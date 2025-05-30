На фронте воюют 17 тысяч полицейских, то есть почти каждый пятый, - Выговский
Сейчас к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии России против Украины, привлечено 17 тысяч правоохранителей, то есть почти каждый пятый.
Об этом в интервью "Детектор медиа" сказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2023 году, когда еще не стоял вопрос мобилизации части полицейских, по инициативе Министерства внутренних дел и НПУ, в соответствии с постановлением правительства в структуре Нацполиции был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Ярость", штатная численность которой сейчас составляет 5 300 постов.
"Сейчас идет набор в "Ярость", а также КОРД, стрелковые батальоны главных управлений полиции в регионах и "Хищник" патрульной полиции. На сегодня фактическая численность полицейских - почти 100 тысяч. А к выполнению функций, связанных с отпором вооруженной агрессии, привлечено 17 тысяч, то есть почти каждый пятый", - рассказал он.
Выговский отметил, что ранее были внесены изменения в закон о Нацполиции и полицейские подразделения особого назначения были определены комбатантами.
По его словам, это было сделано для того, чтобы полицейские могли участвовать в боевых действиях наравне с другими Силами безопасности и обороны.
"Это основная функция, которая у нас добавилась. "Ярость" второй год удерживает Торецкое направление, вместе с другими бригадами Вооруженных сил, Нацгвардии. Фактически мы в подчинении военного командования. Мы доносим, что полиция воюет уже несколько лет. Полиция на войне. Это факт", - добавил глава Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це стосується лише поліціянтів нижчої ланки!
Тільки не кажи шо тобі вже за 60-т і типу ти вже добровільно ходив в ТЦК, но тебе не взяли.
"Слуги" пів року як збільшили кількість поліції до 140 000.
Ще в них є якісь незрозумілі 25 000 "цивільних" співробітників, які, звісно, мають броню.
"Лють" = 6000
КОРД = 600
А де служать ще 10 000 ?
щоб вони воювали за поліцейських зі стажем.
пишу так, бо бачу як у нашій громаді хоронять цивільних...
бачу безногих, безруких, цивільних
і поліцейських, молодих, здорових, які проводжають цивільних до тцк,
потім з мигалками зустрічабть двухсотих, перекривають дорогу для траурної ходи
з мигалками проводжають до кладовища
а долі, ідуть попити кави на заправку
Поліціянтів хер заманиш в ті бригади навіть калачем.
Не для того вони йшли в мінтуру.