Військові ТЦК силою затримали чоловіка в Одесі: кажуть, що це був самозахист. ВIДЕО

В Одесі військовослужбовці ТЦК та СП застосували силу проти чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У соцмережі оприлюднили відео, що було знято 4 лютого у Пересипському районі Одеси. На кадрах видно, як військові ТЦК спіймали чоловіка, який тікав та почали його бити.

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Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК розповіли, що під час проведення перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення було виявлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

"На законну вимогу військовослужбовців прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних та оформлення необхідних документів зазначена особа відреагувала агресивно та, за попередніми даними, вчинила фізичний опір і напад на військовослужбовця.

З метою припинення протиправних дій, самозахисту та здійснення адміністративного затримання до громадянина було застосовано заходи фізичного впливу. Надалі особу доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів та проведення передбачених процедур", - йдеться в повідомленні.

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У ТЦК стверджують, що відео не відображає повної хронології подій та має ознаки вибіркового монтажу, що може викривлювати фактичні обставини інциденту, зокрема момент виникнення протиправних дій з боку громадянина.

Водночас керівництво обласного ТЦК ініціювало службову перевірку, після якої буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення у встановленому порядку.

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