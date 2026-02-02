Изымал транспорт у предпринимателей "для нужд ВСУ": сообщено о подозрении экс-начальнику РТЦК на Киевщине, - ГБР

Экс-начальнику РТЦК в Киевской области объявили подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Прикрывался потребностями ВСУ

Установлено, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию составили акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал.

Отмечается, что в результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

При содействии ГБР в настоящее время возвращены три транспортных средства, которые переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Что грозит

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ось чому нам вкрай потрібні військова поліція, військова прокуратура і військова палата суду!!!
В кінці лютого 2022 року наші хлопці також "позичили" трал (двохосний, невеликий) до легкового транспорту щоб возити ЗУ-23-2 (пушка працювала, а з ходом були проблеми). А власник, який втік аж в Іспанію (чи мо не повернувся з відпочинку) почав строчити заяви в поліцію. І приходили мєнти і умовляли повернути. Не повернули, бо без тралу ніяк. І проти хлопців порушили справу. Ще протягом 2023 року вона все тягнулася. Бо дії військових під час військового стану міряють цивільними мірками мирного часу!
Нещодавно читав, що в одній з скандинавських країн щороку громадянам розсилають офіційне повідомлення уряду про те, що в разі запровадження військового стану їхнє будь-яке майно може бути вилучене на потреби армії. А в нас скоро піде п'ятий рік повномасштабної віни, а хлопці біля ЛБЗ знімають житло за власні кошти. Бо вилучення житла - це ж рейтинги влади. Ніззя.
02.02.2026 13:14 Ответить
Ну так конешно. Надо ж не только тцка кормить но и військова поліція, військова прокуратура і військова палата суду тоже ж надо деток кормить
02.02.2026 13:46 Ответить
Ті ж самі поліцейські, яких у нас 300 000, частвово проходять перекваліфікацію - і опа, вони вже мілітарі поліс. При тих же грошах. А де ділися військові прокурори, яких блазень розігнав? Аааа, пішли, мабуть, картоплю саджати. Чи перейшли на інші прокурорські посади? А суддів військової палати Верховного суду України, яких розігнав чивокуня, жаль. Стоять на паперті.
Розігнати всіх, а зекономлені бабки поділити між Александром і Нестерюком.
02.02.2026 14:13 Ответить
То есть вы думаете что "мусора" будут внезапно все честные?! Если на гнойную рану сверху наклеить 10 слоев бинта и написать на нем - против гноя то гной вы видеть не будете....какое-то время. Но внезапно через несколько дней сепсис и привет всему телу.
02.02.2026 14:16 Ответить
Нет в Швеции такого в брошюрах. Там общее инструкции как действовать в чрезвычайных ситуациях населению. Если ест ссылка, прошу в студию.
02.02.2026 14:55 Ответить
https://www.mcf.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer-pa-engelska/

Посмотрел бегло английскую версию. Ничего подобного там нет. Не нужно чушь писать
02.02.2026 15:01 Ответить
 
 