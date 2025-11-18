РУС
В Ивано-Франковске водитель-уклонист протаранил пять автомобилей, убегая от полиции

В Ивано-Франковске водитель, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, протаранил пять автомобилей, убегая от полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 18 ноября в Ивано-Франковске полицейские остановили на улице Княгинин автомобиль BYD, за рулем которого находился 45-летний мужчина, объявленный в розыск по ст. 210 КУоАП (уклонение от учета или прохождения мобилизационной подготовки).

Во время проверки документов водитель попытался скрыться, чтобы избежать ответственности, и, убегая, столкнулся с пятью автомобилями. К счастью, вследствие ДТП пострадавших нет.

Несмотря на попытку побега, покинуть место происшествия ему не удалось — правонарушителя задержали и привлекли к ответственности, сообщили в полиции.

Топ комментарии
+29
ну він же не міндіч ..так би з з охороною мусорів поїхав би за кордон
18.11.2025 18:25
+20
чому одразу ухилянт, може він їхав у ТЦК а поліція не давала йому проїхати )))
18.11.2025 18:22
+14
Позивний буде ;Гастелло;.
18.11.2025 18:20
Або навипередки до ТЦК летіли))
18.11.2025 18:23
Тепер іще буде винентдофіга грошей за 5 авто.
Розум равлика, чи мозок раку?
18.11.2025 18:28
Точно китайцы виноваты подсунули психованную машину.
18.11.2025 18:42
Херово ухилявся, якщо протаранив п'ять автомобілів.
18.11.2025 18:32
Это был не ухилянт а таранщик.
18.11.2025 18:40
Продасть свою електричку та буде оформлений кулеметником на тачанці в Івано-Франківську
18.11.2025 18:45
Дрищ та чмирь! Ганьбище на віки! Кнуряка обіSRана! Ще й людям біди наробило! В кайданки іблана!
18.11.2025 18:54
Добре було б якщоб цей дрисляк потаранив автівки ухилянтських адвокатів яких у нас і на сайті повно.
18.11.2025 19:04
Через місяць дочка начальника Івано-Франківської поліції на новенькій електричці)
18.11.2025 19:12
А навіщо їй четверта новенька електричка?
18.11.2025 20:08
В місті Львів у Личаківському цвинтарі, де ховають загиблих захисників України, залишилось лише 20 місць, місто готує нову ділянку, - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1298923705596992&amp;set=a.292781759544530 міська рада.
18.11.2025 19:25
Міндіч більш моторним виявився: він Тису перевалив. Тому і немає даних про перетин кордону Міндічем. Інакше б копи і прикордонники його б затримали. Еге ж?
18.11.2025 20:08
18.11.2025 20:40
 
 