Изымал транспорт у предпринимателей "для нужд ВСУ": сообщено о подозрении экс-начальнику РТЦК на Киевщине, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Прикрывался потребностями ВСУ
Установлено, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.
Впоследствии по его указанию составили акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал.
Отмечается, что в результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.
При содействии ГБР в настоящее время возвращены три транспортных средства, которые переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.
Что грозит
Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
В кінці лютого 2022 року наші хлопці також "позичили" трал (двохосний, невеликий) до легкового транспорту щоб возити ЗУ-23-2 (пушка працювала, а з ходом були проблеми). А власник, який втік аж в Іспанію (чи мо не повернувся з відпочинку) почав строчити заяви в поліцію. І приходили мєнти і умовляли повернути. Не повернули, бо без тралу ніяк. І проти хлопців порушили справу. Ще протягом 2023 року вона все тягнулася. Бо дії військових під час військового стану міряють цивільними мірками мирного часу!
Нещодавно читав, що в одній з скандинавських країн щороку громадянам розсилають офіційне повідомлення уряду про те, що в разі запровадження військового стану їхнє будь-яке майно може бути вилучене на потреби армії. А в нас скоро піде п'ятий рік повномасштабної віни, а хлопці біля ЛБЗ знімають житло за власні кошти. Бо вилучення житла - це ж рейтинги влади. Ніззя.
Посмотрел бегло английскую версию. Ничего подобного там нет. Не нужно чушь писать