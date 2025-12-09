4 628 30
Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО
Вечером 9 декабря в Одессе на Фонтанской дороге застрелили неизвестного мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности стрельбы
Очевидцы около 18:00 вечера сообщили полицейским о звуках стрельбы и теле мужчины с огнестрельными ранениями.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Продолжается расследование
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.
хм...навіщо стріляти в невідомих людей?
по данным источников «Думской», мужчина был членом иудейской общины и имел серьезные финансовые проблемы, связанные с долгами.