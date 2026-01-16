Военнослужащий ТЦК из Тернополя привлечен к ответственности за применение силы, - прокуратура

Спецпрокуратура в Тернополе привлекла к административной ответственности должностного лица ТЦК за превышение служебных полномочий, в частности применение физической силы.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Установлено, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Тернополе один из военных ТЦК, находясь в служебном автомобиле, безосновательно ограничил права и свободы гражданина. В частности, чиновник применил физическую силу, удерживая мужчину, а также допускал нецензурные выражения и оскорбления, унижающие его честь и достоинство. Указанные действия были зафиксированы на видео, а результаты служебного расследования подтвердили их неправомерность.

Составлен админпротокол

Отмечается, что прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона составили в отношении военнослужащего административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП.

Суд в сжатые сроки рассмотрел материалы дела:

Признал чиновника виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, военнослужащий переведен для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

"Прокуратура подчеркивает: мобилизационные мероприятия должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - говорится в сообщении.