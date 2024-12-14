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Новини
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Дніпро місто (2694) затримання (4312) Нацполіція (14874) СБУ (12500) теракт (955) ТЦК та СП (426)

Поліція та СБУ затримали підозрюваного у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі. ФОТО

Поліцейські Дніпра спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали підозрюваного у скоєнні теракту біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста в суботу, 14 грудня.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці нагадали, що вень суботи, 14 грудня, стався вибух біля однієї з адмінбудівель у центральному районі міста Дніпро. Як повідомила пресслужба СБУ, вибух саморобного вибухового пристрою стався біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Внаслідок події загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення, серед яких - двоє поліцейських. Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їхні життя.

Повідомляється, що в результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець.

підозрюваний

Правоохоронці зазначають, що за попередньою інформацією, зловмисник діяв за вказівками російських спецслужб.

Подію кваліфіковано як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.

затримання підозрюваного

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух, на місці події працює поліція, встановлюються обставини.

Дивіться також: У Дніпрі пролунав вибух: поліція встановлює обставини, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+26
четвертовать суку
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14.12.2024 21:47
+25
вірменська шлюха. гранату йому в труси, хай переживе те саме, що зробив людям. доки буде ця нікчемна гуманність до виродків???
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14.12.2024 22:00
+20
Саме так. Бо розстріляють 95% коментаторів на цьому форумі. Завжди угорав з подібних коментарів: якийсь пенс-інвалід підбурює інших на те, що сам в житті не зробить
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15.12.2024 01:32
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четвертовать суку
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14.12.2024 21:47 Відповісти
Причини в проплаті фсб терактів.
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15.12.2024 07:05 Відповісти
То само пособi. Но головне відсутність мотиваціі. Примір - чотирижди ухилянт, а також та кількість "слуг народу" яка пішла на фронт, а також скільки водни посилают грошей на потреби арміі. Всюди бачимо, що вони "СН" добре розкрадают, а ни посилают.
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15.12.2024 11:02 Відповісти
Тварюка! Падаль! Довічне!
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14.12.2024 21:49 Відповісти
На розмінування!
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15.12.2024 09:47 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не поділися. Вони тут, причаїлися і чекають аслабанітєлєй...
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15.12.2024 20:04 Відповісти
По данным наших источников в СБУ, террористом, которого задержали СБУ и Нацпол, оказался Рубен Восканян, который причастен к подрыву самодельной взрывчатки возле здания ТЦК и СП в Днепре

