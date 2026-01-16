Військовослужбовця ТЦК з Тернополя притягнуто до відповідальності за застосування сили, - прокуратура

Спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень, зокрема застосування фізичної сили.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із військових ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їхню неправомірність.

Читайте також: Міноборони запропонує системні рішення проблем із ТЦК. Потрібні масштабніші зміни в мобілізації, - Зеленський

Складено адмінпротокол

Зазначається, що прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП.

Суд у стислі строки розглянув матеріали справи:

Визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.

Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

Також дивіться: Чоловіка, який самотужки доглядав важкохворого батька, мобілізували на Львівщині: прокуратура домоглася його звільнення із війська. ФОТО

"Прокуратура наголошує: мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - йдеться в повідомленні..