Стрельба в Сумах
В Сумах 60-летний мужчина стрелял из окна: ранены шестеро детей

Стрельба в Сумах: шестеро детей ранены

В Сумах вечером 9 декабря произошла стрельба, вследствие которой пострадали шестеро детей.

О факте инцидента сообщили в областной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина стрелял из окна многоэтажки

По данным полиции, две девочки услышали звуки, похожие на выстрелы, после чего у них обнаружили телесные повреждения. Позже прокуратура уточнила, что стрелял 60-летний местный житель из окна своей квартиры, используя охотничье огнестрельное оружие.

Мужчину задержали, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно о раненых детях

Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что самому младшему ребенку, получившему травмы, 13 лет. Пятеро детей в настоящее время находятся в больнице под наблюдением медиков, один ребенок - на амбулаторном лечении.

Угрозы их жизни нет.

дети (6840) ранение (3440) стрельба (3325) Сумская область (3880) Сумы (1306) Сумский район (473)
Топ комментарии
+8
Може ухилянт?Якісь крайності.
А чому не просто набухався і пухнаста в гості завітала ?
10.12.2025 00:40 Ответить
+3
Полоса св'ят і накладка "старецького маразму" роблять свою справу....
10.12.2025 00:58 Ответить
+3
Расскажи дружок как это бывает! Дожил до таких лет и мыслей в детей стрелять нет. А ты похоже на подходе до этой стадии если пишешь такую чушь!
10.12.2025 06:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть кацапождун
10.12.2025 00:36 Ответить
Може ухилянт?Якісь крайності.
А чому не просто набухався і пухнаста в гості завітала ?
10.12.2025 00:40 Ответить
Полоса св'ят і накладка "старецького маразму" роблять свою справу....
10.12.2025 00:58 Ответить
Дєдушка отМороз 🤔
10.12.2025 01:21 Ответить
Може він сіллю стріляв? Вчіть своїх дітей бути чемними і тихими ☝️
10.12.2025 01:22 Ответить
Бідні твої діти, маючи такого дебіла в якості батька
10.12.2025 07:09 Ответить
Ага, особливо в тих місцевостях де вибухає по п'ять раз на день не дай Бог скрикнути дитині
10.12.2025 08:19 Ответить
Он что ёпнутый??
10.12.2025 01:53 Ответить
"Крыша поехала", бывает. Комментаторы) Доживите до таких лет, сами узнаете).
10.12.2025 03:53 Ответить
Расскажи дружок как это бывает! Дожил до таких лет и мыслей в детей стрелять нет. А ты похоже на подходе до этой стадии если пишешь такую чушь!
10.12.2025 06:28 Ответить
Давно пережив цей вік і такого дебіла побачив уперше
10.12.2025 07:01 Ответить
З таким сусідом шансів дожити до таких лєт не багато
10.12.2025 08:21 Ответить
ну їпанутий, шо візьмеш
10.12.2025 04:13 Ответить
Они же дети можуть реально достати кожного
10.12.2025 05:46 Ответить
Не виправдовуйте мерзоту
10.12.2025 08:22 Ответить
В Украине наблюдается рост числа людей с психическими расстройствами, особенно из-за войны: около 10 миллионов украинцев (примерно четверть населения) подвержены риску расстройств психики (тревога, ПТСР), а более 1,5 миллиона находятся под наблюдением психиатров, при этом проблемы затрагивают около 3% населения в целом (около 1,2 млн человек до 2022 года). Статистика постоянно меняется, и ВОЗ прогнозирует дальнейший рост из-за стресса, бедности и военных условий.
10.12.2025 06:14 Ответить
Це було в методиці, чи ху.... ло напряму тебе розповів
10.12.2025 07:06 Ответить
Може ці діти довели до крайності?
10.12.2025 07:45 Ответить
навіщо було затримувати ту скажену собаку ??? чому його спецназ не знищив ??? в сша з такими істотами не панькаються і снайпери ******* в голову і попереджувальний і контрольний
10.12.2025 07:58 Ответить
 
 