Буковині

Житель Чернівців коригував удари РФ по БУковині

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який діяв у Чернівецькій області. Він готував ракетні удари агресора по нафтобазах західного регіону та публічно вихваляв рашистів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Поплічником РФ виявився 36-річний мешканець Буковини, який 2 роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу.

За даними слідства, зрадник намагався передати агресору координати місцевих складів із паливно-мастильними матеріалами.

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Задокументовано також, що в ефірі російської чат-рулетки зловмисник регулярно героїзував окупаційні угруповання рф та виправдовував війну РФ проти України. Під час одного зі стрімів на знак відданості кремлівському режиму зловмисник показово підпалив державний Прапор України.

Співробітники СБУ викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали у червні 2024 року за місцем проживання. Це дозволило запобігти серії повітряних атак рашистів по критичній інфраструктурі західного регіону.

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За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану);
◾️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Відповідно до вироку зловмисник отримав 15 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+5
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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02.01.2025 14:43
+4
Чому цих покидьків не розстрілюють ?
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02.01.2025 14:30
+3
36 років, на Буковині сидів, мабуть і тривог майже не чув, та ще й наводив на своїх
просто нема слів
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02.01.2025 15:28
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Чому цих покидьків не розстрілюють ?
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02.01.2025 14:30 Відповісти
тому що ізвєргі. Хочуть продовжити їх страждання на десятиріччя.
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02.01.2025 14:34 Відповісти
Розстріляли б, якби коригував по Буковелі...
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02.01.2025 16:44 Відповісти
а вмів би плавати, то цього б не сталось.
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02.01.2025 14:31 Відповісти
через природну тупість відзеркалювати свою жалюгідність чужими коментами - це зазвичай сутність прикацапленого ухилянта. Бажаю тобі всього цього року успішного підпільного життя. По вулиці зайвий раз не швендяй, за півасіком маму посилай.
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02.01.2025 16:07 Відповісти
Ти чудово знаєш, що я не пь'ю і де моя мати теж знаєш, жалюгідна тварина.
Тих, хто не дає спокою мертвим - треба вбивати з особливою жорстокістю.
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02.01.2025 16:13 Відповісти
от не *****, ти ж бухаєш по чорному, настільки що забуваєш свій пароль для входу в акаунт, тому реєструєш щотижня новий.

Найгун Надвід https://censor.net/ua/user/596993 Реєстрація: 28.11.2024

Sirion https://censor.net/ua/user/597370 Реєстрація: 09.12.2024

Ling Steor https://censor.net/ua/user/598363 Реєстрація: 27.12.2024

Weard Ead https://censor.net/ua/user/598568 Реєстрація: 01.01.2025
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02.01.2025 16:19 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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02.01.2025 14:43 Відповісти
хай краще його по 10 разів на день дирявлять там на тюрьмі... падлюка
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02.01.2025 14:57 Відповісти
Яка ж падаль! На своє ж місто наводив!!!
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02.01.2025 15:04 Відповісти
який 2 роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу.
==========

Два роки ховався від мобілізації і вирішив раптово погуляти біля стратегічних об'єктів, де не тільки ТЦК, а й будь-який поліцейський за дупу візьме за підозри на зйомку?

Мдя, кацапи вміють вербувати повних дебілів
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02.01.2025 15:11 Відповісти
36 років, на Буковині сидів, мабуть і тривог майже не чув, та ще й наводив на своїх
просто нема слів
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02.01.2025 15:28 Відповісти
І не намагався втікти, не робив напад на правоохоронців? Не вірю.
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02.01.2025 16:05 Відповісти
А коли по Буковині були ракетні удари?! Там хоч знають про війну?
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02.01.2025 16:49 Відповісти
 
 