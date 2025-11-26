Нетрезвый водитель Porsche в Киеве совершил ДТП, ударил пассажирку и применил оружие, - полиция. ФОТО

37-летний киевлянин совершил дорожную аварию, а после этого набросился с кулаками на пассажирку другого транспортного средства и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Стрельба в Соломенском районе Киева

Как отмечается, на спецлинию 102 обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа.

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"Полицейские установили, что водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами на перекрестке Соломенской площади. После чего начал агрессивно вести себя, ругаться со свидетелями и участниками ДТП", - говорится в сообщении.

В частности, во время конфликта нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденного автомобиля ВАЗ кулаком по голове. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону. Врачи скорой помощи госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.







Что известно о злоумышленнике?

Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения теста на состояние опьянения отказался. Патрульные составили в отношении него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли оружие.

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Следователи Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.