У Сумах 60-річний чоловік стріляв з вікна: поранено шістьох дітей
У Сумах ввечері 9 грудня сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали шестеро дітей.
Про факт інциденту повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки
За даними поліції, дві дівчинки почули звуки, схожі на постріли, після чого в них виявили тілесні ушкодження. Пізніше прокуратура уточнила, що стріляв 60-річний місцевий житель із вікна своєї квартири, використовуючи мисливську вогнепальну зброю.
Чоловіка затримали, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Що відомо про поранених дітей
Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що наймолодшій дитині, яка отримала травми - 13 років. П’ятеро дітей наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні.
Загрози їхньому життю немає.
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