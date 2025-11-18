В Ивано-Франковске водитель-уклонист протаранил пять автомобилей, убегая от полиции

В Ивано-Франковске водитель, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, протаранил пять автомобилей, убегая от полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что 18 ноября в Ивано-Франковске полицейские остановили на улице Княгинин автомобиль BYD, за рулем которого находился 45-летний мужчина, объявленный в розыск по ст. 210 КУоАП (уклонение от учета или прохождения мобилизационной подготовки).

Во время проверки документов водитель попытался скрыться, чтобы избежать ответственности, и, убегая, столкнулся с пятью автомобилями. К счастью, вследствие ДТП пострадавших нет.

Несмотря на попытку побега, покинуть место происшествия ему не удалось — правонарушителя задержали и привлекли к ответственности, сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевозили мужчин в нишах для одеял пассажирских поездов: раскрыт международный канал переправки лиц, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж