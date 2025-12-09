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Дві неповнолітні дівчини постраждали під час стрілянини в Сумах, - Нацполіція
У Сумах поліція встановлює обставини інциденту зі стрільбою, під час якого постраждали дві неповнолітні дівчини.
Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області.
Що відомо?
Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від двох неповнолітніх дівчат про те, що неподалік одного з будинків на вулиці Заливній вони почули підозрілий звуки, схожі на постріли, після чого дістали тілесні ушкодження.
У поліції повідомили, що дітей оглядають медики.
Поліція з’ясовує обставини
На місці події працює слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та встановлюють причетних осіб.
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Подія сталась 9 грудня 2025 року в м. Суми. З вікна багатоповерхівки чоловік здійснив постріл із вогнепальної мисливської зброї. Унаслідок чого тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. Загрози життю потерпілих немає.
Правоохоронці оперативно встановили та в порядку ст. 208 КПК України затримали стрілка. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучили гладкоствольну мисливську рушницю.