Знайомий зізнався у вбивстві: у Чехії знайшли тіло зниклої українки

У Чехії знайшли тіло зниклої українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Про це йдеться у публікації місцевого видання Idnes, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Чеська поліція підтвердила, що вже затримала підозрюваного у вбивстві — 33-річного знайомого дівчини, який визнав свою провину.

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Фінансовий конфлікт

За попередніми даними, причиною злочину став грошовий спір між потерпілою та затриманим. Чоловік пообіцяв повернути жінці кошти — аванс із її попереднього місця роботи — та виманив її з помешкання.

Після зустрічі він задушив Андріяну Офрім.

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Поліція залучила кінологів, водолазів та десятки слідчих

Регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності Лукаш Ріхтер повідомив, що пошуки були масштабними та тривали в складних умовах.

"З моменту злочину минуло дванадцять днів, що значно ускладнило роботу, але нам вдалося знайти важливі докази", — зазначив він.

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Правоохоронці залучали велику кількість фахівців, включно з кінологами та водолазами, що дозволило виявити тіло та встановити обставини вбивства.

Андріяна Офрім родом з села Кобилецька Поляна Рахівського району. У Чехії вона перебувала на заробітках.

Раніше ми повідомляли, що увечері 9 грудня в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили невідомого чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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