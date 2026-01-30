Голова Нацполіції Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині: статус ветерана не є виправданням

Голова Національної поліції Іван Вигівський вперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, слідчі та оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село для обшуків в особи, яку підозрювали у скоєнні тяжкого злочину.

"На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій. Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій. І в тому числі до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни.

Втім він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. У цей час - і саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості", - зазначив Вигівський.

Побратими його не знайшли у будинку та виявили бажання, щоб понятими під час обшуку були представники громади, на пошук яких поїхали поліцейські офіцери громади.

Саме вони стали першими жертвами підозрюваного, який розстріляв їх авто впритул - одного вбивши, а іншого поранивши.

"Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий ПОГ (поліцейський офіцер громади), і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому "Ну добре, живи", і пішов у засідку", - продовжив голова Нацполіції.

Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного.

"Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце злочину, він із засідки розстріляв поліцейських. При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано", - додав він.

За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана.

"Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав.

Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю", - підсумував він.

