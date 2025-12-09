Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

Вечером 9 декабря в Одессе на Фонтанской дороге застрелили неизвестного мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности стрельбы

Очевидцы около 18:00 вечера сообщили полицейским о звуках стрельбы и теле мужчины с огнестрельными ранениями.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Продолжается расследование

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.