В результате взрыва погиб человек, также есть раненые, среди них - двое полицейских. Они доставлены в больницу, за их жизнь сейчас борются медики. (c)
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14.12.2024 21:52 Відповісти
вірменська шлюха. гранату йому в труси, хай переживе те саме, що зробив людям. доки буде ця нікчемна гуманність до виродків???
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14.12.2024 22:00 Відповісти
Є ціла бригада зформована із Нацполіції. Поранені- звичайні патрульні поліцйеські, а не начальники , чи слідчі. Патрульна поліція потрібна як і ЗСУ. Пояснювати не буду, ти сам розумієш чому.
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15.12.2024 00:25 Відповісти
Навіщо ця дитяча болтолвня, ти дитина, чи тороль звичайний- російський?
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15.12.2024 01:24 Відповісти
а скільки пенсів військових, що в 45 піщли на пенсію і їх не гребуть, бо бачиш но посад відповідних немає.
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15.12.2024 08:49 Відповісти
Достатньо того, що ти російський троль. А дебіл, чи ні, ведмедчук нехай розбирається.
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15.12.2024 01:25 Відповісти
А щоб ти росіянин спитав
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15.12.2024 01:26 Відповісти
Дуже весело
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15.12.2024 02:20 Відповісти
Недавно у Дніпрі бачив оголошення. Типографське. Запрошуються на роботу в патрульну поліцію. Серед інших гараздів цієї професії згадується бронювання від мобілізації. Таке собі легальне ухиляння. Хитрожопі шукають хитрожопих. А скільки їх на окупованих територіях переметнулися?
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15.12.2024 08:55 Відповісти
Так а чому ж ти не записався, чи у ведмедчука на фермі своя бронь ?
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15.12.2024 09:59 Відповісти
Мені у 67 років це не цікаво. Чи ти для себе варіанти шукаєш (ферма медведчука)?
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15.12.2024 11:45 Відповісти
Що не комент... без згадування медведчука не обходиться...
Лікуватись тобі потрібно чоловіче...
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15.12.2024 18:08 Відповісти
Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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16.12.2024 08:32 Відповісти
На окупованих від 80% мусорні перейшли на бік ворога, офіційна інфа
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15.12.2024 15:15 Відповісти
Переметнулися 99.99%! Тут навіть термін переметнулися не пасує трохи. Правильніше буде - змінили посвідчення надруковане на українській мові на посвідчення на російській.
А ви зрада, довічне... За що? За заміну посвідчення?
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16.12.2024 09:28 Відповісти
Ви зараз в окопі? Чи тільки з фронту? Когось кудусь відправляти може людина яка сама там була
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15.12.2024 07:06 Відповісти
А ти з окопа строчиш?
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15.12.2024 08:54 Відповісти
Національність не треба притягувати тут за вуха, бо є армяни, які воюють за Україну
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15.12.2024 01:11 Відповісти
Є і кацапи, шо воюють за Україну, але "ето другоє!"
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16.12.2024 07:53 Відповісти
До чого тут національність, а скільки наловили підарів українців. Не мели чуш та не розказуй байки на Кавкзі всі націі ворогують між собою історически. В нас вірмен з перших днів війни пішов на фронт і загинув за Україну, СЛАВА ГЕРОЮ !
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15.12.2024 08:36 Відповісти
Можу поспорити, цей армен навіть українською не розуміє.
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14.12.2024 21:59 Відповісти
ара
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14.12.2024 22:14 Відповісти
Я строкову службу служив як раз коли війна у Карабахі була,були в нас два вірменів,ми їх "ара" і "сара" звали,жалілися що грузини продавали одного вірмена за два мішка цукру азербайджанцям, мабуть це було ще й багато.
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14.12.2024 22:22 Відповісти
До чого тут національність, а скільки наловили підарів українців. Не мели чуш та не розказуй байки на Кавкзі всі націі ворогують між собою історически. В нас вірмен з перших днів війни пішов на фронт і загинув за Україну, СЛАВА ГЕРОЮ !
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15.12.2024 08:33 Відповісти
Які казки,баранюка якщо мова йде про події більше ніж 30-річної давнини?
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15.12.2024 10:37 Відповісти
Не того заюрили... Героя треба знати в ліцо.
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14.12.2024 22:49 Відповісти
Мцыри затворник!
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14.12.2024 22:53 Відповісти
Падлате падло повинно здохнути при спробі втечі 😡
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14.12.2024 22:57 Відповісти
Він поки що підозрюваний. Якби на фото був би кримінальний авторитет - ви би були обережні у висловлюваннях
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15.12.2024 01:25 Відповісти
а що таке кримінальний авториет? сцися перед всяким лайном?
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15.12.2024 08:52 Відповісти
Та не я сцюся, а ссцяться всі "герої" - Коля Тищенко не дасть збрехати, коли у Дніпрі побили військового з дитиною серед білого дня
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15.12.2024 09:01 Відповісти
Оце фокус! Ти служиш в ТЦК? Тобі жаль тих людоловів? Вони ж працюють на два фронти - ловлять мясо для Сирського і розпалюють неприязнь у людей до ВСУ! ФСБ просто чманіє від новин про ТЦК в Україні і тирять собі гроші по-чорному, розказуючи, що то вони завербували воєнкома Борисова і тих людоловів.
Я так думаю, якби мого родича зловили на вулиці як бродячого пса, помутузили і відправили на четвертий день мясом в окопи "фортеці Авдіївка" і він би там загинув, то я думаю що я, найменше, при знайомстві з військовим у пивбарі, після того, як він сказав що він з ТЦК, вдарив би його бокалом по його макітрі! Знаю що не було струсу того, чого немає, а йому в анальний мозжечок запитав у хазяїна - а чи правильно ми живемо...
Ну, а армянин виявився гарячим хлопцем.
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16.12.2024 09:39 Відповісти
37 років? ***!
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15.12.2024 00:29 Відповісти
Православнутий кацап на фото,еталонний причому! Забити ногами до смерті мразь!
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15.12.2024 00:40 Відповісти
На московського попа схожий.
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15.12.2024 09:52 Відповісти
ТЦК?
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14.12.2024 22:57 Відповісти
А ти чого боїшся ТЦК?
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14.12.2024 23:05 Відповісти
Поєднання ТЦК і териростичний акт? Аваківщиною *******
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15.12.2024 12:18 Відповісти
Факт зради доведений тобою?
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15.12.2024 21:56 Відповісти
Ти був на фронті, щоб про нього говорити?
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16.12.2024 02:38 Відповісти
Ф ПРГ. А тобі зразу на карту капає за словосполучення ТЦК ?
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15.12.2024 00:27 Відповісти
судячи по фото цей ара кінчений нарік... Наркоманів треба знищувати бо це база агентури для підорів
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15.12.2024 01:15 Відповісти
Напевно на наркоту грошей не вистачало...
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15.12.2024 00:03 Відповісти
Вже немає часу, потрібні РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ ворогів. Інакше не перемогти у цій страшній війні за існування України
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15.12.2024 01:04 Відповісти
Ти не хочеш розстрілів, повір. Бо опинишся в перших рядах неугодних
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15.12.2024 01:19 Відповісти
Саме так. Бо розстріляють 95% коментаторів на цьому форумі. Завжди угорав з подібних коментарів: якийсь пенс-інвалід підбурює інших на те, що сам в житті не зробить
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15.12.2024 01:32 Відповісти
Хто ворог ти будеш вирішувати?
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15.12.2024 02:55 Відповісти
а чому ти вирішило, що тебе ворогом не назначать?
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15.12.2024 08:53 Відповісти
Які в дупу розстріли, коли в Україні стільки замінованих територій? Давайте вже якось раціональніше використовувати будь-який ресурс а не вестись на емоції.
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15.12.2024 09:57 Відповісти
В Дніпрі? Поліція? Оті, які говорили - а ми воєвать не должні!
Який ж це теракт.
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15.12.2024 09:03 Відповісти
Не має логіки. Більш схоже на особисті мотиви. Буде ще один Гуменюк.

