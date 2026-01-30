Глава Нацполиции Выговский впервые прокомментировал убийство полицейских в Черкасской области: статус ветерана не является оправданием

Глава Национальной полиции Иван Выговский впервые прокомментировал стрельбу в Черкасской области, в результате которой погибли четверо полицейских.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, следователи и оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения полиции прибыли в село для обысков у лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

"На месте полицейские сообщили ему о начале проведения следственных действий. Полицейские были готовы к любому развитию событий. И в том числе к огневому контакту. Это были бойцы спецподразделения, имевшие боевой опыт. С ним общались спокойно, с учетом его статуса ветерана войны.

Однако он забаррикадировался и не шел на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду у дороги в лесистой местности", - отметил Выговский.

Сослуживцы не нашли его в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители громады, на поиски которых отправились полицейские офицеры громады.

Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их авто в упор - одного убив, а другого ранив.

"После чего подошел к раненому в упор и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный ПОГ (полицейский офицер громады), и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду", - продолжил глава Нацполиции.

Стрельба вполицейских офицеров общины произошла в 500 метрах от дома подозреваемого.

"Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - добавил он.

По словам Выговского, в СМИ сейчас некоторые "героизируют" этого ветерана.

"Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нем хладнокровного убийцы, который, понимая, что человек уже ранен, умышленно и хладнокровно добивал его.

Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, которых немало и среди полицейских, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, да еще и с такой жестокостью", - подытожил он.

  • 27 января глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Спецназ полиции ликвидировал стрелка.
  • В результате стрельбы погибли четверо полицейских.
  • По данным Нацполиции, огонь открыл бывший военный.

стрельба Выговский Иван
30.01.2026 11:59 Ответить
А чому ще досі не подав у відставку?
30.01.2026 11:54 Ответить
30.01.2026 11:56 Ответить
На месте Виговского, я бы уволил тех, кто написал ему этот душещипательный триллер и сказал, что с ним он может выступить. На месте Зеленского я бы уволил Выговского, он оказывается сказочник еще талантливее, чем Зеленский. Но так как я не на их месте то, потранят и забудут, и как обычно никто ничего не сделает, и никто не понесет заслуженную ответственность( включая других фигурантов).
30.01.2026 12:54 Ответить
Майже точний сюжет - "Рембо - перша кров". Голівуд зробив його героєм.
30.01.2026 12:57 Ответить
Що б ти там не коментував, а по всіх постах і у всіх коментах цей ветеран національний герой, чого не скажеш про мінтяр.
30.01.2026 13:01 Ответить
А кто он, если ВОЕВАЛ с 2014 по 2023? Причем не в штабе генералом, а снайпером. Против штабов я ничего не имею, но у снайпера вероятность погибнуть в тысячи раз выше, чем у генерала!
30.01.2026 13:09 Ответить
Мусор виліз,і видно сразу по личику що інвалід ненавсчений воювати
30.01.2026 13:10 Ответить
"Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій"

результат говорит об обратном
30.01.2026 13:13 Ответить
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ:
1.
Дії групи поліцейських були завідомо незаконні - так як не було підстав для силового затримання (достатньо було вручити повістку до слідчого).
Тому,
Ветеран абсолютно адекватно оцінив спробу незаконного силового затримання - як напад озброєної групи оборотнів-в-погонах.
Відповідно, його дії кваліфікуються як "необхідна (або уявна) оборона".
2.
Те, що його свідомо ліквідувала наступна група в подальшому - це умисне вбивство Ветерана, як
потерпілого і свідка від дій першої групи.
3.
Підкидання наркотиків в подальшому (на пакетах навіть видно бірки з камери речових доказів, які не встигли обрізати при підкиданні)- це спроба дискредитувати Ветерана, і хоч якось випрадвти його вбивство.
ОТЖЕ,
Черкаськ поліція діяла як озброєна банда, яка свідомо вбила невинну людину - Ветерана.
Ця банда діяла в інтересах путінського агента (депутата), а можливо навіть на його замовлення.

