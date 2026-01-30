Глава Нацполиции Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области: статус ветерана не является оправданием
Глава Национальной полиции Иван Выговский впервые прокомментировал стрельбу в Черкасской области, в результате которой погибли четверо полицейских.
Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, следователи и оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции прибыли в село для обысков у лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
"На месте полицейские сообщили ему о начале проведения следственных действий. Полицейские были готовы к любому развитию событий. И в том числе к огневому контакту. Это были бойцы спецподразделения, имевшие боевой опыт. С ним общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны.
Однако он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности", - отметил Выговский.
Сослуживцы не нашли его в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители громады, на поиски которых отправились полицейские офицеры громады.
Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их авто в упор - одного убив, а другого ранив.
"После чего подошел к раненому в упор и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный ПОГ (полицейский офицер громады), и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", - продолжил глава Нацполиции.
Стрельба вполицейских офицеров общины произошла в 500 метрах от дома подозреваемого.
"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - добавил он.
По словам Выговского, в СМИ сейчас некоторые "героизируют" этого ветерана.
"Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, который, понимая, что человек уже ранен, умышленно и хладнокровно добивал его.
Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, которых немало и среди полицейских, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, да еще и с такой жестокостью", - подытожил он.
Что предшествовало?
- 27 января глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Спецназ полиции ликвидировал стрелка.
- В результате стрельбы погибли четверо полицейских.
- По данным Нацполиции, огонь открыл бывший военный.
результат говорит об обратном
1.
Дії групи поліцейських були завідомо незаконні - так як не було підстав для силового затримання (достатньо було вручити повістку до слідчого).
Тому,
Ветеран абсолютно адекватно оцінив спробу незаконного силового затримання - як напад озброєної групи оборотнів-в-погонах.
Відповідно, його дії кваліфікуються як "необхідна (або уявна) оборона".
2.
Те, що його свідомо ліквідувала наступна група в подальшому - це умисне вбивство Ветерана, як
потерпілого і свідка від дій першої групи.
3.
Підкидання наркотиків в подальшому (на пакетах навіть видно бірки з камери речових доказів, які не встигли обрізати при підкиданні)- це спроба дискредитувати Ветерана, і хоч якось випрадвти його вбивство.
ОТЖЕ,
Черкаськ поліція діяла як озброєна банда, яка свідомо вбила невинну людину - Ветерана.
Ця банда діяла в інтересах путінського агента (депутата), а можливо навіть на його замовлення.
ВАНГУЮ:
відео бодікамер не покажуть.
ПС.
як казав Арсен Аваков: "мусора - нєлюді"
(після 7ми років керівництва МВС, він так і не відмовився від своїх слів).
ПС
Як же це може бути!....Невже!?
Тобі то із зброєю та наркотою їхати до громадянина, бути готовими на все - це нормально...?
П.С - "вітання" Білецькому , Ярошу та ін ...
Олександр Іванович Музичко
(відомий як Сашко Білий) - відомий український громадський і політичний діяч, один із лідерів УНА-УНСО та координатор «Правого сектора» на Західній Україні.
Участь у війнах: У середині 1990-х років воював у Чечні проти російських федеральних військ. Був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва та отримав звання бригадного генерала Ічкерії.
Треба ще одну ротацію провести бо довіри і поваги до них у населення нема!
Деканоідзе і Аваков завели тіх самих цуциків або ще гірших.
Головний ментяря повинен піти у відставку, а не співати пісні про героїчних підлеглих.
Фронт чекає дармоїдів, захисників, котрі гріють сраки біля своїх жінок.!
так має бути !
вбивати ворога на фронті, чи ворога-перевертня в тилу - "какая разніца"
Ветеран це вже герой..який захищав ризикуючи своїм життям Батьківщину і тих здоровезних бугаїв звільнених від призову до лав ЗСУ які на його напали. А вірити мусорам це себе не поважати.
дехто з мусорів примазується до ветеранів
"Бійці спецпідрозділу... були готові до будь якого розвитку подій... у тому числі до вогневого контакту..."
ваня, тобі саме час рапорт на звільнення писати з приводу загибелі твоїх чотирьох (!!!) бійців. Якшо твої "вовкодави" здатні лише бабуль розганяти при несанкціонованій торгівлі кропом та петрушкою, то така поліція нам не потрібна.
Йди геть, ваня!
Міністру ганьба! Іди у відставку.
Ветеран до кінця виконав обовʼязок захищати України та загинув в бою з посіпаками казнокрадів
