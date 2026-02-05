Военные ТЦК силой задержали мужчину в Одессе: говорят, что это была самооборона. ВИДЕО

В Одессе военнослужащие ТЦК и СП применили силу против мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В соцсети обнародовали видео, снятое 4 февраля в Пересыпском районе Одессы. На кадрах видно, как военные ТЦК поймали мужчину, который убегал, и начали его избивать.

Читайте также: Нацполиция разоблачила военнослужащих ТЦК на махинациях с системой "Оберіг". ФОТО

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК рассказали, что во время проведения проверки военно-учетных документов совместной группой оповещения было выявлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"На законное требование военнослужащих проследовать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения учетных данных и оформления необходимых документов указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и напало на военнослужащего.

С целью пресечения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания к гражданину были применены меры физического воздействия. В дальнейшем лицо доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов и проведения предусмотренных процедур", - говорится в сообщении.

Читайте: Изымал транспорт у предпринимателей "для нужд ВСУ": сообщено о подозрении экс-начальнику РТЦК в Киевской области, - ГБР

В ТЦК утверждают, что видео не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента, в частности момент возникновения противоправных действий со стороны гражданина.

В то же время руководство областного ТЦК инициировало служебную проверку, после которой будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в установленном порядке.

Читайте также: Мужчина умер в ТЦК на Львовщине: военкомат утверждает, что он отравился алкоголем