На фронте воюют 17 тысяч полицейских, то есть почти каждый пятый, - Выговский

Сейчас к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии России против Украины, привлечено 17 тысяч правоохранителей, то есть почти каждый пятый.

Об этом в интервью "Детектор медиа" сказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2023 году, когда еще не стоял вопрос мобилизации части полицейских, по инициативе Министерства внутренних дел и НПУ, в соответствии с постановлением правительства в структуре Нацполиции был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Ярость", штатная численность которой сейчас составляет 5 300 постов.

"Сейчас идет набор в "Ярость", а также КОРД, стрелковые батальоны главных управлений полиции в регионах и "Хищник" патрульной полиции. На сегодня фактическая численность полицейских - почти 100 тысяч. А к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии, привлечено 17 тысяч, то есть почти каждый пятый", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполиции Выговский задекларировал почти 1,5 млн грн зарплаты за 2024 год

Выговский отметил, что ранее были внесены изменения в закон о Нацполиции и полицейские подразделения особого назначения были определены комбатантами.

По его словам, это было сделано для того, чтобы полицейские могли участвовать в боевых действиях наравне с другими Силами безопасности и обороны.

"Это основная функция, которая у нас добавилась. "Ярость" второй год удерживает Торецкое направление, вместе с другими бригадами Вооруженных сил, Нацгвардии. Фактически мы в подчинении военного командования. Мы доносим, что полиция воюет уже несколько лет. Полиция на войне. Это факт", - добавил глава Нацполиции.

Также читайте: За подрывами возле ТЦК и покушениями на полицейских стоят спецслужбы РФ, - глава Нацполиции Выговский