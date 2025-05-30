На фронті воюють 17 тисяч поліціянтів, тобто майже кожен п’ятий, - Вигівський
Зараз до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії Росії проти України, залучено 17 тисяч правоохоронців, тобто майже кожен п’ятий.
Про це в інтерв’ю "Детектор медіа" сказав голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у 2023 році, коли ще не стояло питання мобілізації частини поліцейських, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ і НПУ, відповідно до постанови уряду у структурі Нацполіції було створено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада "Лють", штатна чисельність якої наразі становить 5 300 постів.
"Зараз триває набір у "Лють", а також КОРД, стрілецькі батальйони головних управлінь поліції у регіонах і "Хижак" патрульної поліції. На сьогодні фактична чисельність поліцейських — майже 100 тисяч. А до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії, залучено 17 тисяч, тобто майже кожен п’ятий", - розповів він.
Вигівський зауважив, що раніше були внесені зміни до закону про Нацполіцію і поліцейські підрозділи особливого призначення були визначені комбатантами.
За його словами, це було зроблено для того, щоб поліціянти могли брати участь у бойових діях нарівні з іншими Силами безпеки й оборони.
"Це основна функція, яка у нас додалася. "Лють" другий рік утримує Торецький напрям, разом з іншими бригадами Збройних сил, Нацгвардії. Фактично ми у підпорядкуванні військового командування. Ми доносимо, що поліція воює вже кілька років. Поліція на війні. Це факт", - додав очільник Нацполіції.
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І це стосується лише поліціянтів нижчої ланки!
Тільки не кажи шо тобі вже за 60-т і типу ти вже добровільно ходив в ТЦК, но тебе не взяли.
"Слуги" пів року як збільшили кількість поліції до 140 000.
Ще в них є якісь незрозумілі 25 000 "цивільних" співробітників, які, звісно, мають броню.
"Лють" = 6000
КОРД = 600
А де служать ще 10 000 ?
щоб вони воювали за поліцейських зі стажем.
пишу так, бо бачу як у нашій громаді хоронять цивільних...
бачу безногих, безруких, цивільних
і поліцейських, молодих, здорових, які проводжають цивільних до тцк,
потім з мигалками зустрічабть двухсотих, перекривають дорогу для траурної ходи
з мигалками проводжають до кладовища
а долі, ідуть попити кави на заправку