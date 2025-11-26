Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю, - поліція. ФОТО
37-річний киянин вчинив дорожню аварію, а після цього накинувся із кулаками на пасажирку іншого транспортного засобу та декілька разів вистрелив з травматичного пістолета у водія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Стрілянина у Солом’янському районі Києва
Як зазначається, на спецлінію 102 звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних й слідчо-оперативна група.
"Поліцейські встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після чого, почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників автопригоди", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік. Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.
Що про зловмисника відомо?
Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився. Патрульні склали відносно нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та вилучили зброю.
Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо тобі не вистачає клепки це усвідомити то це ще не означає протилежного
а хто українофобів обирає до влади, доросла нація чи якась інша?
ваша голова мені ні до чого, я цілком нормально користуюсь своєю. тут не треба нічого аналізувати. те, що ви написали було, є і буде. ви намалювали замкнуте коло, але вихід завжди є, якщо ви хочете ним скористатись. якщо суспільство не може відрізнити мімікрію від реалій та не спроможне змінити ситуацію, то це далеко не доросла нація.
Все дуже просто: просто грубо порушив - від 3 до 6 балів знімають - раз. Два - дорожчає страхова дуже сильно. Три - втрачаєш NDC до п"яти років. І рейтинг паскудиться.
Застосував силу - крайм та арешт без рзмов. Пожиттєво вкрай дорога страховка якщо не буде конфіксаціʼї авто і пожиттєвого позбавлення драйвер лайсенс.
Паршивий референс , проблема з нормальним працевлаштуванням до кінця життя.
Тому один такий вчинок може зіпсувати життя назавжди. І це не жарти.
А у нас похер - порушив, заплатив мізерний штраф - поїхав далі.
Треба ввести постійну автофіксацію швидкості, червоного, детектори використання телефонів під час керма.
Ввести бальну систему.
Номальну систему дорожнього податку.
Систему покарання і винагородження страхових діскаунтів.
А дібіли здатні думати тільки про примітивні седеньовічні засоби з пістолетами, щоб тупо перетворитися на зімбабве.
Майте це на увазі, коли будете їхати за кордон через Шегіні.
Тому є безліч випадків, коли люди мимоволі не сплачують штрафи, після чого проходять сім колів пекла українського "правосуддя".
Кожен бажаючий може особисто первірити моє ствердження, проїхавши "з вітерцем" біля найблищої камери.
Українці хочуть жити як при капіталізмі із баблом та правами, але щоб без обов'язків та відповідальності.
Я нікому нічєво нє должєн. І шо ви мнє сдєлаєтє?
Це когнітивне протиріччя бачать іноземці та ті, хто жив у цивілізованих країнах.
Для нового рівня свободи - будь готовий до нового рівня відповідальності. Бо є й нові закони, недотримання яких робить дупі боляче.
А як без законів та їх дотримання - це все одно, що 3-річній дитині дати в руки пиво та пістолет і посадити керувати лексусом.
Чим дитя не бавилось - аби не плакало
І теж когось пристрелю якимось невідомим чином.
Сусід - мене, я - його тещу, теща - мого кота.
Але що далі?
Закони в нас на паузі.
Щоб хтось їх написав, затвердив і слідкував за ними - життя не вистачить, може, правнукам хіба що.
Мєнти будуть на откатах, все можна буде порішать.
Це якесь замкнуте коло безвиході.
Хрензна, як воно працює в дійсно демократичних країнах: закон - людина - правоохоронець.
Не можу пояснити, що треба, щоб працювало тут
>у мене достатньо зброї
в сейфі, вдома. вона не захистить на вулиці.
Вони не створені для війни. Бо мають багато грошей.
Зате вони створені для подібних ситуацій.
А от цікаво чому його зразу не бусифікують?
Бо зелені іуди розділили громадян на два сорти.
Перший сорт це мажори, чиновники, депутати, влада, багатії...
Їх не можна чіпати.
Другий сорт це прості громадяни.
Їх на фронт на утилізацію, бо другий сорт
То які висновки, що робити, щоб забезпечити правосуддя пересічному громадянину?
Починаю розуміти тих, хто емігрував ще еа початку 2000них...
п'ять мильонів коштує авто, це дешева тачка?
Наприклад, одна шмара вбила людину на пішоходному переході, а потім - оп ... , що за дивина, постраждалий через пару днів змінив свій статус з постраждалого у винуватця. Дивними заплутами шляхами він уже якось опинився за межами пішохідного переходу, і виявилося, що він був п'яним.
Ось і вся історія. Богуцька стала депутатом від "слуги урода", а той, которий мав нахабність вештатись перед автомобілем такої поважної та шанованої особи в землі.
Або другий випадок. Йшла така собі молода особа жіночої статі і самим наглючим способом, а іменно своїм виглядом спокусила компашку хороших, чуйних, добрих мажорів. Звісно, таке зло не могло залишитись не покараним - вони (ці добрі та чуйні) заламали цю нахабну жінку, затягли в авто ну і згвалтували, один із них в неприродний спосіб. Що було далі? Ну що, що ... , отой которий в неприродній спосіб, бо в нього не "встав" із-за вжитих в великій кількості спиртних та наркотичних "стимуляторів життя" теж, як і лізка богуцька став депутатом від "слуг урода", а величають цього чесного, шляхетного, порядного, великодушного, сповненого і других чеснот, який керується високими принципами - рома іванісов. На нього злі недруги вішали ще пару кримінальних справ ( підробка докуметів, користування фальшивим дипломом), але ромчик мужньо послав усіх, бо він має "авторитетних" родичів, которі потурбувалися і замовили словечко перед 95-м кварталом.
Якось так! "Країна моєї мрії", як заявили один із кандидатів в президенти, а нині і президент - самі Володимир Олександрович Зеленський.