ВАНГУЮ:
відео бодікамер не покажуть.
ПС.
як казав Арсен Аваков: "мусора - нєлюді"
(після 7ми років керівництва МВС, він так і не відмовився від своїх слів).
ПС
30.01.2026 13:16 Ответить
Якось все мутно з убивством ветерана. Э фотки поліцейського авто, "речових доказів" - але немає обов'язкових фото вбитого "злочинця" із зброєю в руках. Дуже схоже. що коли він побачив пораненого дільничого (добре йому знайомого, і який випадково опинився біля будинку на тому самому службовому авто) - то вірогідно скоїв самогубство...
30.01.2026 19:39 Ответить
А що буде коли сотні тисячі бусифікованих вернуться з війни? У них буде зуб на їх кривдників (тцк і поліція) будуть подібних випадків десятки?
30.01.2026 13:16 Ответить
Захист країни це ядерна зброя.
30.01.2026 19:55 Ответить
у нас її нема, то тепер всі записуємось у сцикуни і лягаємо під орків?
30.01.2026 20:02 Ответить
Роби ядерну зброю, я плачу на це податки. Ти ж слуга народу
30.01.2026 20:06 Ответить
поки буду робити, ти будеш орків ганяти?
31.01.2026 00:17 Ответить
В Україні завдяки діяльності зелених покидьків на чолі з головним мародером стрімкими темпами відбувається делегітимізація владних інституцій, які вже сприймаються не як носій державних функцій, а як організовані злочинні угрупування, що переслідують свої власні інтереси. До цього додається тотальна брехня всіх органів влади, яка перетворена в офіційну ідеологію зеленої мразоти.
30.01.2026 13:18 Ответить
ТО про путінського Сторожука ні слова. Одна банда
30.01.2026 13:24 Ответить
Поліція "чомусь" повірила "на слово" прокацапському депутату Сторожуку. Чому? З якого дива озброєні офіцери (не рядові!) приперлись до Ветерана без рішення суду і без будь яких офіційних підозр? Відповід проста - гроші. Холуї припхались за "конверт" ві корумпованої гниди. ... Може хтось нарешті пристрелить прокацаплене падло?
31.01.2026 03:19 Ответить
традиційний захист мундира-так він і не зрозумів що це значить коли співчуття до загиблих поліцейських висловили 10 % від всих коментуючих а інші 90% піддержали військового
30.01.2026 13:34 Ответить
Цікаво..."За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана. "

Як же це може бути!....Невже!?
Тобі то із зброєю та наркотою їхати до громадянина, бути готовими на все - це нормально...?
30.01.2026 13:36 Ответить
Голова нацполіції не бажає подати у відставку ?
30.01.2026 13:37 Ответить
Рано! Пусть с ментами Черкасскими разберётся! Показательно.
30.01.2026 13:39 Ответить
керівництво не черкаське з Миколаїва банду прислали
30.01.2026 19:06 Ответить
Ок, но руководит В Черкасской обл?
31.01.2026 12:01 Ответить
Таких тільки вперед ногами. Тому що там строк за корупцію корячиться немаленький.
30.01.2026 16:55 Ответить
Поехали пресовать с целью отобрать майно в пользу какого то вонючего ушлепка,полиция исполнила роль наемников-беспредельщиков,ветеран просто вынужден был защищаться,как мог.
30.01.2026 13:41 Ответить
Бухому Тандиру тандирят справу вже третій рік, а фінському волонтеру Мустонену Роопе Мікаелю, який збив співробітника СБУ, що в темряві на трасі міняв колесо, впаяли 6 років за мить. Лише тому, що він - із СБУ, а його дружина - в господарському суді. Тоді одразу починають діяти інші закони...
30.01.2026 13:45 Ответить
Питання: чому правдолюб не застрелив депутата, який наклав око на його майно?
30.01.2026 13:59 Ответить
решал проблемы по мере возникновения. выжил бы - может бы и дошел до заказчика. нашим людям не нужно оружие (которое, как у бывшего военного, очевидно, все же было), и законов на которое холопам так и не дали, по тупости и жадности, потому как быть феодалом и срать на всех с высоты - приятно. нужно просто моральное разрешение на убийство и причина. причина - как минимум толпа ментов и наличие "незаконного" оружия, хотя, почему-то еще и "наркотики", которые уже - вдруг - пропали из повестки. неужто написанных законов и самого оружия не хватило? - вероятно, нет. а разрешение - уже получено на войне.
30.01.2026 14:12 Ответить
Прийшов би з мусорами забирати майно (землю) ветерана - то був би п"ятим...
30.01.2026 18:07 Ответить
Потрібно було спочатку цього депутата кінчити, а потім вже за його мусарскіх шісток братись.
30.01.2026 14:20 Ответить
нацполиция против военных, очевидно, совсем дно. не зря была военная полиция\прокуратура\срочная служба\призов с 18 лет без различий по фертильности и баблоимуществу\ ядерное оружие и т.д. и т.п. и всех кто придумал "реформы" которые привели к утрате обороноспособности в войне надо сажать за диверсии, потому как это совсем не "политическая" деятельность.
30.01.2026 14:21 Ответить
В статус поліціянтам не є виправдовуванням для кришування можновладців і незаконного переслідування за злочин, громадянина, який його не вчиняв. Знищення майна не є замахом на вбивство. Отже, коли на лаві підсудних буде той, хто відкрив кримінальне провадження, навмисно спотворивши факти і неправильно кваліфікував злочин? І хто підкинув ветерану наркотики? Адже, наскільки я розумію, немає доказів зв'язку ветерана з криміналітетом, як і немає доказів того, що він оптом купував наркотики для їх подальшої реалізації. Наркоділки теж не дурні і сторонній людині оптову партію вагою 4 кг теж не продадуть, бо це коштує купу грошей. Це просто ганебна спроба обмазати брудом людину, щоб виправдати свою злочинну діяльність.
30.01.2026 14:50 Ответить
А ви що хотіли почути від головного мусора?
30.01.2026 14:52 Ответить
А цьому долбограю не цікаво, що з цього приводу думає суспільство і на чій воно стороні? Особисто я вважаю, що статус поліціянта не є виправданням для нападу на ветерана.
30.01.2026 15:24 Ответить
Згадався мені епізод зі Сашком Музичком, методи ті самі
30.01.2026 15:33 Ответить
вірно! один в один!
30.01.2026 15:50 Ответить
Як би громадськість , ще тоді не заплющила на це очі , а домоглася покарання винних - такого б більше не повторювалось . Але ...
П.С - "вітання" Білецькому , Ярошу та ін ...
30.01.2026 16:15 Ответить
ФСБ-ная консерва
30.01.2026 18:43 Ответить
Олександр Іванович Музичко

