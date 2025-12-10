В Сумах 60-летний мужчина стрелял из окна: ранены шестеро детей

В Сумах вечером 9 декабря произошла стрельба, вследствие которой пострадали шестеро детей.

О факте инцидента сообщили в областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина стрелял из окна многоэтажки

По данным полиции, две девочки услышали звуки, похожие на выстрелы, после чего у них обнаружили телесные повреждения. Позже прокуратура уточнила, что стрелял 60-летний местный житель из окна своей квартиры, используя охотничье огнестрельное оружие.

Мужчину задержали, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно о раненых детях

Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что самому младшему ребенку, получившему травмы, 13 лет. Пятеро детей в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков, один ребенок - на амбулаторном лечении.

Угрозы их жизни нет.

