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Новини Стрілянина в Сумах
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Дві неповнолітні дівчини постраждали під час стрілянини в Сумах, - Нацполіція

Стрілянина в Сумах

У Сумах поліція встановлює обставини інциденту зі стрільбою, під час якого постраждали дві неповнолітні дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області.

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Що відомо?

Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від двох неповнолітніх дівчат про те, що неподалік одного з будинків на вулиці Заливній вони почули підозрілий звуки, схожі на постріли, після чого дістали тілесні ушкодження.

У поліції повідомили, що дітей оглядають медики.

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Поліція з’ясовує обставини

На місці події працює слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та встановлюють причетних осіб.

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Автор: 

неповнолітні (90) Нацполіція (15778) стрілянина (1932) Сумська область (4802) Суми (1125) Сумський район (632)
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Топ коментарі
+7
За підозрою в замаху на вбивство підлітків затримано сумчанина, - прокуратура

Подія сталась 9 грудня 2025 року в м. Суми. З вікна багатоповерхівки чоловік здійснив постріл із вогнепальної мисливської зброї. Унаслідок чого тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років. Загрози життю потерпілих немає.

Правоохоронці оперативно встановили та в порядку ст. 208 КПК України затримали стрілка. Це 60-річний місцевий житель. У нього вилучили гладкоствольну мисливську рушницю.
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09.12.2025 20:17 Відповісти
+5
Чому не написати отак одразу
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09.12.2025 20:22 Відповісти
+2
Не всіх больних війна добила...Хантер пуєв
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09.12.2025 20:20 Відповісти

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