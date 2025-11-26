Нетрезвый водитель Porsche в Киеве совершил ДТП, ударил пассажирку и применил оружие, - полиция. ФОТО
37-летний киевлянин совершил дорожную аварию, а после этого набросился с кулаками на пассажирку другого транспортного средства и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Стрельба в Соломенском районе Киева
Как отмечается, на спецлинию 102 обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа.
"Полицейские установили, что водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами на перекрестке Соломенской площади. После чего начал агрессивно вести себя, ругаться со свидетелями и участниками ДТП", - говорится в сообщении.
В частности, во время конфликта нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденного автомобиля ВАЗ кулаком по голове. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону. Врачи скорой помощи госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.
Что известно о злоумышленнике?
Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения теста на состояние опьянения отказался. Патрульные составили в отношении него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли оружие.
Следователи Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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якщо тобі не вистачає клепки це усвідомити то це ще не означає протилежного
а хто українофобів обирає до влади, доросла нація чи якась інша?
ваша голова мені ні до чого, я цілком нормально користуюсь своєю. тут не треба нічого аналізувати. те, що ви написали було, є і буде. ви намалювали замкнуте коло, але вихід завжди є, якщо ви хочете ним скористатись. якщо суспільство не може відрізнити мімікрію від реалій та не спроможне змінити ситуацію, то це далеко не доросла нація.
Все дуже просто: просто грубо порушив - від 3 до 6 балів знімають - раз. Два - дорожчає страхова дуже сильно. Три - втрачаєш NDC до п"яти років. І рейтинг паскудиться.
Застосував силу - крайм та арешт без рзмов. Пожиттєво вкрай дорога страховка якщо не буде конфіксаціʼї авто і пожиттєвого позбавлення драйвер лайсенс.
Паршивий референс , проблема з нормальним працевлаштуванням до кінця життя.
Тому один такий вчинок може зіпсувати життя назавжди. І це не жарти.
А у нас похер - порушив, заплатив мізерний штраф - поїхав далі.
Треба ввести постійну автофіксацію швидкості, червоного, детектори використання телефонів під час керма.
Ввести бальну систему.
Номальну систему дорожнього податку.
Систему покарання і винагородження страхових діскаунтів.
А дібіли здатні думати тільки про примітивні седеньовічні засоби з пістолетами, щоб тупо перетворитися на зімбабве.
Майте це на увазі, коли будете їхати за кордон через Шегіні.
Тому є безліч випадків, коли люди мимоволі не сплачують штрафи, після чого проходять сім колів пекла українського "правосуддя".
Кожен бажаючий може особисто первірити моє ствердження, проїхавши "з вітерцем" біля найблищої камери.
Українці хочуть жити як при капіталізмі із баблом та правами, але щоб без обов'язків та відповідальності.
Я нікому нічєво нє должєн. І шо ви мнє сдєлаєтє?
Це когнітивне протиріччя бачать іноземці та ті, хто жив у цивілізованих країнах.
Для нового рівня свободи - будь готовий до нового рівня відповідальності. Бо є й нові закони, недотримання яких робить дупі боляче.
А як без законів та їх дотримання - це все одно, що 3-річній дитині дати в руки пиво та пістолет і посадити керувати лексусом.
Чим дитя не бавилось - аби не плакало
І теж когось пристрелю якимось невідомим чином.
Сусід - мене, я - його тещу, теща - мого кота.
Але що далі?
Закони в нас на паузі.
Щоб хтось їх написав, затвердив і слідкував за ними - життя не вистачить, може, правнукам хіба що.
Мєнти будуть на откатах, все можна буде порішать.
Це якесь замкнуте коло безвиході.
Хрензна, як воно працює в дійсно демократичних країнах: закон - людина - правоохоронець.
Не можу пояснити, що треба, щоб працювало тут
>у мене достатньо зброї
в сейфі, вдома. вона не захистить на вулиці.
Вони не створені для війни. Бо мають багато грошей.
Зате вони створені для подібних ситуацій.
А от цікаво чому його зразу не бусифікують?
Бо зелені іуди розділили громадян на два сорти.
Перший сорт це мажори, чиновники, депутати, влада, багатії...
Їх не можна чіпати.
Другий сорт це прості громадяни.
Їх на фронт на утилізацію, бо другий сорт
То які висновки, що робити, щоб забезпечити правосуддя пересічному громадянину?
Починаю розуміти тих, хто емігрував ще еа початку 2000них...
п'ять мильонів коштує авто, це дешева тачка?
Наприклад, одна шмара вбила людину на пішоходному переході, а потім - оп ... , що за дивина, постраждалий через пару днів змінив свій статус з постраждалого у винуватця. Дивними заплутами шляхами він уже якось опинився за межами пішохідного переходу, і виявилося, що він був п'яним.
Ось і вся історія. Богуцька стала депутатом від "слуги урода", а той, которий мав нахабність вештатись перед автомобілем такої поважної та шанованої особи в землі.
Або другий випадок. Йшла така собі молода особа жіночої статі і самим наглючим способом, а іменно своїм виглядом спокусила компашку хороших, чуйних, добрих мажорів. Звісно, таке зло не могло залишитись не покараним - вони (ці добрі та чуйні) заламали цю нахабну жінку, затягли в авто ну і згвалтували, один із них в неприродний спосіб. Що було далі? Ну що, що ... , отой которий в неприродній спосіб, бо в нього не "встав" із-за вжитих в великій кількості спиртних та наркотичних "стимуляторів життя" теж, як і лізка богуцька став депутатом від "слуг урода", а величають цього чесного, шляхетного, порядного, великодушного, сповненого і других чеснот, який керується високими принципами - рома іванісов. На нього злі недруги вішали ще пару кримінальних справ ( підробка докуметів, користування фальшивим дипломом), але ромчик мужньо послав усіх, бо він має "авторитетних" родичів, которі потурбувалися і замовили словечко перед 95-м кварталом.
Якось так! "Країна моєї мрії", як заявили один із кандидатів в президенти, а нині і президент - самі Володимир Олександрович Зеленський.