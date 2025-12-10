Знайомий зізнався у вбивстві: у Чехії знайшли тіло зниклої українки
У Чехії знайшли тіло зниклої українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Про це йдеться у публікації місцевого видання Idnes, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чеська поліція підтвердила, що вже затримала підозрюваного у вбивстві — 33-річного знайомого дівчини, який визнав свою провину.
Фінансовий конфлікт
За попередніми даними, причиною злочину став грошовий спір між потерпілою та затриманим. Чоловік пообіцяв повернути жінці кошти — аванс із її попереднього місця роботи — та виманив її з помешкання.
Після зустрічі він задушив Андріяну Офрім.
Поліція залучила кінологів, водолазів та десятки слідчих
Регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності Лукаш Ріхтер повідомив, що пошуки були масштабними та тривали в складних умовах.
"З моменту злочину минуло дванадцять днів, що значно ускладнило роботу, але нам вдалося знайти важливі докази", — зазначив він.
Правоохоронці залучали велику кількість фахівців, включно з кінологами та водолазами, що дозволило виявити тіло та встановити обставини вбивства.
Андріяна Офрім родом з села Кобилецька Поляна Рахівського району. У Чехії вона перебувала на заробітках.
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