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Новини Стрілянина в Сумах
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У Сумах 60-річний чоловік стріляв з вікна: поранено шістьох дітей

Стрілянина у Сумах: шестеро дітей поранені

У Сумах ввечері 9 грудня сталася стрілянина, унаслідок якої постраждали шестеро дітей.

Про факт інциденту повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки

За даними поліції, дві дівчинки почули звуки, схожі на постріли, після чого в них виявили тілесні ушкодження. Пізніше прокуратура уточнила, що стріляв 60-річний місцевий житель із вікна своєї квартири, використовуючи мисливську вогнепальну зброю.

Чоловіка затримали, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Що відомо про поранених дітей

Голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що наймолодшій дитині, яка отримала травми - 13 років. П’ятеро дітей наразі перебувають у лікарні під наглядом медиків, одна дитина – на амбулаторному лікуванні.

Загрози їхньому життю немає.

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Автор: 

діти (5607) поранення (2841) стрілянина (1932) Сумська область (4802) Суми (1125) Сумський район (632)
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Топ коментарі
+9
Може ухилянт?Якісь крайності.
А чому не просто набухався і пухнаста в гості завітала ?
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10.12.2025 00:40 Відповісти
+7
Расскажи дружок как это бывает! Дожил до таких лет и мыслей в детей стрелять нет. А ты похоже на подходе до этой стадии если пишешь такую чушь!
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10.12.2025 06:28 Відповісти
+7
Давно пережив цей вік і такого дебіла побачив уперше
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10.12.2025 07:01 Відповісти

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