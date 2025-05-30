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Новини Поліціянти на фронті
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На фронті воюють 17 тисяч поліціянтів, тобто майже кожен п’ятий, - Вигівський

Скільки поліцейських на фронті: Вигівський відповів

Зараз до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії Росії проти України, залучено 17 тисяч правоохоронців, тобто майже кожен п’ятий.

Про це в інтерв’ю "Детектор медіа" сказав голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2023 році, коли ще не стояло питання мобілізації частини поліцейських, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ і НПУ, відповідно до постанови уряду у структурі Нацполіції було створено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада "Лють", штатна чисельність якої наразі становить 5 300 постів.

"Зараз триває набір у "Лють", а також КОРД, стрілецькі батальйони головних управлінь поліції у регіонах і "Хижак" патрульної поліції. На сьогодні фактична чисельність поліцейських — майже 100 тисяч. А до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії, залучено 17 тисяч, тобто майже кожен п’ятий", - розповів він.

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Вигівський зауважив, що раніше були внесені зміни до закону про Нацполіцію і поліцейські підрозділи особливого призначення були визначені комбатантами.

За його словами, це було зроблено для того, щоб поліціянти могли брати участь у бойових діях нарівні з іншими Силами безпеки й оборони.

"Це основна функція, яка у нас додалася. "Лють" другий рік утримує Торецький напрям, разом з іншими бригадами Збройних сил, Нацгвардії. Фактично ми у підпорядкуванні військового командування. Ми доносимо, що поліція воює вже кілька років. Поліція на війні. Це факт", - додав очільник Нацполіції.

Також читайте: За підривами біля ТЦК та замахами на поліцейських стоять спецслужби РФ, - глава Нацполіції Вигівський

Автор: 

Нацполіція (15262) Вигівський Іван (72) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+13
Віримо, віримо…
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30.05.2025 19:03
+10
Блокпости - мусорське місто служби!Конкретно воювати вони не навчані!
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30.05.2025 19:03
+9
Перевод у Лють - це найгірше покарання для будь-якого поліцая, їх аж трусить від цього слова.
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30.05.2025 18:59
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На фронті воюють 17 тисяч поліціянтів, тобто майже кожен п'ятий

І це стосується лише поліціянтів нижчої ланки!
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30.05.2025 18:53 Відповісти
і більшість з них у сірій зоні
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30.05.2025 18:54 Відповісти
та ні... Лють та Хижак аж ніяк.....
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30.05.2025 19:01 Відповісти
ти маєшь свою інформацію чи прочитав на зомбімарафоні??
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30.05.2025 19:17 Відповісти
В них більшість це звичайні наловлені, а не поліцаї.
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30.05.2025 19:40 Відповісти
Це в вас таке марення сцикуна.
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30.05.2025 20:18 Відповісти
А якщо патрулюють берег у Херсоні, наприклад мій родич офіцер поліції, то це яка зона? І іх там регулярно дронять кацапи.
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30.05.2025 20:13 Відповісти
17 зі 100 це кожен шостий. Схоже, у всіх поліцаїв з математикою зовсім погано, тому й пішли людям життя псувати.
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30.05.2025 19:48 Відповісти
а скільки з них в окопі?
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30.05.2025 18:53 Відповісти
Дуже багато , в т ч і загиблих
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30.05.2025 18:56 Відповісти
Цих підорів не переробиш.Наказано писати,вони й пишуть.А істина то таке.
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30.05.2025 19:49 Відповісти
Сам з якого окопу сдрочиш???
Тільки не кажи шо тобі вже за 60-т і типу ти вже добровільно ходив в ТЦК, но тебе не взяли.
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30.05.2025 19:03 Відповісти
ні,просто не люблю коли пистять
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30.05.2025 19:18 Відповісти
а ти з якого, якщо питаєш? дура нагуляна, коли ти в ТЦК була? чи ти в нас якийсь особливо задньопридатний?
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30.05.2025 19:38 Відповісти
Перевод у Лють - це найгірше покарання для будь-якого поліцая, їх аж трусить від цього слова.
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30.05.2025 18:59 Відповісти
Є таке.
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30.05.2025 19:08 Відповісти
Це у них замість "красной зони".
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30.05.2025 19:32 Відповісти
Хай краще розповість, що будують аваковські поліціянти в Буковелі?!
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30.05.2025 19:01 Відповісти
Що будують? Камунізм. В одному, окремо взятому Буковелі.
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30.05.2025 19:33 Відповісти
Віримо, віримо…
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30.05.2025 19:03 Відповісти
Дані в ТЦК поновили ?
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30.05.2025 20:19 Відповісти
Блокпости - мусорське місто служби!Конкретно воювати вони не навчані!
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30.05.2025 19:03 Відповісти
БРЕШЕ!
"Слуги" пів року як збільшили кількість поліції до 140 000.
Ще в них є якісь незрозумілі 25 000 "цивільних" співробітників, які, звісно, мають броню.
"Лють" = 6000
КОРД = 600
А де служать ще 10 000 ?
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30.05.2025 19:07 Відповісти
якщо їх 140к, то кожний п'ятий це 28к, тобто не 10к а приблизко 20к десь загубилося
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30.05.2025 19:24 Відповісти
До того ж у Люті особовий склад далеко не на 100% поліцейські. Туди рекрутують/мобілізують звичайних людей з вулиці.
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30.05.2025 19:28 Відповісти
Стоять на блокпостах з чупа-чупсами🍭
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30.05.2025 19:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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30.05.2025 19:13 Відповісти
це про ЛЮТЬ та другі підрозділи МВС в які набрали цивільних
щоб вони воювали за поліцейських зі стажем.
пишу так, бо бачу як у нашій громаді хоронять цивільних...
бачу безногих, безруких, цивільних
і поліцейських, молодих, здорових, які проводжають цивільних до тцк,
потім з мигалками зустрічабть двухсотих, перекривають дорогу для траурної ходи
з мигалками проводжають до кладовища
а долі, ідуть попити кави на заправку
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30.05.2025 19:18 Відповісти
Все так і є, неодноразово бачив у своєму місті білборди з закликом долучитися до Люті, бо серед поліціянтів чомусь вже немає бажаючих.
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30.05.2025 19:33 Відповісти
За 50 Км від фронту!
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30.05.2025 19:33 Відповісти
Вообще-то, каждый шестой
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30.05.2025 19:33 Відповісти
Каждый пятый полицейский... но в служме МВС, кроме патрульных, есть следователи, опера.. Мало верится, что кто то из оперативных работников пошёл на войну... им есть, что терять и не охота заканчивать свою карьеру, и терять всё нажитое непосильными вымогательствами
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30.05.2025 19:36 Відповісти
Ще не бачив ні одного мента-каліку
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30.05.2025 19:47 Відповісти
Це нагадало фразу з анекдота - "ти хоч раз бачив одноногого мусора?" 😂
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30.05.2025 19:53 Відповісти
(одноокого)
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30.05.2025 19:56 Відповісти
Виговський бреше як дише. Є з кого брати зразок !
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30.05.2025 19:48 Відповісти
насмішив😂
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30.05.2025 19:50 Відповісти
та да.. а ж стали без тцк людей пробивать и сами везти в тцк....
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30.05.2025 20:06 Відповісти
Мені не потрібні поліціянти, які активно бажають мені смерті
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30.05.2025 20:09 Відповісти
Вам потрібні буряти. Вони подарують вам вічне життя.
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30.05.2025 20:17 Відповісти
Брехунишка,мы тебе не верим.
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30.05.2025 20:20 Відповісти
 
 