(відомий як Сашко Білий) - відомий український громадський і політичний діяч, один із лідерів УНА-УНСО та координатор «Правого сектора» на Західній Україні.
Участь у війнах: У середині 1990-х років воював у Чечні проти російських федеральних військ. Був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва та отримав звання бригадного генерала Ічкерії.

31.01.2026 01:07 Ответить
Тому спокійно жив в Україні в часи коли вона була прохідним двором для ФСБ та інших рашистских спецслужб. «Відомий» став під час Майдану завдяки россТБ, коли показово на камеру «поров дичину» на Рівненшені дискредитуючи Майдан, на якому сам і не був. ФСБ-шная консерва.
31.01.2026 04:33 Ответить
Ну й кінчене брехло...Спочатку плів,що затримували колишнього військового ,підозрюваного у вбивстві,потім.брехав,що він замишляв вбивство (але насправді місцевий кацапождун і депутат звинуватив героя у підпалі Ауді)
30.01.2026 15:49 Ответить
Зате статус поліцая є безкарним.
30.01.2026 15:53 Ответить
Добивати поранених, не ворога - підло. За що й отримав розплату
30.01.2026 16:10 Ответить
не забудь цю репліку, коли тебе прийдуть вбивати
30.01.2026 16:26 Ответить
А він це точно робив? Я експертам не вірю, як і головполіцаю.
30.01.2026 18:19 Ответить
чому не ворога? будь-хто, захищаючи нашого ворога, є також нашим ворогом.
30.01.2026 18:36 Ответить
добивати ворога на фронті чи ворога в тилу - а "какая разніца ?"

.
31.01.2026 01:03 Ответить
він герой і загинув,як герой,а ти портянка і здохнеш,як ганчірка,тихо і непомітно і нікому до цього не буде діла....
31.01.2026 01:19 Ответить
Жодному слову не вірю !
30.01.2026 16:12 Ответить
+++ Воняє на всю Україну
30.01.2026 16:25 Ответить
Мусора -то є віртуози підтасовок і брехні!
30.01.2026 19:00 Ответить
Тебе бы не картины, мент, книжки писать!!!
30.01.2026 16:23 Ответить
1 до 4 чудовий результат. Якщо кожен громадянин зробить те саме - країна очиститься за декілька місяців.
30.01.2026 16:38 Ответить
І статус поліцая не є виправданням.
30.01.2026 16:53 Ответить
Довіру правоохоронним органам показує : 90% за військового 10% за суди, слідство та поліцію!
30.01.2026 17:13 Ответить
Поліціанти - це корумповані упирі на тлі України!
Треба ще одну ротацію провести бо довіри і поваги до них у населення нема!
Деканоідзе і Аваков завели тіх самих цуциків або ще гірших.
Головний ментяря повинен піти у відставку, а не співати пісні про героїчних підлеглих.
Фронт чекає дармоїдів, захисників, котрі гріють сраки біля своїх жінок.!
30.01.2026 17:23 Ответить
А статус "сміття" аутоматично є підставою, щоб його прибрали...комунальники
30.01.2026 17:35 Ответить
І жодного слова про те, як довели людину до такого стану.
30.01.2026 17:39 Ответить
Тут повна і службова невідповідність поліції, нічого не знали про того, кого збиралися заарештувати, навіть точної адреси, питали у жителів де той живе, підставилися під вогонь, а мали ж офіцерські звання і не маленькі.
30.01.2026 18:07 Ответить
Зате вони точно знали за скільки вони на це підрядилися.
30.01.2026 18:16 Ответить
Звідки у чесного і справедливого ветерана ато "броня" і калаш з набоями? Розумію з повномасштабної війни (там хоть колекцію собі збирай), але ато!!??
30.01.2026 18:41 Ответить
Звідки броня? Ви ні чого не поплутали? З війни в нього може бути броня. Броня заборонена?
30.01.2026 21:20 Ответить
Навіщо виривати з контексту. Прочитайте правильно питання.
30.01.2026 21:42 Ответить
право носіння зброї - Друга поправка Конституції України

так має бути !

