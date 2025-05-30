На фронті воюють 17 тисяч поліціянтів, тобто майже кожен п’ятий, - Вигівський

Зараз до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії Росії проти України, залучено 17 тисяч правоохоронців, тобто майже кожен п’ятий.

Про це в інтерв’ю "Детектор медіа" сказав голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2023 році, коли ще не стояло питання мобілізації частини поліцейських, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ і НПУ, відповідно до постанови уряду у структурі Нацполіції було створено Департамент поліції особливого призначення "Об’єднана штурмова бригада "Лють", штатна чисельність якої наразі становить 5 300 постів.

"Зараз триває набір у "Лють", а також КОРД, стрілецькі батальйони головних управлінь поліції у регіонах і "Хижак" патрульної поліції. На сьогодні фактична чисельність поліцейських — майже 100 тисяч. А до виконання функцій, пов’язаних із відсіччю збройній агресії, залучено 17 тисяч, тобто майже кожен п’ятий", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Нацполіції Вигівський задекларував майже 1,5 млн грн зарплати за 2024 рік

Вигівський зауважив, що раніше були внесені зміни до закону про Нацполіцію і поліцейські підрозділи особливого призначення були визначені комбатантами.

За його словами, це було зроблено для того, щоб поліціянти могли брати участь у бойових діях нарівні з іншими Силами безпеки й оборони.

"Це основна функція, яка у нас додалася. "Лють" другий рік утримує Торецький напрям, разом з іншими бригадами Збройних сил, Нацгвардії. Фактично ми у підпорядкуванні військового командування. Ми доносимо, що поліція воює вже кілька років. Поліція на війні. Це факт", - додав очільник Нацполіції.

Також читайте: За підривами біля ТЦК та замахами на поліцейських стоять спецслужби РФ, - глава Нацполіції Вигівський