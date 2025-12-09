Две несовершеннолетние девушки пострадали во время стрельбы в Сумах, - Нацполиция

В Сумах полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, в ходе которого пострадали две несовершеннолетние девушки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что сегодня, 9 декабря, вечером в полицию поступило сообщение от двух несовершеннолетних девушек о том, что недалеко от одного из домов на улице Заливной они услышали подозрительные звуки, похожие на выстрелы, после чего получили телесные повреждения.

В полиции сообщили, что детей осматривают медики.

Читайте также: Стрельба в школе Львова: конфликт между родителями возник после ссоры третьеклассников, дети не пострадали

Полиция выясняет обстоятельства

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц.

Также смотрите: Мужчину застрелили посреди улицы в Одессе: полиция устанавливает обстоятельства. ФОТО