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Новини Фото ДТП
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Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю, - поліція. ФОТО

37-річний киянин вчинив дорожню аварію, а після цього накинувся із кулаками на пасажирку іншого транспортного засобу та декілька разів вистрелив з травматичного пістолета у водія. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Стрілянина у Солом’янському районі Києва

Як зазначається, на спецлінію 102 звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних й слідчо-оперативна група.

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"Поліцейські встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі. Після чого, почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників автопригоди", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік. Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.

ДТП зі стріляниною в Києві
ДТП зі стріляниною в Києві
ДТП зі стріляниною в Києві

Що про зловмисника відомо?

Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився. Патрульні склали відносно нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України та вилучили зброю.

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Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Автор: 

ДТП (4519) Київ (20848) Нацполіція (15747) стрілянина (1928)
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Топ коментарі
+24
терміново дозволити всім носіння короткостволів, людина з пістолєтом точно не буде бухати та стріляти в усі сторони
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26.11.2025 13:33 Відповісти
+18
та чо там встановлювати...або судя або прокурор або депутат
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26.11.2025 13:36 Відповісти
+17
Мажорів на фронт не можна.
Вони не створені для війни. Бо мають багато грошей.
Зате вони створені для подібних ситуацій.
А от цікаво чому його зразу не бусифікують?
Бо зелені іуди розділили громадян на два сорти.
Перший сорт це мажори, чиновники, депутати, влада, багатії...
Їх не можна чіпати.
Другий сорт це прості громадяни.
Їх на фронт на утилізацію, бо другий сорт
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26.11.2025 13:35 Відповісти
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терміново дозволити всім носіння короткостволів, людина з пістолєтом точно не буде бухати та стріляти в усі сторони
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26.11.2025 13:33 Відповісти
Травмат зброєю не є.До війни за декілька сотень зелених їх купляли хто хотів,разом з посвдченням журналіста.В Молдові давно дозволена коротка зброя і ніхто один одного не перстріляв.Зараз нелегальної зброї навалом,легальна не несе такої проблеми.
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26.11.2025 13:41 Відповісти
випадки стрілянини будуть як і в Америці це життя нічого не вдієш, але те що нація має право на короткоствольну воннепальну зброю це ознака її суверенності, дорослості і розвитку.
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26.11.2025 13:50 Відповісти
доросла нація можливо, а та що в нас, ... сумніваюсь що колись подорослішає.
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26.11.2025 14:21 Відповісти
українці мали 300 років рабства та геноциду, і зараз фактично не є суверенами в своїй державі і очолювані українофобами, враховуючи таке українці дуже доросла і зазнавша утисків нація...
якщо тобі не вистачає клепки це усвідомити то це ще не означає протилежного
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26.11.2025 14:25 Відповісти
"очолювані українофобами, враховуючи таке українці дуже доросла нація"

а хто українофобів обирає до влади, доросла нація чи якась інша?
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26.11.2025 15:41 Відповісти
система і адмін ресурс узурповані фактично з 91 року , не запроваджено інституту негромадянства , тож все це ляльковий театр що мімікрує під вибори ... невже так важко проаналізувати це головою своєю без мене ?
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26.11.2025 15:48 Відповісти
"невже так важко проаналізувати це головою своєю без мене?"

