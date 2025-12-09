Дві неповнолітні дівчини постраждали під час стрілянини в Сумах, - Нацполіція

У Сумах поліція встановлює обставини інциденту зі стрільбою, під час якого постраждали дві неповнолітні дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє ГУ Нацполіції в Сумській області.

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Що відомо?

Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від двох неповнолітніх дівчат про те, що неподалік одного з будинків на вулиці Заливній вони почули підозрілий звуки, схожі на постріли, після чого дістали тілесні ушкодження.

У поліції повідомили, що дітей оглядають медики.

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Поліція з’ясовує обставини

На місці події працює слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та встановлюють причетних осіб.

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