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Новини Фото Напад на ТЦК
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Жінка відкрила стрілянину по мікроавтобусу з військовими ТЦК та поліцейськими у Львові: їй повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Львова 2 лютого жінка вистрелила з травматичної зброї по мікроавтобусу, в якому перебували військовослужбовці ТЦК та працівники поліції. Нападниці повідомили про підозру у хуліганстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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У Львові жінка стріляла по мікроавтобусу з ТЦК

За даними слідства, 44-річна львів’янка вистрелила у мікроавтобус, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони здійснювали заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши правоохоронців і військових, жінка дістала травматичний пістолет, почала бити ним по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - здійснила постріл у її бік.

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прокуратура
прокуратура

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Львів (2526) стрілянина (2003) ТЦК та СП (1346)
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Топ коментарі
+28
Що саме робили співробітники Галицько-Франківського ТЦК в Шевченківському районі ?
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05.02.2026 12:48 Відповісти
+27
або
беремо двох здорових ТЦКашків (оповіщувачів ... з цього бусику), ...одному кулемет, іншому гранати і "розважатися" під Запоріжжя

а жіночка нехай замість них попрацює...
уявляєте новину
"Озброєна бусифікаторка вмовила всіх депутатів Львівської міської ради (разом з їх помічниками) добровільно мобілізуватися в третю штурмову..."
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05.02.2026 13:16 Відповісти
+25
Що все ж таки означає ця магічна фраза: заходи з оповіщення населення щодо мобілізації?
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05.02.2026 12:51 Відповісти

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