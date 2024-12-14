Поліція та СБУ затримали підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі. ФОТО

Поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці нагадали, що вень суботи, 14 грудня, стався вибух біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста Дніпро. Як повідомила пресслужба СБУ, вибух саморобного вибухового пристрою стався біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Внаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед яких - двоє поліцейських. Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їхні життя.

Повідомляється, що в результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці зазначають, що за попередньою інформацією, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.

Подію кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.

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