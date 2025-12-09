РУС
Новости Стрельба в Сумах
1 644 8

Две несовершеннолетние девушки пострадали во время стрельбы в Сумах, - Нацполиция

Стрельба в Сумах

В Сумах полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, в ходе которого пострадали две несовершеннолетние девушки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области.

Что известно

Отмечается, что сегодня, 9 декабря, вечером в полицию поступило сообщение от двух несовершеннолетних девушек о том, что недалеко от одного из домов на улице Заливной они услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы, после чего получили телесные повреждения.

В полиции сообщили, что детей осматривают медики.

Полиция выясняет обстоятельства

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц.

несовершеннолетние (99) Нацполиция (16963) стрельба (3325) Сумская область (3880) Сумы (1304) Сумский район (473)
Повітряна тривога була?
ОТОЖ
Нефіг бути поза укриттям....
09.12.2025 20:12 Ответить
За підозрою в замаху на вбивство підлітків затримано сумчанина, - прокуратура

Подія сталась 9 грудня 2025 року в м. Суми. З вікна багатоповерхівки чоловік здійснив постріл із вогнепальної мисливської зброї. Унаслідок чого тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. Загрози життю потерпілих немає.

Правоохоронці оперативно встановили та в порядку ст. 208 КПК України затримали стрілка. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучили гладкоствольну мисливську рушницю.
09.12.2025 20:17 Ответить
Чому не написати отак одразу
09.12.2025 20:22 Ответить
Не всіх больних війна добила...Хантер пуєв
09.12.2025 20:20 Ответить
То він "шахеди" збивав...
09.12.2025 20:47 Ответить
Від учора три доби був в Сумах. Як зазвичай першу добу звикаєш (цілодобовий БУХ !!), а потім - типу норм. А в цього персонажу - мабуть НЕ норм
09.12.2025 21:21 Ответить
Ствол в кожну хату....Ну-ну.
09.12.2025 20:29 Ответить
Навчиш дітей не шуміти.
09.12.2025 21:28 Ответить
 
 