Голова Нацполіції Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині: статус ветерана не є виправданням

Голова Національної поліції Іван Вигівський вперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських.

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ.

Подробиці

За його словами, слідчі та оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село для обшуків в особи, яку підозрювали у скоєнні тяжкого злочину.

"На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій. Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій. І в тому числі до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни.

Втім він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. У цей час - і саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості", - зазначив Вигівський.

Побратими його не знайшли у будинку та виявили бажання, щоб понятими під час обшуку були представники громади, на пошук яких поїхали поліцейські офіцери громади.

Саме вони стали першими жертвами підозрюваного, який розстріляв їх авто впритул - одного вбивши, а іншого поранивши.

"Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий ПОГ (поліцейський офіцер громади), і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому "Ну добре, живи", і пішов у засідку", - продовжив голова Нацполіції.

Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного.

"Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце злочину, він із засідки розстріляв поліцейських. При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано", - додав він.

За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана.

"Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав.

Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю", - підсумував він.

Що передувало?

  • 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції знешкодили стрілка.
  • Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.
  • За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.

стрілянина (1905) Вигівський Іван (98)
Топ коментарі
30.01.2026 11:59 Відповісти
А чому ще досі не подав у відставку?
30.01.2026 11:54 Відповісти
30.01.2026 11:56 Відповісти
На месте Виговского, я бы уволил тех, кто написал ему этот душещипательный триллер и сказал, что с ним он может выступить. На месте Зеленского я бы уволил Выговского, он оказывается сказочник еще талантливее, чем Зеленский. Но так как я не на их месте то, потранят и забудут, и как обычно никто ничего не сделает, и никто не понесет заслуженную ответственность( включая других фигурантов).
30.01.2026 12:54 Відповісти
Майже точний сюжет - "Рембо - перша кров". Голівуд зробив його героєм.
30.01.2026 12:57 Відповісти
Що б ти там не коментував, а по всіх постах і у всіх коментах цей ветеран національний герой, чого не скажеш про мінтяр.
30.01.2026 13:01 Відповісти
А кто он, если ВОЕВАЛ с 2014 по 2023? Причем не в штабе генералом, а снайпером. Против штабов я ничего не имею, но у снайпера вероятность погибнуть в тысячи раз выше, чем у генерала!
30.01.2026 13:09 Відповісти
Мусор виліз,і видно сразу по личику що інвалід ненавсчений воювати
30.01.2026 13:10 Відповісти
"Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій"

результат говорит об обратном
30.01.2026 13:13 Відповісти
ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ:
1.
Дії групи поліцейських були завідомо незаконні - так як не було підстав для силового затримання (достатньо було вручити повістку до слідчого).
Тому,
Ветеран абсолютно адекватно оцінив спробу незаконного силового затримання - як напад озброєної групи оборотнів-в-погонах.
Відповідно, його дії кваліфікуються як "необхідна (або уявна) оборона".
2.
Те, що його свідомо ліквідувала наступна група в подальшому - це умисне вбивство Ветерана, як
потерпілого і свідка від дій першої групи.
3.
Підкидання наркотиків в подальшому (на пакетах навіть видно бірки з камери речових доказів, які не встигли обрізати при підкиданні)- це спроба дискредитувати Ветерана, і хоч якось випрадвти його вбивство.
ОТЖЕ,
Черкаськ поліція діяла як озброєна банда, яка свідомо вбила невинну людину - Ветерана.
Ця банда діяла в інтересах путінського агента (депутата), а можливо навіть на його замовлення.

ВАНГУЮ:
відео бодікамер не покажуть.
ПС.
як казав Арсен Аваков: "мусора - нєлюді"
(після 7ми років керівництва МВС, він так і не відмовився від своїх слів).
ПС
30.01.2026 13:16 Відповісти
Якось все мутно з убивством ветерана. Э фотки поліцейського авто, "речових доказів" - але немає обов'язкових фото вбитого "злочинця" із зброєю в руках. Дуже схоже. що коли він побачив пораненого дільничого (добре йому знайомого, і який випадково опинився біля будинку на тому самому службовому авто) - то вірогідно скоїв самогубство...
30.01.2026 19:39 Відповісти
А що буде коли сотні тисячі бусифікованих вернуться з війни? У них буде зуб на їх кривдників (тцк і поліція) будуть подібних випадків десятки?
30.01.2026 13:16 Відповісти
Захист країни це ядерна зброя.
30.01.2026 19:55 Відповісти
у нас її нема, то тепер всі записуємось у сцикуни і лягаємо під орків?
30.01.2026 20:02 Відповісти
Роби ядерну зброю, я плачу на це податки. Ти ж слуга народу
30.01.2026 20:06 Відповісти
поки буду робити, ти будеш орків ганяти?
31.01.2026 00:17 Відповісти
В Україні завдяки діяльності зелених покидьків на чолі з головним мародером стрімкими темпами відбувається делегітимізація владних інституцій, які вже сприймаються не як носій державних функцій, а як організовані злочинні угрупування, що переслідують свої власні інтереси. До цього додається тотальна брехня всіх органів влади, яка перетворена в офіційну ідеологію зеленої мразоти.
30.01.2026 13:18 Відповісти
ТО про путінського Сторожука ні слова. Одна банда
30.01.2026 13:24 Відповісти
Поліція "чомусь" повірила "на слово" прокацапському депутату Сторожуку. Чому? З якого дива озброєні офіцери (не рядові!) приперлись до Ветерана без рішення суду і без будь яких офіційних підозр? Відповід проста - гроші. Холуї припхались за "конверт" ві корумпованої гниди. ... Може хтось нарешті пристрелить прокацаплене падло?
31.01.2026 03:19 Відповісти
традиційний захист мундира-так він і не зрозумів що це значить коли співчуття до загиблих поліцейських висловили 10 % від всих коментуючих а інші 90% піддержали військового
30.01.2026 13:34 Відповісти
Цікаво..."За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана. "

