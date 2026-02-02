Изымал транспорт у предпринимателей "для нужд ВСУ": сообщено о подозрении экс-начальнику РТЦК на Киевщине, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Прикрывался потребностями ВСУ

Установлено, что чиновник без законных оснований изъял 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию составили акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал.

Отмечается, что в результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

При содействии ГБР в настоящее время возвращены три транспортных средства, которые переданы для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Что грозит

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

