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Новости Полицейские на фронте
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На фронте воюют 17 тысяч полицейских, то есть почти каждый пятый, - Выговский

Сколько полицейских на фронте: Выговский ответил

Сейчас к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии России против Украины, привлечено 17 тысяч правоохранителей, то есть почти каждый пятый.

Об этом в интервью "Детектор медиа" сказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2023 году, когда еще не стоял вопрос мобилизации части полицейских, по инициативе Министерства внутренних дел и НПУ, в соответствии с постановлением правительства в структуре Нацполиции был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Ярость", штатная численность которой сейчас составляет 5 300 постов.

"Сейчас идет набор в "Ярость", а также КОРД, стрелковые батальоны главных управлений полиции в регионах и "Хищник" патрульной полиции. На сегодня фактическая численность полицейских - почти 100 тысяч. А к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии, привлечено 17 тысяч, то есть почти каждый пятый", - рассказал он.

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Выговский отметил, что ранее были внесены изменения в закон о Нацполиции и полицейские подразделения особого назначения были определены комбатантами.

По его словам, это было сделано для того, чтобы полицейские могли участвовать в боевых действиях наравне с другими Силами безопасности и обороны.

"Это основная функция, которая у нас добавилась. "Ярость" второй год удерживает Торецкое направление, вместе с другими бригадами Вооруженных сил, Нацгвардии. Фактически мы в подчинении военного командования. Мы доносим, что полиция воюет уже несколько лет. Полиция на войне. Это факт", - добавил глава Нацполиции.

Также читайте: За подрывами возле ТЦК и покушениями на полицейских стоят спецслужбы РФ, - глава Нацполиции Выговский

Автор: 

Нацполиция (16550) Выговский Иван (56) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+18
Віримо, віримо…
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30.05.2025 19:03
+15
це про ЛЮТЬ та другі підрозділи МВС в які набрали цивільних
щоб вони воювали за поліцейських зі стажем.
пишу так, бо бачу як у нашій громаді хоронять цивільних...
бачу безногих, безруких, цивільних
і поліцейських, молодих, здорових, які проводжають цивільних до тцк,
потім з мигалками зустрічабть двухсотих, перекривають дорогу для траурної ходи
з мигалками проводжають до кладовища
а долі, ідуть попити кави на заправку
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30.05.2025 19:18
+14
Блокпости - мусорське місто служби!Конкретно воювати вони не навчані!
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30.05.2025 19:03
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На фронті воюють 17 тисяч поліціянтів, тобто майже кожен п'ятий

