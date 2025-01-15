В Україні відкрито 26 центрів з розшуку безвісти зниклих під час війни, - Пантелеєв

В Україні вже працює 26 центрів з розшуку осіб, зниклих за особливих обставин. Серед них і центр, який відповідає за АР Крим і займається розшуком людей, які пропадають на півострові з 2014 року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

За його словами, досвід створення в ГУ НП в Запорізькій області спеціалізованого центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, основним завданням якого були оптимізація та підвищення результативності розслідування фактів зникнення осіб безвісти за особливих обставин та вирішення проблем, що виникають під час взаємодії підрозділів поліції з питань розшуку таких осіб, а в подальшому взяв на себе додаткові функції, показав, що такий новий механізм роботи є дієвим і ефективним. Тому цей досвід поширили і на інші регіони.

"Ідея така: центри мають виконувати функцію хабів для розв’язання проблемних питань громадян, пов’язаних із зникнення безвісти осіб за особливих обставин, налагодженні комунікації: "слідчий – потерпілий".

Входити до повноважень працівників центрів мають і такі питання як: зміна статусу із зниклого на полоненого – роз’яснення наслідків для родичів, надання консультацій про порядок звернення до органів, що відповідають за роботу (супроводження родин) із військовополоненими; ідентифікація безвісти зниклих серед загиблих – звернення до військових частин, про покладення на ЗСУ обов’язку з транспортування тіла, його поховання тощо; соціальні гарантії, компенсації потерпілим", - пояснив він.

Також, за його словами, майже щомісяця відбуваються репатріаційні заходи, обмін тілами загиблих військових. Репатрійовані тіла вже є в усіх установах СМЕ.

"У кожному регіоні склалася своя специфіка роботи під час воєнного стану, свої виклики, фактори, що впливають на діяльність з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Ми в ГСУ розуміємо це і тому даємо керівникам центрів можливість самостійно визначати додаткові задачі, - зазначив він. - Окремі центри залучають до роботи представників місцевих органів влади, ТЦК, військових частин, правників, психологів, регіональних представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин, представників громадських об’єднань".