ваша голова мені ні до чого, я цілком нормально користуюсь своєю. тут не треба нічого аналізувати. те, що ви написали було, є і буде. ви намалювали замкнуте коло, але вихід завжди є, якщо ви хочете ним скористатись. якщо суспільство не може відрізнити мімікрію від реалій та не спроможне змінити ситуацію, то це далеко не доросла нація.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
На жаль, статистика наочно показала, що 73% суспільства замість своєї голови користуються готовими наративами проплачених ЗМІ, але при цьому впевнені, що здатні щось "проаналізувати своєю головою".
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27.11.2025 08:07 Відповісти
врахочуючи шо всі хто призодить до влади, тупо бояться людей, бо є за шо. Але парадокс: у нас вільно можна купити всяку зброю, крім автоматичної, вплоть до калібра 12.5, шо вже майже гармата.
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26.11.2025 14:41 Відповісти
ви правильно підмітили, у нас можна без проблем купити фактично бойову зброю, і це не збігається з твердженням "влада боїться", бо натовп озброїний гвинтівками небезпечніший за озброєний Глоками та ПМ
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26.11.2025 16:04 Відповісти
ви мабуть в армії не були, незнаєте як сонечки зі зброєю виробляють
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26.11.2025 14:20 Відповісти
П'яних соничок ми тут не обговорюємо.То велика,окрема,тема.Мав з ними справу ще з 15.Є що розказать,та не хочу.Єдине скажу,було всяке,але до застосування зброї по своїм не доходило.
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26.11.2025 17:08 Відповісти
Якби у цього виродка був не травмат, а легальний короткоствол, то водія ВАЗу він, ймовірно, не травмував би, а вбив би - ото було б краще по-вашему, мабуть...
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26.11.2025 14:21 Відповісти
Якби, якби... Якби він знав що у водія ВАЗу може бути не травмат, а ніфіга собі справжній пістолет, то не розмахував би травматом. А якби той його законно застрелив в порядку самооборони, то на одного дебіла стало б менше.
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26.11.2025 14:52 Відповісти
Так, не розмахував би, одразу стріляв би на ураження про всяк випадок і контрольний - щоб його не застрелили.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
ну канешно, всі хто буде мати короткоствол в кишені будуть виключно снайперами, і ніхто сторонній не постраждає, бо кулі будуть вражати виключно злодіїв
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26.11.2025 16:12 Відповісти
Статтю уважно читали?
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26.11.2025 13:42 Відповісти
В Британії, до прикладу, не потрібні ні кулаки ні пістолети, щоб завадити такій дикості.
Все дуже просто: просто грубо порушив - від 3 до 6 балів знімають - раз. Два - дорожчає страхова дуже сильно. Три - втрачаєш NDC до п"яти років. І рейтинг паскудиться.
Застосував силу - крайм та арешт без рзмов. Пожиттєво вкрай дорога страховка якщо не буде конфіксаціʼї авто і пожиттєвого позбавлення драйвер лайсенс.
Паршивий референс , проблема з нормальним працевлаштуванням до кінця життя.
Тому один такий вчинок може зіпсувати життя назавжди. І це не жарти.
А у нас похер - порушив, заплатив мізерний штраф - поїхав далі.
Треба ввести постійну автофіксацію швидкості, червоного, детектори використання телефонів під час керма.
Ввести бальну систему.
Номальну систему дорожнього податку.
Систему покарання і винагородження страхових діскаунтів.
А дібіли здатні думати тільки про примітивні седеньовічні засоби з пістолетами, щоб тупо перетворитися на зімбабве.
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26.11.2025 13:52 Відповісти