.
31.01.2026 00:59 Ответить
Честь!
30.01.2026 19:42 Ответить
Герою Слава !

вбивати ворога на фронті, чи ворога-перевертня в тилу - "какая разніца"

.
31.01.2026 00:53 Ответить
Слава Герою-Ветерану!
30.01.2026 19:59 Ответить
Брехня
30.01.2026 20:28 Ответить
За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана.
--------------
Ветеран це вже герой..який захищав ризикуючи своїм життям Батьківщину і тих здоровезних бугаїв звільнених від призову до лав ЗСУ які на його напали. А вірити мусорам це себе не поважати.
30.01.2026 22:03 Ответить
+ 100!

дехто з мусорів примазується до ветеранів

.
31.01.2026 00:54 Ответить
Менти займалися рекетом на замовлення депутата, наркотики підкинули. Поліція давно прогнила. Повна недовіра
30.01.2026 22:38 Ответить
24 травня 2024 року журналістське розслідування видання https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.Info виявило, що Вигівський мав у користуванні нерухомість невідомого походження, записану на родичів. Окрім нерухомості, мова йшла про кілька автомобілів, оформлених на тещу Федоренко Галину
30.01.2026 23:45 Ответить
Поліція гнила наскрізь. Виконуючи замовлення місцевого депутата прокацапської орієнтації, який вивіз всю родину до Чехії і нахабно обкрадав місцеий бюджет і займався рекетом та рейдерством, загинули продажні курви в поліцейській формі. Земля їм скловатою. Героям Слава!
31.01.2026 00:14 Ответить
І де вони "містян" побачили? Мусорня суцільна.
31.01.2026 00:52 Ответить
щось забагато для Черкас мусорських "містян"

.
31.01.2026 00:57 Ответить
А реальнихх містян там і не видно...
31.01.2026 02:09 Ответить
"Живий коридор" виключно з таких самих поліцаїв-посіпак місцевих феодалів
31.01.2026 10:41 Ответить
Не знаю, хто там був правий, хто ні. Не захищаю нікого, але...
"Бійці спецпідрозділу... були готові до будь якого розвитку подій... у тому числі до вогневого контакту..."
ваня, тобі саме час рапорт на звільнення писати з приводу загибелі твоїх чотирьох (!!!) бійців. Якшо твої "вовкодави" здатні лише бабуль розганяти при несанкціонованій торгівлі кропом та петрушкою, то така поліція нам не потрібна.
Йди геть, ваня!
31.01.2026 02:07 Ответить
Ей мусоренок, а де записи з бодікамер? Немає? А чому? А чому без понятих спершу до людини припхались? Ви ж падли йому не залишили вибору. Якби здався просто так, ви б йому пришили замах, і зберігання зброї і наркотики. "Чесний суд" забрав би все і зачинив в буцигарні років на 10. Раціонально було чинити опір. Це вирок ментовсько-прокурорський системі в Україні. Поліцейских шкода, але в них, на відміну від Сергія, був вибір відмовитись виконувати наказ і стати на бік ветерана.
Міністру ганьба! Іди у відставку.
31.01.2026 02:08 Ответить
Усе так, погоджуюсь. Єдине, що кумарить - "поліцейських шкода".
31.01.2026 13:15 Ответить
Посада поліцая не може бути виправданням,всі їхні дії апріорі не законні,немає записів боді камери то 100% вина зрадників поліцаїв.
31.01.2026 06:27 Ответить
Ветеранам слід вірити мусорам? А ці суки що майдан розганяли чи перейшли служками до кацапів в окупованих територіях, а ті що розстріляли Сашка Білого добавляють віри?
Ветеран до кінця виконав обовʼязок захищати України та загинув в бою з посіпаками казнокрадів
31.01.2026 09:33 Ответить
Усе таки мусарня є мусарня! Всі вони служать на псарні у влади! І нормальних там немає - як казали у старому невмирущому анекдоті - де ви бачили ГАІшника без ноги.
Підараси вони всі, на чолі з Виговським. Різниця тільки в тому, що якийсь молодий ментьонок змушений був "дати в попку" тільки вперше, майор вже гуртом підарів керує, а генерал - головна курва по визову місцевого царька.
31.01.2026 09:43 Ответить
Хай би краще сказав кому служать його мордовороти на місцях в часи війни ...
показать весь комментарий
Мусарів треба відстрілювати до тих пір, поки кожен мусар не стане поліцейським
показать весь комментарий
