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Коригував удари по об’єктах Держприкордонслужби, базах морської охорони та системах ППО на Одещині: СБУ затримала фельдшера, завербованого ФСБ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України завершили розслідування кримінальної справи проти агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Одещині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Одещині

Як зазначається, 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги, завербований російськими спецслужбами, збирав і передавав важливу розвідувальну інформацію для ворога. 

СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Одещині

Зокрема, він надавав координати для ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби, базах морської охорони та системах ППО, що обороняють південний регіон України. Інформацію фельдшер збирав під час виконання своїх обов'язків на викликах "швидкої". Використовуючи мобільні пристрої, він фіксував координати на гугл-карті та надсилав їх своїм кураторам з ФСБ.

СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Одещині

СБУ зафіксувала злочин у серпні 2024 року і затримала зрадника. Виявилося, що за допомогою такої діяльності він міг значно ослабити оборону важливих об'єктів в Одеській області, намагаючись допомогти ворогу в здійсненні точкових ударів.

СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Одещині

Обвинувачення у державній зраді (ст. 111 КК України) вже передано до суду, а зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тепер слідчі перевіряють його на причетність до інших злочинів і шукають його можливих спільників.

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Автор: 

війна (1408) Одеська область (3243) СБУ (12854) державна зрада (1690)


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якійсь зоні повезе отримати безкоштовного фельдшера на довгий термін.
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08.01.2025 15:47 Відповісти
Лєпіла.
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08.01.2025 18:48 Відповісти
так, це буде апофігєй кар'єри у його житті.
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08.01.2025 19:02 Відповісти
Падло!
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08.01.2025 18:56 Відповісти
 
 