чому тіп дістав пістолет? бо відчув повну безкарність. Бо вже не раз когось підрізав, пролітав на червоне, катався випившим. І відмазувався, відкуплявся. Або платив легенький штраф і без наслідків. Ось бидлота самовпевнилася і оборзіла. А якби б він з першого перевищення бодай на 15 км-год попав на камеру - заплатив б и тисяч 20 грн штрафу і втратив би пару балів, він би ніфігово замислився. А пролетів на червоний - попав на камеру - втратив ще 6 балів. Через місяць такої борзої їзди б лишився без прав. А його страховий поліс коштував би не 4 тисячі у рік, а 10 тисяч грн на місяць, відповідно до втрати балів та NCD . І при неможливості корупції, він би одразу себе не почував таким безкарним та без наслідків. І якби на порше і прочі спорт кари, як авто з підвищеним безпековим ризиком, страховка та такс б була в рази дорожчі, як в Британії. То це ще б відфільтрувало купу бидла, яке наліпило собі понтових тачок з дешевих американських битків.
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26.11.2025 14:12 Відповісти
"якби б він з першого перевищення бодай на 15 км-год попав на камеру - заплатив б и тисяч 20 грн штрафу" - там щось 340, чи 380 грн штраф, половина, якщо у перші 2 тиждні сплачуєш.
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26.11.2025 14:23 Відповісти
так отож, штраф за перевищення в Україні надто маленький. І не веде до жодних наслідків. У британії штриф може теж бути маленьким, якщо вчасно заплатити і якщо це перше порушення, проходиш курси, може навіть бали не спише. Але повторні порушення - вже бали полетять. Ба більше, ще й враховується процент перевищення швидкості, що збільшує розмір штрафу. А, до прикладу, гасати понад 150-200 км.год, як ******* деякі гонщики у нас - це вже не просто про штрафи, це крайм з невиключеним реальним позбавленням волі , конфіскації авто і так далі. НАВІТЬ якщо не було аварії.
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26.11.2025 14:28 Відповісти
і що характерно, на дорогах ЮК значно менше патрульних стоять в кущах, ніж в Україні. Навіщо платити юніту в погонах, щоб стояв з тру камом, якщо можна поставити стаціонарну камеру. Яка не сперечається, не кричить, не бере хабарі - а просто мовчки фіксує та передає у базу по номеру авто. І водію автоматом з бази приходить протягом двух тижнів лист. Не він їхав у авто? Не проблема, система ЮК має специфіку страхової предіктбл ліст оф драйверс, де твоя машина не може керуватися рандомними тіпами. Де страхування прив"язане до фізичної особи, а не лише авто. Не та адреса? - твоя проблема, що ти не став на облік у DVLA по місцю фактичного проживання. Ігнорував лист? Виклик у суд. росте кратно штраф. Ігноруєш? - кримінал, розшук, пі***да кар"єрі.
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26.11.2025 14:37 Відповісти
У нас стоять стаціонарні камери давно. Юнітів у погонах, які б фіксували швидкість, я багато років не бачив в Україні. З мінусів (чи то плюсів) - той же Waze давно знає про розташування всіх камер і попереджує водіїв.
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26.11.2025 15:05 Відповісти
Британські камери теж не секретні. мапи про них знають. Ба більше, перед КОЖНОЮ камерою офіційний знак попередження. Тобто вони не приховані зовсім. Але чому це працює у них і не працює у нас? По-перше, кількість. Там їх реально дофіга і в найнеочікуваніших моментах. Ти можеш дивитися гугл, вайз, знаки і постійно гальмувати. Але чи комфортно це? - ні. Десь раз завтикати, прої;бати камеру на світлофорі чи на стенді - щоб платити штраф, втратити пару балів і , ймовірно, не отримати дискаунт на страховку на наступний рік? воно того не варте, ідіотом треба бути, шоб заради типу проскочити десь швидше, мати стільки гемору. Друге , як я сказав, це не просто про великий штраф, це про втрату рейтингу і балів у базі. Третє - водії в ЮК зазвичай не грать у шашки, не дварейщики, а їдуть спокійно один за одним зі стабільною швидкістю в потоці. І зрештою це працює