Жінка відкрила стрілянину по мікроавтобусу з військовими ТЦК та поліцейськими у Львові: їй повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Львова 2 лютого жінка вистрелила з травматичної зброї по мікроавтобусу, в якому перебували військовослужбовці ТЦК та працівники поліції. Нападниці повідомили про підозру у хуліганстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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За даними слідства, 44-річна львів’янка вистрелила у мікроавтобус, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони здійснювали заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши правоохоронців і військових, жінка дістала травматичний пістолет, почала бити ним по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - здійснила постріл у її бік.

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За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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