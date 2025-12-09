РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8183 посетителя онлайн
Новости Стрельба в Одессе
4 628 30

Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

Вечером 9 декабря в Одессе на Фонтанской дороге застрелили неизвестного мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности стрельбы

Очевидцы около 18:00 вечера сообщили полицейским о звуках стрельбы и теле мужчины с огнестрельными ранениями.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина подорвал 2 гранаты во время семейной ссоры

Продолжается расследование

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый водитель Porsche в Киеве совершил ДТП, ударил пассажирку и применил оружие, - полиция. ФОТО

В Одессе на Фонтанке застрелили мужчину: 9 декабря

В Одессе на Фонтанке застрелили мужчину: 9 декабря
Фото: Местный Телеграм-канал

Автор: 

Одесса (8103) Одесская область (3992) Нацполиция (16963) стрельба (3325) убийство (6650) Одесский район (363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Зараз Одесою рулять два ставленики Єрмака, як 2 закриті ВІЙСЬКОВА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА держадміністрації = люди ТАТАРОВА , вапроси є?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:53 Ответить
+5
Звідкіля в Одесі бандити?????
показать весь комментарий
09.12.2025 19:45 Ответить
+4
ДіСвітЬЄльно...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибачте шо ше не вспіли розслідувати. Ви залиште адресу, вам особисто результати на пошту скинуть...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:45 Ответить
розслідувати, кого вбили? це зараз 15 секунд часу займає.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:47 Ответить
Там же написали. Невідомого чЄлАвЬЄка. Значить особу ше не встановлено.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:48 Ответить
якщо конкретно ти плюнеш в морду мусору в великому місті, то тебе ідентифікують за 5 хвилин.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:48 Ответить
А може він не плював?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:49 Ответить
що ти мені хочеш розказати? чому мені пишеш? я написав, що новина ні про що, якщо ти не згоден , то це твої проблеми, мені все одно на твою думку.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:50 Ответить
Ну так ти ж теж не згоден...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:54 Ответить
я не згоден з чим? шо ти тут флудиш? не пиши мені.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:55 Ответить
І ти мені не пиши...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:55 Ответить
гонг = перерва
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
Все ! Раунд закінчений! Розійшлися в кути! Перерва 1 хв
показать весь комментарий
09.12.2025 19:56 Ответить
Ну чЄлАвьЄк мабуть випадково сюди попав
показать весь комментарий
09.12.2025 19:58 Ответить
Чекаємо х
хх
ххх
хххх
показать весь комментарий
09.12.2025 20:01 Ответить
Та какие там 15 секунд, гораздо меньше. Особенно, если убитый без документов и не проживал на районе, где его убили
показать весь комментарий
09.12.2025 19:51 Ответить
99% що його вбили біля його дому. в спину.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:52 Ответить
Ну, если Вы сами все знаете, то непонятно Ваше возмущение, что подробности не сообщены
показать весь комментарий
09.12.2025 20:21 Ответить
тю, я написав що ця новина ні про що.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:24 Ответить
А кого при ''зеленій владі'' можуть застрелити в Одесі? Точно не якогось малороса чи бандита.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:05 Ответить
Це й є початок роботи хйла по операції АДЕССАНАШ ? Смерть Парубія то був лиш старт .
показать весь комментарий
09.12.2025 19:42 Ответить
Звідкіля в Одесі бандити?????
показать весь комментарий
09.12.2025 19:45 Ответить
ДіСвітЬЄльно...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:46 Ответить
Зараз Одесою рулять два ставленики Єрмака, як 2 закриті ВІЙСЬКОВА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА держадміністрації = люди ТАТАРОВА , вапроси є?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:53 Ответить
смутные времена пришли (((( , оружия много ,обиженных людей тоже !!!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:54 Ответить
Після війни махновщина буде. І просто атамани-Гриціани, пограбувати, попоїздити
показать весь комментарий
09.12.2025 20:40 Ответить
Або за гроші, або за великі гроші.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:08 Ответить
Фонтанській дорозі застрелили невідомого чоловіка
==================================
хм...навіщо стріляти в невідомих людей?
показать весь комментарий
09.12.2025 21:19 Ответить
хм... Щоб познайомитися.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:52 Ответить
Хабадник?

по данным источников «Думской», мужчина был членом иудейской общины и имел серьезные финансовые проблемы, связанные с долгами.
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
 
 