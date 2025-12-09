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Чоловіка застрелили посеред вулиці в Одесі: поліція встановлює обставини. ФОТО
Увечері 9 грудня в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили невідомого чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці стрілянини
Очевидці близько 18:00 години вечора повідомили поліціянтам про звуки стрільби та тіла чоловіка із вогнепальними пораненнями.
Потерпілий загинув на місці події.
Триває розслідування
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.
Топ коментарі
+7 Наталия Гончар
показати весь коментар09.12.2025 19:53 Відповісти Посилання
+5 Віталій #613985
показати весь коментар09.12.2025 19:45 Відповісти Посилання
+4 Грицько Злий
показати весь коментар09.12.2025 19:46 Відповісти Посилання
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