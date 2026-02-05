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Новости Видео Конфликт с ТЦК
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Военные ТЦК силой задержали мужчину в Одессе: говорят, что это была самооборона. ВИДЕО

В Одессе военнослужащие ТЦК и СП применили силу против мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В соцсети обнародовали видео, снятое 4 февраля в Пересыпском районе Одессы. На кадрах видно, как военные ТЦК поймали мужчину, который убегал, и начали его избивать.

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Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК рассказали, что во время проведения проверки военно-учетных документов совместной группой оповещения было выявлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"На законное требование военнослужащих проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и оформления необходимых документов указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и напало на военнослужащего.

С целью пресечения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания к гражданину были применены меры физического воздействия. В дальнейшем лицо доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов и проведения предусмотренных процедур", - говорится в сообщении.

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В ТЦК утверждают, что видео не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента, в частности момент возникновения противоправных действий со стороны гражданина.

В то же время руководство областного ТЦК инициировало служебную проверку, после которой будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в установленном порядке.

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избиение (9995) Одесса (8447) ТЦК (1313)
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Топ комментарии
+49
Силою самозахистились🤣🤣🤣
Стаття 17 Конституції України визначає, що Збройні Сили України (ЗСУ) та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян, повалення конституційного ладу, усунення органів влади або перешкоджання їх діяльності. Ця норма гарантує, що армія не може застосовуватися проти народу.
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05.02.2026 11:20 Ответить
+37
Непоганий такий "самозахист" купою ногами буцати..
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05.02.2026 11:19 Ответить
+32
На цензорі і не тільки багато хто це виправдовує.Ви мені поясніть,чому вони в масках і чому самі такі бугаї,не воюютью?Зробили якийсь тюремний варіант з країни.
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05.02.2026 11:25 Ответить

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