краще, ніж у Києві, де вічні гонки і перелаштування гальиують потік і створюють затори. Бо водії часто барани, сорі. А ще є камери на поліцейських фургонах і регулярних патрулях, які теж читають в потоці твою швидкість, роад такс, техогляд та страховку. Тому. Спокійно вмикаєш спід лімітер і їдеш зі стандартною швидкістю, слухаєш музику. І всім АБСОЛЮТНО пох на твоє авто і статус. Ти на порше чи теслі будеш так само їхати, як і на фіатіку. "Статусне" авто в ЮК обходиться власнику значно дорожче в страховці та податках. Тому там молоді борзі водії зазвичай навіть не купують такі авто, бо може бути банально не вистачати грошей. Якщо пацан 20 років щойно отримав права , без стажу, без NCD і захоче гасати на порше. Він має бути готовий вивалити часом до 3-4 тисяч паундів на рік тільки за страховку. І якщо він на першому ж повороті вляпається в історію, то його водійська кар"єра буде підосрана дуууже надовго. Це мотивує до культурного чемного водіння. а не ваші ігрища в ковбоїв.
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26.11.2025 16:23 Відповісти
А ще, коли ти захочеш влаштуватися на будь-яку роботу, тобі зроблять найперше DBS check по базі. І якщо у тебе знайдуть крайм за несплачені штрафи за перевищення, червоне світло, елоу грід або навіть срану парковку. Якщо у тебе були seize vehicle, або клейм у суд, тобі просто із ймовірністю 99.9 процента відмовлять у працевлаштуванні. І якщо ти не паталогічний кретин, ти кожен раз подумаєш,чи варто взагалі рипатися, когось підрізати і тим більше проявляти навіть наміри до насильства. Насильство - це пі"зда. Це ред поінт. Тебе будь хто візьме на рег і репортне клейм. просто пересічне авто. Навіть до приїзда поліції. І навіть якщо ти тільки рукою махнув, може на пощастити так, що будеш десятки тисяч паундів виливати на адвокатів, щоб спростувати злочинні наміри.
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26.11.2025 16:28 Відповісти
Ви, шановний давно не були у Львові. Відразу за Львовом, у Зимній Воді, знаходиться пост Патрульної поліції, а за ним за якихось 300 метрів в режимі нон-стоп стоять поліцаї з "Трукамом".
Майте це на увазі, коли будете їхати за кордон через Шегіні.
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26.11.2025 19:08 Відповісти
Незважаючи на Закон, який прямо вказує на вимогу надсилання порушнику паперову квитанцію, "листи щастя" в Україні не надсилаються!
Тому є безліч випадків, коли люди мимоволі не сплачують штрафи, після чого проходять сім колів пекла українського "правосуддя".
Кожен бажаючий може особисто первірити моє ствердження, проїхавши "з вітерцем" біля найблищої камери.
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26.11.2025 19:14 Відповісти
за воровство у народа, ЗСУ и Британии миллиардов наказывать будем?) или за перевищення швидкости налого-рабов только гнобить?
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26.11.2025 14:36 Відповісти
лохи не розуміють, що якраз такій владі і вигідна така африканська примітивна система контролю на дорогах, бо вони самі їздять тими ж дорогами і їхні синки мажори і прочі прокурори. Але коли низовий народ не знає та не поважає базові правила, коли немає чіткого контролю та покарання, коли є корупція, то народ відповідно формує владу клоунів "какая разніца". А то з ваших слів типу "бідний мурий наріт, а влада його гнобить". Але ж 73 відсотки народу сракою і безвідповідальністю обрали таку ж владу.
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26.11.2025 16:46 Відповісти
В Польщі те саме. І всі на останніх балах стають тааааакими чемними, шо хоч німба на машину вішай
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26.11.2025 14:39 Відповісти
О, оце в саму суть.
Українці хочуть жити як при капіталізмі із баблом та правами, але щоб без обов'язків та відповідальності.
Я нікому нічєво нє должєн. І шо ви мнє сдєлаєтє?

