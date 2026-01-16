Військовослужбовця ТЦК з Тернополя притягнуто до відповідальності за застосування сили, - прокуратура

Військового ТЦК у Тернополі оштрафували

Спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень, зокрема застосування фізичної сили.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із військових ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їхню неправомірність.

Складено адмінпротокол

Зазначається, що прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП.

Суд у стислі строки розглянув матеріали справи:

  • Визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.
  • Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

"Прокуратура наголошує: мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - йдеться в повідомленні..

Топ коментарі
+10
А, коли обкуреного ішака, що корчить із себе верховного головкома та "президента" притяунуть до відповідальност?!
+8
Наївність зашкалює .
+6
Так він же якраз і знімав відео. Як би не це відео, то і ніяких доказів не було б. В черговий раз розповіли, що ТЦКшник ні в чому не винний і "діяв виключно в межах законодавства"...
Ось цей заготівельник👇
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/pratsivnika_ttsk_z_ternopolya_za_pobittya_ta_layku_z_mobilizovanim_oshtrafuvali_i_vidpravili_na_front_n1628100/amp
Давно пора і то всіх
Може тепер вони почнуть вмикати боді-камери? Гаа?
4 разовий ухилянт нікому нічого не винен!
Не заніс кому треба
один цап-відбувайло на тисячі випадків лохторат заспокоїти
Так в якого біса його раніше не перевели до району бойових завдань?

Тобто щоб тцкашник побув на фронті - треба щоб він спочатку когось побив, принизив у глибокому тилу? А перевести в район бойових дій з самого початку - слабо? Чи він був народжений тільки для обмеження прав і свобод цивільних, а не для обмеження прав бурятів?
Потрібно не язиком плескати в коментах. Пропонуєш якусь справу - роби її ОСОБИСТО. Що вам заважає то робити? Звичайна серливість. Бо знаєш, що проживеш не довше тих, кого збираєшся вішати.
Так він колишній поліцейський, тобто не підготовлений до війни був...
Якого хріна армія перетворилася у метод покарання?
Пздить треба бо вони мальчики в трусіках,під'юбочники
Тцк не такі а кацам прийде буде такий
Зверху був вішальник, тут пи.......здун. Іди, пи.....здь. Тіко ж розумій, що кожен, хто йде за чужою головою і свою несе.
Викрадення, побиття, позбавлення волі - це адміністративні порушення.
Зрозумів.
