Знакомый признался в убийстве: в Чехии нашли тело пропавшей украинки
В Чехии нашли тело пропавшей украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября. Об этом говорится в публикации местного издания Idnes, сообщает Цензор.НЕТ.
Чешская полиция подтвердила, что уже задержала подозреваемого в убийстве — 33-летнего знакомого девушки, который признал свою вину.
Финансовый конфликт
По предварительным данным, причиной преступления стал денежный спор между потерпевшей и задержанным. Мужчина пообещал вернуть женщине деньги — аванс с ее предыдущего места работы — и выманил ее из квартиры.
После встречи он задушил Андриану Офрим.
Полиция привлекла кинологов, водолазов и десятки следователей
Региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности Лукаш Рихтер сообщил, что поиски были масштабными и продолжались в сложных условиях.
"С момента преступления прошло двенадцать дней, что значительно усложнило работу, но нам удалось найти важные доказательства", — отметил он.
Правоохранители привлекли большое количество специалистов, включая кинологов и водолазов, что позволило обнаружить тело и установить обстоятельства убийства.
Андриана Офрим родом из села Кобылецкая Поляна Раховского района. В Чехии она находилась на заработках.
- Ранее мы сообщали, что вечером 9 декабря в Одессе на Фонтанской дороге застрелили неизвестного мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
або псевдоукраїнськомовними роботодавцями.
І буде ваше щастячко- в канаві мертвими.
Я собі з 2017 року сам собі заборонив з ними
зв*язуватись. (втратив пару сотень).
Досі живий, працював і працюю, з аборигенами
чи арабами мусульманами та африканцями.
Довіряйте "своїм" поза кордоном...