Военнослужащий ТЦК из Тернополя привлечен к ответственности за применение силы, - прокуратура
Спецпрокуратура в Тернополе привлекла к административной ответственности должностного лица ТЦК за превышение служебных полномочий, в частности применение физической силы.
Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из военных ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные выражения и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.
Составлен админпротокол
Отмечается, что прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона составили в отношении военнослужащего административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП.
Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела:
- Признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.
- Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.
"Прокуратура подчеркивает: мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - говорится в сообщении.
Тобто щоб тцкашник побув на фронті - треба щоб він спочатку когось побив, принизив у глибокому тилу? А перевести в район бойових дій з самого початку - слабо? Чи він був народжений тільки для обмеження прав і свобод цивільних, а не для обмеження прав бурятів?