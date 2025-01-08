Коригував удари по об’єктах Держприкордонслужби, базах морської охорони та системах ППО на Одещині: СБУ затримала фельдшера, завербованого ФСБ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України завершили розслідування кримінальної справи проти агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Одещині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги, завербований російськими спецслужбами, збирав і передавав важливу розвідувальну інформацію для ворога.

Зокрема, він надавав координати для ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби, базах морської охорони та системах ППО, що обороняють південний регіон України. Інформацію фельдшер збирав під час виконання своїх обов'язків на викликах "швидкої". Використовуючи мобільні пристрої, він фіксував координати на гугл-карті та надсилав їх своїм кураторам з ФСБ.

СБУ зафіксувала злочин у серпні 2024 року і затримала зрадника. Виявилося, що за допомогою такої діяльності він міг значно ослабити оборону важливих об'єктів в Одеській області, намагаючись допомогти ворогу в здійсненні точкових ударів.

Обвинувачення у державній зраді (ст. 111 КК України) вже передано до суду, а зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тепер слідчі перевіряють його на причетність до інших злочинів і шукають його можливих спільників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано диверсантів ФСБ, які підірвали на Хмельниччині залізничну колію перед потягом, - СБУ. ФОТО