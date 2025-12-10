У Сумах 60-річний чоловік стріляв з вікна: поранено шістьох дітей

У Сумах ввечері 9 грудня сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали шестеро дітей.

Про факт інциденту повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки

За даними поліції, дві дівчинки почули звуки, схожі на постріли, після чого в них виявили тілесні ушкодження. Пізніше прокуратура уточнила, що стріляв 60-річний місцевий житель із вікна своєї квартири, використовуючи мисливську вогнепальну зброю.

Чоловіка затримали, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Що відомо про поранених дітей

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що наймолодшій дитині, яка отримала травми - 13 років. П’ятеро дітей наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні.

Загрози їхньому життю немає.

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Раніше ми повідомляли, що у Чехії знайшли тіло зниклої українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада.

Також ми писали, що на Львівщині під час перевірки документів чоловік мобілізаційного віку завдав військовослужбовцю травми предметом, схожим на кухонну "сокиру-молоток".

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