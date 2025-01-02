До 15 років за ґратами засуджено жителя Чернівців, який коригував ракетні удари РФ по Буковині
За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент РФ, який діяв у Чернівецькій області. Він готував ракетні удари агресора по нафтобазах західного регіону та публічно вихваляв рашистів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Поплічником РФ виявився 36-річний мешканець Буковини, який 2 роки переховувався вдома від мобілізації, а згодом дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу.
За даними слідства, зрадник намагався передати агресору координати місцевих складів із паливно-мастильними матеріалами.
Задокументовано також, що в ефірі російської чат-рулетки зловмисник регулярно героїзував окупаційні угруповання рф та виправдовував війну РФ проти України. Під час одного зі стрімів на знак відданості кремлівському режиму зловмисник показово підпалив державний Прапор України.
Співробітники СБУ викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали у червні 2024 року за місцем проживання. Це дозволило запобігти серії повітряних атак рашистів по критичній інфраструктурі західного регіону.
За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану);
◾️ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Відповідно до вироку зловмисник отримав 15 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Тих, хто не дає спокою мертвим - треба вбивати з особливою жорстокістю.
Найгун Надвід https://censor.net/ua/user/596993 Реєстрація: 28.11.2024
Sirion https://censor.net/ua/user/597370 Реєстрація: 09.12.2024
Ling Steor https://censor.net/ua/user/598363 Реєстрація: 27.12.2024
Weard Ead https://censor.net/ua/user/598568 Реєстрація: 01.01.2025
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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Два роки ховався від мобілізації і вирішив раптово погуляти біля стратегічних об'єктів, де не тільки ТЦК, а й будь-який поліцейський за дупу візьме за підозри на зйомку?
Мдя, кацапи вміють вербувати повних дебілів
просто нема слів