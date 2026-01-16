РУС
1 581 18

Военнослужащий ТЦК из Тернополя привлечен к ответственности за применение силы, - прокуратура

Военнослужащего ТЦК в Тернополе оштрафовали

Спецпрокуратура в Тернополе привлекла к административной ответственности должностного лица ТЦК за превышение служебных полномочий, в частности применение физической силы.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из военных ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные выражения и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.

Составлен админпротокол

Отмечается, что прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона составили в отношении военнослужащего административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП.

Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела:

  • Признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.
  • Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

"Прокуратура подчеркивает: мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+5
Тцкашник незаконно силу застосував? Бути такого не може😱
показать весь комментарий
16.01.2026 07:02 Ответить
+4
А, коли обкуреного ішака, що корчить із себе верховного головкома та "президента" притяунуть до відповідальност?!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:02 Ответить
+2
Може тепер вони почнуть вмикати боді-камери? Гаа?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:06 Ответить
Тцкашник незаконно силу застосував? Бути такого не може😱
показать весь комментарий
16.01.2026 07:02 Ответить
Ось цей заготівельник👇
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/pratsivnika_ttsk_z_ternopolya_za_pobittya_ta_layku_z_mobilizovanim_oshtrafuvali_i_vidpravili_na_front_n1628100/amp
показать весь комментарий
16.01.2026 08:29 Ответить
А, коли обкуреного ішака, що корчить із себе верховного головкома та "президента" притяунуть до відповідальност?!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:02 Ответить
Трді коли ти п,янюче зоновське чортило будеш країну захищать
показать весь комментарий
16.01.2026 07:37 Ответить
шо ти одно про ту зону - тебе отпітушили мабуть ?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:58 Ответить
Давно пора і то всіх
показать весь комментарий
16.01.2026 07:03 Ответить
Може тепер вони почнуть вмикати боді-камери? Гаа?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:06 Ответить
Наївність зашкалює .
показать весь комментарий
16.01.2026 07:14 Ответить
Так він же якраз і знімав відео. Як би не це відео, то і ніяких доказів не було б. В черговий раз розповіли, що ТЦКшник ні в чому не винний і "діяв виключно в межах законодавства"...
показать весь комментарий
16.01.2026 07:17 Ответить
4 разовий ухилянт нікому нічого не винен!
показать весь комментарий
16.01.2026 07:08 Ответить
Не заніс кому треба
показать весь комментарий
16.01.2026 07:15 Ответить
один цап-відбувайло на тисячі випадків лохторат заспокоїти
показать весь комментарий
16.01.2026 07:18 Ответить
Так в якого біса його раніше не перевели до району бойових завдань?

Тобто щоб тцкашник побув на фронті - треба щоб він спочатку когось побив, принизив у глибокому тилу? А перевести в район бойових дій з самого початку - слабо? Чи він був народжений тільки для обмеження прав і свобод цивільних, а не для обмеження прав бурятів?
показать весь комментарий
16.01.2026 07:44 Ответить
Потрібно ухилянтів не бити а вішати на площах а родичів по сьоме коліно гнать на мінні поля зрвдеивів в усіх країнах в усі часи нищіли яка користь країні від цих ********* біосміття адвокатів г о правозахистників що перешкоджають роботі військових у окопи рядовими піхоти в разі спротиву а тим більше збройного і ухилянта і всю хбану рідню повісить
показать весь комментарий
16.01.2026 07:50 Ответить
оберемок лайна - угомонись.парашного лайна.
показать весь комментарий
16.01.2026 08:00 Ответить
Так він колишній поліцейський, тобто не підготовлений до війни був...
показать весь комментарий
16.01.2026 08:17 Ответить
Якого хріна армія перетворилася у метод покарання?
показать весь комментарий
16.01.2026 08:14 Ответить
 
 