Як же це може бути!....Невже!?
Тобі то із зброєю та наркотою їхати до громадянина, бути готовими на все - це нормально...?
30.01.2026 13:36 Відповісти
Голова нацполіції не бажає подати у відставку ?
30.01.2026 13:37 Відповісти
Рано! Пусть с ментами Черкасскими разберётся! Показательно.
30.01.2026 13:39 Відповісти
керівництво не черкаське з Миколаїва банду прислали
30.01.2026 19:06 Відповісти
Ок, но руководит В Черкасской обл?
31.01.2026 12:01 Відповісти
Таких тільки вперед ногами. Тому що там строк за корупцію корячиться немаленький.
30.01.2026 16:55 Відповісти
Поехали пресовать с целью отобрать майно в пользу какого то вонючего ушлепка,полиция исполнила роль наемников-беспредельщиков,ветеран просто вынужден был защищаться,как мог.
30.01.2026 13:41 Відповісти
Бухому Тандиру тандирят справу вже третій рік, а фінському волонтеру Мустонену Роопе Мікаелю, який збив співробітника СБУ, що в темряві на трасі міняв колесо, впаяли 6 років за мить. Лише тому, що він - із СБУ, а його дружина - в господарському суді. Тоді одразу починають діяти інші закони...
30.01.2026 13:45 Відповісти
Питання: чому правдолюб не застрелив депутата, який наклав око на його майно?
30.01.2026 13:59 Відповісти
решал проблемы по мере возникновения. выжил бы - может бы и дошел до заказчика. нашим людям не нужно оружие (которое, как у бывшего военного, очевидно, все же было), и законов на которое холопам так и не дали, по тупости и жадности, потому как быть феодалом и срать на всех с высоты - приятно. нужно просто моральное разрешение на убийство и причина. причина - как минимум толпа ментов и наличие "незаконного" оружия, хотя, почему-то еще и "наркотики", которые уже - вдруг - пропали из повестки. неужто написанных законов и самого оружия не хватило? - вероятно, нет. а разрешение - уже получено на войне.
30.01.2026 14:12 Відповісти
Прийшов би з мусорами забирати майно (землю) ветерана - то був би п"ятим...
30.01.2026 18:07 Відповісти
Потрібно було спочатку цього депутата кінчити, а потім вже за його мусарскіх шісток братись.
30.01.2026 14:20 Відповісти
нацполиция против военных, очевидно, совсем дно. не зря была военная полиция\прокуратура\срочная служба\призов с 18 лет без различий по фертильности и баблоимуществу\ ядерное оружие и т.д. и т.п. и всех кто придумал "реформы" которые привели к утрате обороноспособности в войне надо сажать за диверсии, потому как это совсем не "политическая" деятельность.
30.01.2026 14:21 Відповісти
В статус поліціянтам не є виправдовуванням для кришування можновладців і незаконного переслідування за злочин, громадянина, який його не вчиняв. Знищення майна не є замахом на вбивство. Отже, коли на лаві підсудних буде той, хто відкрив кримінальне провадження, навмисно спотворивши факти і неправильно кваліфікував злочин? І хто підкинув ветерану наркотики? Адже, наскільки я розумію, немає доказів зв'язку ветерана з криміналітетом, як і немає доказів того, що він оптом купував наркотики для їх подальшої реалізації. Наркоділки теж не дурні і сторонній людині оптову партію вагою 4 кг теж не продадуть, бо це коштує купу грошей. Це просто ганебна спроба обмазати брудом людину, щоб виправдати свою злочинну діяльність.
30.01.2026 14:50 Відповісти
А ви що хотіли почути від головного мусора?
30.01.2026 14:52 Відповісти
А цьому долбограю не цікаво, що з цього приводу думає суспільство і на чій воно стороні? Особисто я вважаю, що статус поліціянта не є виправданням для нападу на ветерана.
30.01.2026 15:24 Відповісти
Згадався мені епізод зі Сашком Музичком, методи ті самі
30.01.2026 15:33 Відповісти
вірно! один в один!
30.01.2026 15:50 Відповісти
Як би громадськість , ще тоді не заплющила на це очі , а домоглася покарання винних - такого б більше не повторювалось . Але ...
П.С - "вітання" Білецькому , Ярошу та ін ...
30.01.2026 16:15 Відповісти
ФСБ-ная консерва
30.01.2026 18:43 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE&kgmid=/m/0_yf3v_&sa=X&ved=2ahUKEwjT2qL_r7SSAxW1FRAIHaaAMMEQ3egRegQIAhAC
Олександр Іванович Музичко