І це стосується лише поліціянтів нижчої ланки!
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30.05.2025 18:53 Ответить
і більшість з них у сірій зоні
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30.05.2025 18:54 Ответить
та ні... Лють та Хижак аж ніяк.....
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30.05.2025 19:01 Ответить
ти маєшь свою інформацію чи прочитав на зомбімарафоні??
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30.05.2025 19:17 Ответить
у нас час від часу іздять на похорони колег.
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30.05.2025 20:36 Ответить
я свого часу був хороший мент і з часом всі ми стали ,,мусором,, для оточуючих,то коли ви зі своєї поліції зробили ще більшу мусарню-псарню в мене це повинно викликати жалість???
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30.05.2025 20:53 Ответить
В них більшість це звичайні наловлені, а не поліцаї.
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30.05.2025 19:40 Ответить
Це в вас таке марення сцикуна.
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30.05.2025 20:18 Ответить
А якщо патрулюють берег у Херсоні, наприклад мій родич офіцер поліції, то це яка зона? І іх там регулярно дронять кацапи.
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30.05.2025 20:13 Ответить
17 зі 100 це кожен шостий. Схоже, у всіх поліцаїв з математикою зовсім погано, тому й пішли людям життя псувати.
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30.05.2025 19:48 Ответить
а скільки з них в окопі?
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30.05.2025 18:53 Ответить
Дуже багато , в т ч і загиблих
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30.05.2025 18:56 Ответить
Цих підорів не переробиш.Наказано писати,вони й пишуть.А істина то таке.
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30.05.2025 19:49 Ответить
підор у твоєї матері син,можеш порадувать
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30.05.2025 20:55 Ответить
Сам з якого окопу сдрочиш???
Тільки не кажи шо тобі вже за 60-т і типу ти вже добровільно ходив в ТЦК, но тебе не взяли.
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30.05.2025 19:03 Ответить
ні,просто не люблю коли пистять
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30.05.2025 19:18 Ответить
а ти з якого, якщо питаєш? дура нагуляна, коли ти в ТЦК була? чи ти в нас якийсь особливо задньопридатний?
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30.05.2025 19:38 Ответить
Перевод у Лють - це найгірше покарання для будь-якого поліцая, їх аж трусить від цього слова.
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30.05.2025 18:59 Ответить
Є таке.
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30.05.2025 19:08 Ответить
Це у них замість "красной зони".
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30.05.2025 19:32 Ответить
Хай краще розповість, що будують аваковські поліціянти в Буковелі?!
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30.05.2025 19:01 Ответить
Що будують? Камунізм. В одному, окремо взятому Буковелі.
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30.05.2025 19:33 Ответить
Віримо, віримо…
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30.05.2025 19:03 Ответить
Дані в ТЦК поновили ?
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30.05.2025 20:19 Ответить
Блокпости - мусорське місто служби!Конкретно воювати вони не навчані!
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30.05.2025 19:03 Ответить
БРЕШЕ!
"Слуги" пів року як збільшили кількість поліції до 140 000.
Ще в них є якісь незрозумілі 25 000 "цивільних" співробітників, які, звісно, мають броню.
"Лють" = 6000
КОРД = 600
А де служать ще 10 000 ?
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30.05.2025 19:07 Ответить
якщо їх 140к, то кожний п'ятий це 28к, тобто не 10к а приблизко 20к десь загубилося
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30.05.2025 19:24 Ответить
До того ж у Люті особовий склад далеко не на 100% поліцейські. Туди рекрутують/мобілізують звичайних людей з вулиці.
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30.05.2025 19:28 Ответить
Стоять на блокпостах з чупа-чупсами🍭
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30.05.2025 19:50 Ответить
🤣🤣🤣
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30.05.2025 19:13 Ответить
це про ЛЮТЬ та другі підрозділи МВС в які набрали цивільних
щоб вони воювали за поліцейських зі стажем.
пишу так, бо бачу як у нашій громаді хоронять цивільних...
бачу безногих, безруких, цивільних
і поліцейських, молодих, здорових, які проводжають цивільних до тцк,
потім з мигалками зустрічабть двухсотих, перекривають дорогу для траурної ходи
з мигалками проводжають до кладовища
а долі, ідуть попити кави на заправку
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30.05.2025 19:18 Ответить
Все так і є, неодноразово бачив у своєму місті білборди з закликом долучитися до Люті, бо серед поліціянтів чомусь вже немає бажаючих.
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30.05.2025 19:33 Ответить
ВАША правда 100000 %%%%
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30.05.2025 20:33 Ответить
За 50 Км від фронту!
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30.05.2025 19:33 Ответить
Вообще-то, каждый шестой
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30.05.2025 19:33 Ответить
Каждый пятый полицейский... но в служме МВС, кроме патрульных, есть следователи, опера.. Мало верится, что кто то из оперативных работников пошёл на войну... им есть, что терять и не охота заканчивать свою карьеру, и терять всё нажитое непосильными вымогательствами
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30.05.2025 19:36 Ответить
Ще не бачив ні одного мента-каліку
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30.05.2025 19:47 Ответить
Це нагадало фразу з анекдота - "ти хоч раз бачив одноногого мусора?" 😂
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30.05.2025 19:53 Ответить
(одноокого)
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30.05.2025 19:56 Ответить
ПРОСТО МУСОРА БЕЗСМЕРТНІ! За ТРИ роки війни в моєму місті ховали воїнів слюсарів, водіїв, різноробочих і НІОДНОГО мусора!!!!
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30.05.2025 20:32 Ответить
В моєму місті так саме - погібло біля 150 воїнів,серед них жодного мусора.
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30.05.2025 21:15 Ответить
Виговський бреше як дише. Є з кого брати зразок !
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30.05.2025 19:48 Ответить
насмішив😂
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30.05.2025 19:50 Ответить
та да.. а ж стали без тцк людей пробивать и сами везти в тцк....
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30.05.2025 20:06 Ответить
Мені не потрібні поліціянти, які активно бажають мені смерті
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30.05.2025 20:09 Ответить
Вам потрібні буряти. Вони подарують вам вічне життя.
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30.05.2025 20:17 Ответить
Брехунишка,мы тебе не верим.
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30.05.2025 20:20 Ответить
Віримо. Кожен п'ятий. Тільки от в бригади нацполіції набирали не поліцію.
Поліціянтів хер заманиш в ті бригади навіть калачем.
Не для того вони йшли в мінтуру.
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30.05.2025 20:22 Ответить
В "лють" набирали з вулиці цивільних, до цих пір плакати висять агітація... Одягли в мусорську форму і в окопи.. А вся гнидота яка сиділа в райвідділках так і сидить досі
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30.05.2025 20:27 Ответить
Зелені брехуни.
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30.05.2025 20:28 Ответить
В вони поліцейськіми стають після того як мобілізовують в штурмові бригади нгу?
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30.05.2025 21:01 Ответить
За даними керівника Національної поліції Сергія Князєва, штатна чисельність очолюваного ним органу - 126 тис працівників, натомість в МВС кажуть, що в Нацполіціїї передбачено 149,7 тис штатних посад. Про це ідеться в програмі "Гра Слів" (проект Bihus.Info і телеканалу 24).
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30.05.2025 21:05 Ответить
навіть в такій дрібниці а бреше: кожен 5й це 20 тисяч, а 17 зі 100 це кожен 6й
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30.05.2025 21:06 Ответить
 
 