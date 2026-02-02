Законом предусмотрят обязательную регистрацию БПЛА и внесение в реестр, - Выгивский

В Украине может появиться реестр дронов, который будет функционировать как государственная информационная система, аналогичная регистрации транспортных средств, но с учетом специфики БПЛА.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Национальной полиции Иван Выгивский.

Ранее Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект, который устанавливает правила пользования БПЛА и рекомендует его принять за основу в первом чтении, а затем доработать ко второму.

В полиции заявили о необходимости урегулировать вопрос контроля всех полетов БПЛА.

"Речь идет о правонарушениях, совершенных с помощью БПЛА. Если с применением дрона будет повреждено имущество, причинены телесные повреждения людям, за это должна быть административная и уголовная ответственность. А такие факты есть. И тяжесть таких правонарушений растет из года в год", - сказал Выгивский.

По его словам, Нацполиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, начало которым должен положить этот законопроект.

О чем этот проект закона?

"Он включает обязательную регистрацию БПЛА, внесение их в Государственный реестр воздушных судов и учет в подразделениях Национальной полиции. А также нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на полеты.

Потому что людей, умеющих пользоваться дронами, более сотни тысяч только в Силах обороны, и не исключено, что со временем криминалитет захочет кого-то из этих людей к себе привлечь. Потому что не нужно снайперов, каких-то сложных процессов придумывать. FPV-дрон - это лучший способ для преступников, чтобы кого-то ликвидировать или повредить имущество. Поэтому мы должны видеть детекцию дронов, которые взлетают, и знать, кто ими управляет", - объяснил глава Нацполиции.

Выгивский также отметил, что законопроектом предусмотрена административная ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения и уголовная ответственность, если такие нарушения причинят вред людям или значительный материальный ущерб.

Использование дронов

По словам главы Нацполиции, после завершения военного положения люди, имеющие соответствующие сертификаты на управление дронами и у которых они будут, будут подавать заявку на осуществление полетов.

"Например, журналисты переживают, что им будут мешать делать съемки с помощью квадракоптеров. Никто этого не планирует делать. Просто нужно будет заранее подать заявку. Сейчас так же происходит. Потому что если дрон упадет кому-то на голову, за это должна быть ответственность", - пояснил он.

Реестр

Выговский отметил, что государственный учет беспилотных воздушных судов уже предусмотрен Воздушным кодексом Украины, а после отмены военного положения планируется его расширение и детализация в соответствии с законодательными изменениями.

"Реестр дронов будет функционировать как государственная информационная система, аналогичная регистрации транспортных средств, но с учетом специфики БПЛА. Регистрация планируется в электронном формате - через государственную онлайн-платформу или приложение "Дія".

При регистрации оператор или владелец будет вносить: свои персональные и контактные данные, технические характеристики дрона (тип, масса, производитель).

После регистрации дрону будет присваиваться уникальный номер, который будет привязан к конкретному беспилотнику и может наноситься на него физически или храниться в электронном виде.

Реестр не будет публичным. Владелец будет иметь доступ только к своим данным, тогда как полный доступ получат уполномоченные государственные и правоохранительные органы. Это необходимо из соображений безопасности", - рассказал он.

Также, по словам главы Нацполиции, будет четко разграничена ответственность.

Независимо от того, является ли дрон собственным, служебным или одолженным, ответственность за полет несет тот, кто им управлял.

Если человек не захочет регистрировать дрон и будет его использовать, то будет административная ответственность. А если будут негативные последствия такого использования - уголовная.