Це когнітивне протиріччя бачать іноземці та ті, хто жив у цивілізованих країнах.

Для нового рівня свободи - будь готовий до нового рівня відповідальності. Бо є й нові закони, недотримання яких робить дупі боляче.
А як без законів та їх дотримання - це все одно, що 3-річній дитині дати в руки пиво та пістолет і посадити керувати лексусом.

Чим дитя не бавилось - аби не плакало
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26.11.2025 14:43 Відповісти
Якщо законів немає і закон не працює то потрібно бути послідовним: дати змогу всім легально придбати та використовувати зброю. Спочатку забезпечити громадянам можливість захистити себе самим, потім пишіть свої закони. Але якщо в Раду й надалі ларьочників вибирати будуть то законів не дочекаємось.
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26.11.2025 15:44 Відповісти
Я не проти зброї.
І теж когось пристрелю якимось невідомим чином.
Сусід - мене, я - його тещу, теща - мого кота.
Але що далі?

Закони в нас на паузі.
Щоб хтось їх написав, затвердив і слідкував за ними - життя не вистачить, може, правнукам хіба що.
Мєнти будуть на откатах, все можна буде порішать.
Це якесь замкнуте коло безвиході.

Хрензна, як воно працює в дійсно демократичних країнах: закон - людина - правоохоронець.
Не можу пояснити, що треба, щоб працювало тут
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26.11.2025 16:00 Відповісти
лох - зброя - це зімбабве, а не європейська база нормативно-правового контролю, регулювання та покарання. Зброя не здатна захистити усіх, а підвищити ризик - аж бігом. Але лохи надивилися кіна про ковбоїв, не розуміючи взагалі специфіки розвитку та принципів становлення американської нації. Лох думає, що хоче бути крутим. Щоб комусь там типу дати відпір поганцю. Але лоху не вистачаж мізків, як краще зробити так, щоб впринципі мінімалізувати кількість поганців на дорозі. Так як це зробила низка цивілізованих країн. Ні, лоху не треба думати - дай постріляти.
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26.11.2025 16:49 Відповісти
коли твою жінку будуть ґвалтувати, а тебе тримати щоб дивився - можливо зрозумієш, чому треба мати ефективну зброю самозахисту.
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26.11.2025 16:15 Відповісти
Сонечко, у мене достатньо зброї
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26.11.2025 16:30 Відповісти
Часто чоловікам пишете "сонечко"?)

>у мене достатньо зброї

в сейфі, вдома. вона не захистить на вулиці.
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26.11.2025 16:35 Відповісти
давно в армії, тому і "сонечки", пояснити це важко. Ви впевнені в своїй стрілковій кваліфікації, що стріляючи, ви не влучите в негідника, а не випадкового перехожого?
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26.11.2025 16:42 Відповісти
А чому він не в тцк,хворий чи інвалід ?🤔😡😮
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26.11.2025 13:34 Відповісти
Адвентист-реформіст!
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26.11.2025 13:43 Відповісти
Может артист цирка
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26.11.2025 13:44 Відповісти
Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, заброньований зеленими продажними потворами для цього
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26.11.2025 13:34 Відповісти
" Нетверезий водій Porsche у Києві скоїв ДТП, вдарив пасажирку та застосував зброю " А шо, хіба водітєлям порше нільзя такого робить? Странно.
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26.11.2025 13:55 Відповісти
Встановити особу . І на фронт воювати з орками , а не бити жінок в тилу.
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26.11.2025 13:35 Відповісти
та чо там встановлювати...або судя або прокурор або депутат
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26.11.2025 13:36 Відповісти
Мажорів на фронт не можна.
Вони не створені для війни. Бо мають багато грошей.
Зате вони створені для подібних ситуацій.
А от цікаво чому його зразу не бусифікують?
Бо зелені іуди розділили громадян на два сорти.
Перший сорт це мажори, чиновники, депутати, влада, багатії...
Їх не можна чіпати.
Другий сорт це прості громадяни.
Їх на фронт на утилізацію, бо другий сорт
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26.11.2025 13:35 Відповісти
та де ви там мажора побачили?))))))) ржакаЖ то пантарєз на корчі
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26.11.2025 14:42 Відповісти
Я подібне читаю і спостерігаю скільки живу в Україні, нічого не змінюється.

То які висновки, що робити, щоб забезпечити правосуддя пересічному громадянину?