(відомий як Сашко Білий) - відомий український громадський і політичний діяч, один із лідерів УНА-УНСО та координатор «Правого сектора» на Західній Україні.
Участь у війнах: У середині 1990-х років воював у Чечні проти російських федеральних військ. Був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва та отримав звання бригадного генерала Ічкерії.

31.01.2026 01:07 Відповісти
Тому спокійно жив в Україні в часи коли вона була прохідним двором для ФСБ та інших рашистских спецслужб. «Відомий» став під час Майдану завдяки россТБ, коли показово на камеру «поров дичину» на Рівненшені дискредитуючи Майдан, на якому сам і не був. ФСБ-шная консерва.
31.01.2026 04:33 Відповісти
Ну й кінчене брехло...Спочатку плів,що затримували колишнього військового ,підозрюваного у вбивстві,потім.брехав,що він замишляв вбивство (але насправді місцевий кацапождун і депутат звинуватив героя у підпалі Ауді)
30.01.2026 15:49 Відповісти
Зате статус поліцая є безкарним.
30.01.2026 15:53 Відповісти
Добивати поранених, не ворога - підло. За що й отримав розплату
30.01.2026 16:10 Відповісти
не забудь цю репліку, коли тебе прийдуть вбивати
30.01.2026 16:26 Відповісти
А він це точно робив? Я експертам не вірю, як і головполіцаю.
30.01.2026 18:19 Відповісти
чому не ворога? будь-хто, захищаючи нашого ворога, є також нашим ворогом.
30.01.2026 18:36 Відповісти
добивати ворога на фронті чи ворога в тилу - а "какая разніца ?"

.
31.01.2026 01:03 Відповісти
він герой і загинув,як герой,а ти портянка і здохнеш,як ганчірка,тихо і непомітно і нікому до цього не буде діла....
31.01.2026 01:19 Відповісти
Жодному слову не вірю !
30.01.2026 16:12 Відповісти
+++ Воняє на всю Україну
30.01.2026 16:25 Відповісти
Мусора -то є віртуози підтасовок і брехні!
30.01.2026 19:00 Відповісти
Тебе бы не картины, мент, книжки писать!!!
30.01.2026 16:23 Відповісти
1 до 4 чудовий результат. Якщо кожен громадянин зробить те саме - країна очиститься за декілька місяців.
30.01.2026 16:38 Відповісти
І статус поліцая не є виправданням.
30.01.2026 16:53 Відповісти
Довіру правоохоронним органам показує : 90% за військового 10% за суди, слідство та поліцію!
30.01.2026 17:13 Відповісти
Поліціанти - це корумповані упирі на тлі України!
Треба ще одну ротацію провести бо довіри і поваги до них у населення нема!
Деканоідзе і Аваков завели тіх самих цуциків або ще гірших.
Головний ментяря повинен піти у відставку, а не співати пісні про героїчних підлеглих.
Фронт чекає дармоїдів, захисників, котрі гріють сраки біля своїх жінок.!
30.01.2026 17:23 Відповісти
А статус "сміття" аутоматично є підставою, щоб його прибрали...комунальники
30.01.2026 17:35 Відповісти
І жодного слова про те, як довели людину до такого стану.
30.01.2026 17:39 Відповісти
Тут повна і службова невідповідність поліції, нічого не знали про того, кого збиралися заарештувати, навіть точної адреси, питали у жителів де той живе, підставилися під вогонь, а мали ж офіцерські звання і не маленькі.
30.01.2026 18:07 Відповісти
Зате вони точно знали за скільки вони на це підрядилися.
30.01.2026 18:16 Відповісти
Звідки у чесного і справедливого ветерана ато "броня" і калаш з набоями? Розумію з повномасштабної війни (там хоть колекцію собі збирай), але ато!!??
30.01.2026 18:41 Відповісти
Звідки броня? Ви ні чого не поплутали? З війни в нього може бути броня. Броня заборонена?
30.01.2026 21:20 Відповісти
Навіщо виривати з контексту. Прочитайте правильно питання.
30.01.2026 21:42 Відповісти
право носіння зброї - Друга поправка Конституції України

так має бути !

