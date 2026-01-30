Голова Нацполіції Вигівський вперше прокоментував вбивство поліцейських на Черкащині: статус ветерана не є виправданням
Голова Національної поліції Іван Вигівський вперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо поліцейських.
Про це він заявив в ексклюзивному коментарі Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, слідчі та оперативники за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції прибули в село для обшуків в особи, яку підозрювали у скоєнні тяжкого злочину.
"На місці поліцейські повідомили йому щодо початку проведення слідчих дій. Поліцейські були готові до будь-якого розвитку подій. І в тому числі до вогневого контакту. Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни.
Втім він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. У цей час - і саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості", - зазначив Вигівський.
Побратими його не знайшли у будинку та виявили бажання, щоб понятими під час обшуку були представники громади, на пошук яких поїхали поліцейські офіцери громади.
Саме вони стали першими жертвами підозрюваного, який розстріляв їх авто впритул - одного вбивши, а іншого поранивши.
"Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий ПОГ (поліцейський офіцер громади), і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому "Ну добре, живи", і пішов у засідку", - продовжив голова Нацполіції.
Стрілянина в поліцейських офіцерів громади сталася за 500 метрів від будинку підозрюваного.
"Коли спецпризначенці, реагуючи на постріли, прибули на місце злочину, він із засідки розстріляв поліцейських. При тому, коли наші поліцейські спецпризначенці вже стікали кровʼю, але ще були живі, він їх впритул дострілював. Врешті стрільця було ліквідовано", - додав він.
За словами Вигівського, у медіа зараз дехто "героїзує" цього ветерана.
"Я читав коментарі та думки різних активістів та блогерів. Багато хто не бачить у ньому холоднокровного вбивці, який розуміючи, що людину вже поранено, умисно та холоднокровно їх добивав.
Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю", - підсумував він.
Що передувало?
- 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції знешкодили стрілка.
- Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.
- За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.
результат говорит об обратном
1.
Дії групи поліцейських були завідомо незаконні - так як не було підстав для силового затримання (достатньо було вручити повістку до слідчого).
Тому,
Ветеран абсолютно адекватно оцінив спробу незаконного силового затримання - як напад озброєної групи оборотнів-в-погонах.
Відповідно, його дії кваліфікуються як "необхідна (або уявна) оборона".
2.
Те, що його свідомо ліквідувала наступна група в подальшому - це умисне вбивство Ветерана, як
потерпілого і свідка від дій першої групи.
3.
Підкидання наркотиків в подальшому (на пакетах навіть видно бірки з камери речових доказів, які не встигли обрізати при підкиданні)- це спроба дискредитувати Ветерана, і хоч якось випрадвти його вбивство.
ОТЖЕ,
Черкаськ поліція діяла як озброєна банда, яка свідомо вбила невинну людину - Ветерана.
Ця банда діяла в інтересах путінського агента (депутата), а можливо навіть на його замовлення.
ВАНГУЮ:
відео бодікамер не покажуть.
ПС.
як казав Арсен Аваков: "мусора - нєлюді"
(після 7ми років керівництва МВС, він так і не відмовився від своїх слів).
ПС
Як же це може бути!....Невже!?
Тобі то із зброєю та наркотою їхати до громадянина, бути готовими на все - це нормально...?
П.С - "вітання" Білецькому , Ярошу та ін ...
Олександр Іванович Музичко
(відомий як Сашко Білий) - відомий український громадський і політичний діяч, один із лідерів УНА-УНСО та координатор «Правого сектора» на Західній Україні.
Участь у війнах: У середині 1990-х років воював у Чечні проти російських федеральних військ. Був особистим охоронцем президента Чечні Джохара Дудаєва та отримав звання бригадного генерала Ічкерії.
.
.
Треба ще одну ротацію провести бо довіри і поваги до них у населення нема!
Деканоідзе і Аваков завели тіх самих цуциків або ще гірших.
Головний ментяря повинен піти у відставку, а не співати пісні про героїчних підлеглих.
Фронт чекає дармоїдів, захисників, котрі гріють сраки біля своїх жінок.!
так має бути !
.
вбивати ворога на фронті, чи ворога-перевертня в тилу - "какая разніца"
.
--------------
Ветеран це вже герой..який захищав ризикуючи своїм життям Батьківщину і тих здоровезних бугаїв звільнених від призову до лав ЗСУ які на його напали. А вірити мусорам це себе не поважати.
дехто з мусорів примазується до ветеранів
.
.
"Бійці спецпідрозділу... були готові до будь якого розвитку подій... у тому числі до вогневого контакту..."
ваня, тобі саме час рапорт на звільнення писати з приводу загибелі твоїх чотирьох (!!!) бійців. Якшо твої "вовкодави" здатні лише бабуль розганяти при несанкціонованій торгівлі кропом та петрушкою, то така поліція нам не потрібна.
Йди геть, ваня!
Міністру ганьба! Іди у відставку.
Ветеран до кінця виконав обовʼязок захищати України та загинув в бою з посіпаками казнокрадів
Підараси вони всі, на чолі з Виговським. Різниця тільки в тому, що якийсь молодий ментьонок змушений був "дати в попку" тільки вперше, майор вже гуртом підарів керує, а генерал - головна курва по визову місцевого царька.