Починаю розуміти тих, хто емігрував ще еа початку 2000них...
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26.11.2025 15:46 Відповісти
У Дніпрі таких поліція валить на підлогу і два постріла в тулуб по інструкціі. Но то ж Київ..
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26.11.2025 13:36 Відповісти
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26.11.2025 13:55 Відповісти
В труси собі валить поліція в Дніпрі. Такі ж сцикуни як і в Києві. Якщо хтось на дорогій тачці, то "мужні охоронці порядку" стоять збоку як обісцяні малолєтки, боячись навіть щось запитувати.
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26.11.2025 14:10 Відповісти
Та то був сарказм. Он, йому й перед Вами вже смайликом відповіли.
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26.11.2025 14:58 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-strilyanyna-v-dnipri-video-z-bodikamer/32571595.html Бандит на кладовищі, діти сироти, поліціянт продовжує службу. Мудрий нарід задоволений.
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26.11.2025 15:04 Відповісти

п'ять мильонів коштує авто, це дешева тачка?
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26.11.2025 15:00 Відповісти
Я б монтіровкою провалив череп
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26.11.2025 13:39 Відповісти
і сів би
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26.11.2025 13:41 Відповісти
та то він сон розповідає, присницця ж такє...
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26.11.2025 15:05 Відповісти
Суку на 5 років строгача. Що за херня твориться. В цього гандона треба всю обойму всадити.
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26.11.2025 13:41 Відповісти
одразу як профілактичний засіб треба застосовувати осиковий кілок поміж ребра або поміж очі... бухий чи під наркотою за кермом по закону має стати вбивцею за намірами...
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26.11.2025 13:42 Відповісти
Куда смотрит ТЦК?
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26.11.2025 13:42 Відповісти
був би не у порші вже давно б помітили
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26.11.2025 13:46 Відповісти
Каєн це не порш, а понти, і вартує він зараз дуже дешево. Так що це не показник
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26.11.2025 14:08 Відповісти
а що має бути? 911?
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26.11.2025 15:20 Відповісти
танюсі приставці і цього достатньо, щоб бути мажором
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26.11.2025 15:24 Відповісти
щось мені підказує вона не топить взимку, бо в англіях тепло, а пліснява в стінах то такє, блогерський антураж.
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26.11.2025 15:44 Відповісти
))))))) де ви там "порш" побачили? я там бачу автошрот))) це перша серія кайєнів, яка на авторіа в базарний день 10 тис
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26.11.2025 14:38 Відповісти
Клин клином вишибають.Як діє мажор так поступати з ним-рога обламати.Порше конфіскувати,аукціон і гроші на потреби ЗСУ.
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26.11.2025 13:51 Відповісти
Хто обламає, хто конфіскує, такі ж самі? Гроші на потреби ЗСУ? Нехай бюджетники, пенси донатять. Ти де живеш?
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26.11.2025 14:25 Відповісти
Ніхера йому не буде, не обманюйте себе. Така судова система, вибудована Портновим...
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26.11.2025 14:06 Відповісти
Звичайно, бо зараз будь-яка мерзота може виявитись або друга дєцтва, або сусідом, або однокласником, або фінансовим партнером, або кумом чи кумою, або квартальним ублюдком, або батьками чи родичами чергового зеленого ********.
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26.11.2025 14:14 Відповісти
там по машині видно, шо то лох пантуючий. Тому все буде. І ТЦК, і передова
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26.11.2025 14:37 Відповісти
Герой вуличної СВО?
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26.11.2025 14:13 Відповісти
Розстрілять нахрен на місці.
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26.11.2025 14:20 Відповісти
Вдарив жінку цим все сказано;таке бидло-просто "відстрелювати"
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26.11.2025 14:21 Відповісти
Заспокойтеся, людина працює над своєю кар'єрою. Цей випадок може стати для нього доволі вагомою сходинкою до депутатства.
Наприклад, одна шмара вбила людину на пішоходному переході, а потім - оп ... , що за дивина, постраждалий через пару днів змінив свій статус з постраждалого у винуватця. Дивними заплутами шляхами він уже якось опинився за межами пішохідного переходу, і виявилося, що він був п'яним.
