Поліція та СБУ затримали підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі. ФОТО
Поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.
Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці нагадали, що вень суботи, 14 грудня, стався вибух біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста Дніпро. Як повідомила пресслужба СБУ, вибух саморобного вибухового пристрою стався біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.
Внаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед яких - двоє поліцейських. Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їхні життя.
Повідомляється, що в результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.
Правоохоронці зазначають, що за попередньою інформацією, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.
Подію кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).
Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.
Будь ласка, зачекайте...
В результате взрыва погиб человек, также есть раненые, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу, за их жизнь сейчас борются медики. (c)
Лікуватись тобі потрібно чоловіче...
А ви зрада, довічне... За що? За заміну посвідчення?
Я так думаю, якби мого родича зловили на вулиці як бродячого пса, помутузили і відправили на четвертий день мясом в окопи "фортеці Авдіївка" і він би там загинув, то я думаю що я, найменше, при знайомстві з військовим у пивбарі, після того, як він сказав що він з ТЦК, вдарив би його бокалом по його макітрі! Знаю що не було струсу того, чого немає, а йому в анальний мозжечок запитав у хазяїна - а чи правильно ми живемо...
Ну, а армянин виявився гарячим хлопцем.
Який ж це теракт.
А справжня ціль, розв'язати рученята караульним і зробити адмін будівлю фортпостами.
Тцк , поліція, СБУ - це найвдаліший проекти ворога. (Тишлек, Баканов, Кириленко, Кулінич... )
Те що вони творять і є ворожа дія.
Люди гоп системи чомусь всіх роблять терористами.. А це і є власть терору, як рашка копія стовідсоткова.
Не треба про зону і закони - усі ходять під мусорами, а авторитети ходять так, щоб ніхто не бачив.
Слово "западло" залишило свій сенс тільки в дитсадку відносно споживання овсяної каші звареної на воді від миття посуду.