А справжня ціль, розв'язати рученята караульним і зробити адмін будівлю фортпостами.

Тцк , поліція, СБУ - це найвдаліший проекти ворога. (Тишлек, Баканов, Кириленко, Кулінич... )

Те що вони творять і є ворожа дія.

Люди гоп системи чомусь всіх роблять терористами.. А це і є власть терору, як рашка копія стовідсоткова.
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15.12.2024 10:55 Відповісти
Зелені копіюють кацапів на 90%! Але тільки трохи з запізненням - поки новини з Росії дійдуть, поки зелений мозок від коксу відійде - от вам і різниця в часі! Іноді до року - мозок довго не може відновиться...
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16.12.2024 09:42 Відповісти
У нас іде війна. Чому немає смертої кари? Тепер будемо утримувати за наші кошти цього недоноска поки не здохне?
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15.12.2024 12:11 Відповісти
У нас це де? У Франції?
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15.12.2024 15:17 Відповісти
Катюзі по заслузі
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15.12.2024 16:16 Відповісти
Кому теракт, а кому ще треба 23 мільярди через ДПСУ розпиляти. В телемарафоні ажіотаж🐑🐑🐑
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15.12.2024 18:39 Відповісти
Гнида !
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15.12.2024 18:52 Відповісти
На гілляку гниду!!
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15.12.2024 21:08 Відповісти
Так що... Мужика визнали винним, четвертували, відрубали голову, а з доказів тільки показання ворожки баби Зіни?
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15.12.2024 22:59 Відповісти
С такой причехай на зоне спрос.
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15.12.2024 23:28 Відповісти
З таким характером він може змусити півзони співати в петушиному хорі на свій день народження!
Не треба про зону і закони - усі ходять під мусорами, а авторитети ходять так, щоб ніхто не бачив.
Слово "западло" залишило свій сенс тільки в дитсадку відносно споживання овсяної каші звареної на воді від миття посуду.
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16.12.2024 09:48 Відповісти
Судячі по численним дописам найбільша черга добровольців була б у рекрутинговий центр 1-ї Загороджувальної бригади імені КВН-НКВД на посаду кулеметника!
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16.12.2024 09:51 Відповісти
 
 