Две несовершеннолетние девушки пострадали во время стрельбы в Сумах, - Нацполиция
В Сумах полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, в ходе которого пострадали две несовершеннолетние девушки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области.
Что известно
Отмечается, что сегодня, 9 декабря, вечером в полицию поступило сообщение от двух несовершеннолетних девушек о том, что недалеко от одного из домов на улице Заливной они услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы, после чего получили телесные повреждения.
В полиции сообщили, что детей осматривают медики.
Полиция выясняет обстоятельства
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц.
ОТОЖ
Нефіг бути поза укриттям....
Подія сталась 9 грудня 2025 року в м. Суми. З вікна багатоповерхівки чоловік здійснив постріл із вогнепальної мисливської зброї. Унаслідок чого тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. Загрози життю потерпілих немає.
Правоохоронці оперативно встановили та в порядку ст. 208 КПК України затримали стрілка. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучили гладкоствольну мисливську рушницю.