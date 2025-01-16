У Нацполіції назвали три обов’язкові кроки, які мають зробити родичі військових, що зникли безвісти

Як тільки родина втратила зв'язок із військовослужбовцем потрібно звернутися до найближчого відділення поліції за місцем свого проживання. Не потрібно чекати, а одразу звертатись. Адже виключно на поліцейських українським законодавством покладено обов’язок розшуку безвісти зниклих осіб, у тому числі зниклих через війну.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв.

За його словами, також можна викликати поліцію до себе або звернутись до спеціального центру з пошуку безвісти зниклих за особливих обставин, які працюють в кожному обласному центрі.

Наступний крок - отримати у слідчого витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та пам’ятку про процесуальні права потерпілого.

І третій крок – відбір зразків букального епітелію (змив з внутрішньої сторони щоки) для проведення ДНК-експертизи. Для цієї процедури підходять кровні родичі (батьки (мати/батько), діти - найефективніше, а за їх відсутності - брати/сестри, баба/дід, дядько/тітка).

Процедура безболісна та безкоштовна.

"У випадку, якщо кровних родичів немає, треба надати слідчому особисті речі зниклої людини, які не зазнавали термічної обробки (прання, прасування). До прикладу, такими речами можуть бути станки для гоління, зубна щітка, гребінець, предмети одягу (нижня натільна білизна (майка, футболка і т.п.), шапка, шарф, рукавички/перчатки)", - розповів Сергій Пантелеєв.

Якщо ж і таких речей немає, то, за його словами, в таких випадках дещо інший алгоритм дій. "В подальшому, якщо знаходимо тіло, його будуть ідентифікувати не за профілем ДНК, а за іншими ознаками шляхом впізнання. Наприклад, татуюваннями, шрамами, про які стало відомо під час розслідування, зокрема й від заявника", - зазначив він.

