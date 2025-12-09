Чоловіка застрелили посеред вулиці в Одесі: поліція встановлює обставини. ФОТО

Увечері 9 грудня в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили невідомого чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці стрілянини

Очевидці близько 18:00 години вечора повідомили поліціянтам про звуки стрільби та тіла чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Потерпілий загинув на місці події.

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Триває розслідування

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

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