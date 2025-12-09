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Новости Фото Стрельба в Одессе
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Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО

Вечером 9 декабря в Одессе на Фонтанской дороге застрелили неизвестного мужчину. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности стрельбы

Очевидцы около 18:00 вечера сообщили полицейским о звуках стрельбы и теле мужчины с огнестрельными ранениями.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

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Продолжается расследование

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.

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В Одессе на Фонтанке застрелили мужчину: 9 декабря

В Одессе на Фонтанке застрелили мужчину: 9 декабря
Фото: Местный Телеграм-канал

Автор: 

Одесса (8150) Одесская область (4392) Нацполиция (17000) стрельба (3352) убийство (6526) Одесский район (635)
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Топ комментарии
+7
Зараз Одесою рулять два ставленики Єрмака, як 2 закриті ВІЙСЬКОВА ОБЛАСНА ТА МІСЬКА держадміністрації = люди ТАТАРОВА , вапроси є?
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09.12.2025 19:53 Ответить
+5
Звідкіля в Одесі бандити?????
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09.12.2025 19:45 Ответить
+4
ДіСвітЬЄльно...
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09.12.2025 19:46 Ответить

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