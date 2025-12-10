РУС
покушение на убийство
7 616 5

Знакомый признался в убийстве: в Чехии нашли тело пропавшей украинки

Андрияна Офрим - в Чехии убили украинку

В Чехии нашли тело пропавшей украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября. Об этом говорится в публикации местного издания Idnes, сообщает Цензор.НЕТ.

Чешская полиция подтвердила, что уже задержала подозреваемого в убийстве — 33-летнего знакомого девушки, который признал свою вину.

Финансовый конфликт

По предварительным данным, причиной преступления стал денежный спор между потерпевшей и задержанным. Мужчина пообещал вернуть женщине деньги — аванс с ее предыдущего места работы — и выманил ее из квартиры.

После встречи он задушил Андриану Офрим.

Полиция привлекла кинологов, водолазов и десятки следователей

Региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности Лукаш Рихтер сообщил, что поиски были масштабными и продолжались в сложных условиях.

"С момента преступления прошло двенадцать дней, что значительно усложнило работу, но нам удалось найти важные доказательства", — отметил он.

Правоохранители привлекли большое количество специалистов, включая кинологов и водолазов, что позволило обнаружить тело и установить обстоятельства убийства.

Андриана Офрим родом из села Кобылецкая Поляна Раховского района. В Чехии она находилась на заработках.

убийство (6650) украинцы (3944) Чехия (1846)
.... не кохайтеся із москалями, і на них подібних!
10.12.2025 00:17 Ответить
Зв*язуйтеся по частіше з рашиськомовними,
або псевдоукраїнськомовними роботодавцями.
І буде ваше щастячко- в канаві мертвими.
Я собі з 2017 року сам собі заборонив з ними
зв*язуватись. (втратив пару сотень).
Досі живий, працював і працюю, з аборигенами
чи арабами мусульманами та африканцями.
Довіряйте "своїм" поза кордоном...
10.12.2025 00:18 Ответить
щє одне загублене українське життя.
10.12.2025 04:28 Ответить
ВОПРОС ЧЕГО ЕГО ЛИЧНОСТЬ СКРЫВАЮТ И НАЗЫВАЮТ ПРОСТО ЗНАКОМЫМ !?
10.12.2025 06:17 Ответить
 
 