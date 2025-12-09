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Новини Фото Стрілянина в Одесі
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Чоловіка застрелили посеред вулиці в Одесі: поліція встановлює обставини. ФОТО

Увечері 9 грудня в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили невідомого чоловіка. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Про це повідомили в ГУНП Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці стрілянини

Очевидці близько 18:00 години вечора повідомили поліціянтам про звуки стрільби та тіла чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Потерпілий загинув на місці події.

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Триває розслідування

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

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В Одесі на Фонтанці застрелили чоловіка: 9 грудня

В Одесі на Фонтанці застрелили чоловіка: 9 грудня
Фото: Місцевий Телеграм-канал

Автор: 

Одеса (5864) Одеська область (4136) Нацполіція (15778) стрілянина (1932) вбивство (3283) Одеський район (660)
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Топ коментарі
+7
Зараз Одесою рулять два ставленики Єрмака, як 2 закриті ВІЙСЬКОВА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА держадміністрації = люди ТАТАРОВА , вапроси є?
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09.12.2025 19:53 Відповісти
+5
Звідкіля в Одесі бандити?????
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09.12.2025 19:45 Відповісти
+4
ДіСвітЬЄльно...
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09.12.2025 19:46 Відповісти

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