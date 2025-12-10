Знакомый признался в убийстве: в Чехии нашли тело пропавшей украинки

В Чехии нашли тело пропавшей украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября. Об этом говорится в публикации местного издания Idnes, сообщает Цензор.НЕТ.

Чешская полиция подтвердила, что уже задержала подозреваемого в убийстве — 33-летнего знакомого девушки, который признал свою вину.

Финансовый конфликт

По предварительным данным, причиной преступления стал денежный спор между потерпевшей и задержанным. Мужчина пообещал вернуть женщине деньги — аванс с ее предыдущего места работы — и выманил ее из квартиры.

После встречи он задушил Андриану Офрим.

Полиция привлекла кинологов, водолазов и десятки следователей

Региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности Лукаш Рихтер сообщил, что поиски были масштабными и продолжались в сложных условиях.

"С момента преступления прошло двенадцать дней, что значительно усложнило работу, но нам удалось найти важные доказательства", — отметил он.

Правоохранители привлекли большое количество специалистов, включая кинологов и водолазов, что позволило обнаружить тело и установить обстоятельства убийства.

Андриана Офрим родом из села Кобылецкая Поляна Раховского района. В Чехии она находилась на заработках.