Ось і вся історія. Богуцька стала депутатом від "слуги урода", а той, которий мав нахабність вештатись перед автомобілем такої поважної та шанованої особи в землі.
Або другий випадок. Йшла така собі молода особа жіночої статі і самим наглючим способом, а іменно своїм виглядом спокусила компашку хороших, чуйних, добрих мажорів. Звісно, таке зло не могло залишитись не покараним - вони (ці добрі та чуйні) заламали цю нахабну жінку, затягли в авто ну і згвалтували, один із них в неприродний спосіб. Що було далі? Ну що, що ... , отой которий в неприродній спосіб, бо в нього не "встав" із-за вжитих в великій кількості спиртних та наркотичних "стимуляторів життя" теж, як і лізка богуцька став депутатом від "слуг урода", а величають цього чесного, шляхетного, порядного, великодушного, сповненого і других чеснот, який керується високими принципами - рома іванісов. На нього злі недруги вішали ще пару кримінальних справ ( підробка докуметів, користування фальшивим дипломом), але ромчик мужньо послав усіх, бо він має "авторитетних" родичів, которі потурбувалися і замовили словечко перед 95-м кварталом.
Якось так! "Країна моєї мрії", як заявили один із кандидатів в президенти, а нині і президент - самі Володимир Олександрович Зеленський.
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26.11.2025 14:33 Відповісти
"Кайєн" бляха)))))))))) Я там бачу старого корча з 400-ма тисячами пробігу)))) Пацан понтовався, і допонтовався)))) ну зато стріляти вчити не треба
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26.11.2025 14:36 Відповісти
Може він на фронт поспішав?? Або прокурор -інвалид!!! А тут,якісь ніщеброди на ВАЗах їздять!! Причипилися до чоловіка на рівному місці!!
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26.11.2025 14:37 Відповісти
мабудь Зедепутат
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26.11.2025 14:58 Відповісти
Ага на лайні сторічном.
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26.11.2025 16:08 Відповісти
Все починається з того, що вулицями злиденної країни, де середня зп 400 долярів, спокійно ганяють отакі порші. Й ні в кого нема питань. Зупинити б, поцікавитися - звідки гроші, чи легально зароблені, чим це підтверджене? Але це вважається за дурний тон! Невихованість! Неможна питати, бо ж людина мабуть заробила, а тобі що? В той же час всім зрозуміло, що гроші кримінальні: хабар, відкат, чорна готівка, бо легально заробляти - теж дурний тон. А як він нарешті вмочив рога по-великому, то раптом починається, як висловився Президент, "срач": ой, як же так? (Бачив коменти, що машина дешева. Але ж є й недешеві, все так само).
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26.11.2025 15:05 Відповісти
Вытягиваеш из машины и коротким,хлестким ударом второго ряда фаланг пальцев руки. Ломаеш подязычную,на это все. Неблагодарите.
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26.11.2025 15:56 Відповісти
Скільки бикоти в БВ типу крутих "американцях", смердючих нігерами, ніколи не було...
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26.11.2025 16:07 Відповісти
До чого тут американці? Це вихованці промосковського Кварталу.... Кнурятнику 95.
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27.11.2025 08:26 Відповісти
скоєння ДТП в нетверезому стані має кваліфіковуватися як замах на масове вбивство суспільно-небезпечним способом, з покаранням у вигляді пожиттєвого арешту.
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26.11.2025 16:17 Відповісти
В умовах війни, подібні випадки мають закінчуватися повною конфіскацією майна на користь ЗСУ. Бо по факту, хлопці з ЗСУ віддають своє життя, стоячи з протянутою рукою щоб давати змогу такому умовному "міндічу" жити своє "найкраще життя", розстріліючі якихось плебєїв що трапилися йому на дорозі.
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27.11.2025 08:23 Відповісти
На жаль, це майбутнє нашої країни.
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26.11.2025 17:07 Відповісти
Підозрюю, що той, кого ЗМІ так обережно називають "мешканець столиці", виявиться якимось "міндічем" наближеним до зЕвлади. Проста аналогія - веде себе так само як зЕрмачя влада, яка впевнена, що схопила Бога за бороду.
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27.11.2025 08:12 Відповісти
Прокурор?
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27.11.2025 08:17 Відповісти
Дадуть йому п@ди менти, потім у тцк, а потім на полігоні , як мойому знайомому теж 37 років?
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27.11.2025 08:39 Відповісти
 
 