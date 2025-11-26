Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю, - поліція. ФОТО

37-річний киянин вчинив дорожню аварію, а після цього накинувся із кулаками на пасажирку іншого транспортного засобу та декілька разів вистрелив з травматичного пістолета у водія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Стрілянина у Солом’янському районі Києва

Як зазначається, на спецлінію 102 звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних й слідчо-оперативна група.

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"Поліцейські встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після чого, почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників автопригоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік. Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.







Що про зловмисника відомо?

Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився. Патрульні склали відносно нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та вилучили зброю.

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Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.