В Сумах 60-летний мужчина стрелял из окна: ранены шестеро детей
В Сумах вечером 9 декабря произошла стрельба, вследствие которой пострадали шестеро детей.
О факте инцидента сообщили в областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина стрелял из окна многоэтажки
По данным полиции, две девочки услышали звуки, похожие на выстрелы, после чего у них обнаружили телесные повреждения. Позже прокуратура уточнила, что стрелял 60-летний местный житель из окна своей квартиры, используя охотничье огнестрельное оружие.
Мужчину задержали, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Что известно о раненых детях
Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что самому младшему ребенку, получившему травмы, 13 лет. Пятеро детей в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков, один ребенок - на амбулаторном лечении.
Угрозы их жизни нет.
- Ранее мы сообщали, что в Чехии нашли тело пропавшей украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября.
- Также мы писали, что во Львовской области во время проверки документов мужчина призывного возраста нанес военнослужащему травмы предметом, похожим на кухонный "топор-молоток".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому не просто набухався і пухнаста в гості завітала ?
Чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки. За даними поліції, дві дівчинки почули звуки, схожі на постріли, після чого в них виявили тілесні ушкодження. Джерело: https://censor.net/ua/n3589609