.
31.01.2026 00:59 Відповісти
Честь!
30.01.2026 19:42 Відповісти
Герою Слава !

вбивати ворога на фронті, чи ворога-перевертня в тилу - "какая разніца"

.
31.01.2026 00:53 Відповісти
Слава Герою-Ветерану!
30.01.2026 19:59 Відповісти
Брехня
30.01.2026 20:28 Відповісти
За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана.
--------------
Ветеран це вже герой..який захищав ризикуючи своїм життям Батьківщину і тих здоровезних бугаїв звільнених від призову до лав ЗСУ які на його напали. А вірити мусорам це себе не поважати.
30.01.2026 22:03 Відповісти
+ 100!

дехто з мусорів примазується до ветеранів

.
31.01.2026 00:54 Відповісти
Менти займалися рекетом на замовлення депутата, наркотики підкинули. Поліція давно прогнила. Повна недовіра
30.01.2026 22:38 Відповісти
24 травня 2024 року журналістське розслідування видання https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.Info виявило, що Вигівський мав у користуванні нерухомість невідомого походження, записану на родичів. Окрім нерухомості, мова йшла про кілька автомобілів, оформлених на тещу Федоренко Галину
30.01.2026 23:45 Відповісти
Поліція гнила наскрізь. Виконуючи замовлення місцевого депутата прокацапської орієнтації, який вивіз всю родину до Чехії і нахабно обкрадав місцеий бюджет і займався рекетом та рейдерством, загинули продажні курви в поліцейській формі. Земля їм скловатою. Героям Слава!
31.01.2026 00:14 Відповісти
І де вони "містян" побачили? Мусорня суцільна.
31.01.2026 00:52 Відповісти
щось забагато для Черкас мусорських "містян"

.
31.01.2026 00:57 Відповісти
А реальнихх містян там і не видно...
31.01.2026 02:09 Відповісти
"Живий коридор" виключно з таких самих поліцаїв-посіпак місцевих феодалів
31.01.2026 10:41 Відповісти
Не знаю, хто там був правий, хто ні. Не захищаю нікого, але...
"Бійці спецпідрозділу... були готові до будь якого розвитку подій... у тому числі до вогневого контакту..."
ваня, тобі саме час рапорт на звільнення писати з приводу загибелі твоїх чотирьох (!!!) бійців. Якшо твої "вовкодави" здатні лише бабуль розганяти при несанкціонованій торгівлі кропом та петрушкою, то така поліція нам не потрібна.
Йди геть, ваня!
31.01.2026 02:07 Відповісти
Ей мусоренок, а де записи з бодікамер? Немає? А чому? А чому без понятих спершу до людини припхались? Ви ж падли йому не залишили вибору. Якби здався просто так, ви б йому пришили замах, і зберігання зброї і наркотики. "Чесний суд" забрав би все і зачинив в буцигарні років на 10. Раціонально було чинити опір. Це вирок ментовсько-прокурорський системі в Україні. Поліцейских шкода, але в них, на відміну від Сергія, був вибір відмовитись виконувати наказ і стати на бік ветерана.
Міністру ганьба! Іди у відставку.
31.01.2026 02:08 Відповісти
Усе так, погоджуюсь. Єдине, що кумарить - "поліцейських шкода".
31.01.2026 13:15 Відповісти
Посада поліцая не може бути виправданням,всі їхні дії апріорі не законні,немає записів боді камери то 100% вина зрадників поліцаїв.
31.01.2026 06:27 Відповісти
Ветеранам слід вірити мусорам? А ці суки що майдан розганяли чи перейшли служками до кацапів в окупованих територіях, а ті що розстріляли Сашка Білого добавляють віри?
Ветеран до кінця виконав обовʼязок захищати України та загинув в бою з посіпаками казнокрадів
31.01.2026 09:33 Відповісти
Усе таки мусарня є мусарня! Всі вони служать на псарні у влади! І нормальних там немає - як казали у старому невмирущому анекдоті - де ви бачили ГАІшника без ноги.
Підараси вони всі, на чолі з Виговським. Різниця тільки в тому, що якийсь молодий ментьонок змушений був "дати в попку" тільки вперше, майор вже гуртом підарів керує, а генерал - головна курва по визову місцевого царька.
31.01.2026 09:43 Відповісти
Хай би краще сказав кому служать його мордовороти на місцях в часи війни ...
31.01.2026 10:00 Відповісти
Мусарів треба відстрілювати до тих пір, поки кожен мусар не стане поліцейським
31.01.2026 10:40 Відповісти
