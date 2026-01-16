Військовослужбовця ТЦК з Тернополя притягнуто до відповідальності за застосування сили, - прокуратура
Спецпрокуратура у Тернополі притягнула до адмінвідповідальності посадовця ТЦК за перевищення службових повноважень, зокрема застосування фізичної сили.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Встановлено, що під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із військових ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність. Вказані дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили їхню неправомірність.
Складено адмінпротокол
Зазначається, що прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП.
Суд у стислі строки розглянув матеріали справи:
- Визнав посадовця винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень.
- Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.
"Прокуратура наголошує: мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - йдеться в повідомленні..
https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/pratsivnika_ttsk_z_ternopolya_za_pobittya_ta_layku_z_mobilizovanim_oshtrafuvali_i_vidpravili_na_front_n1628100/amp
Тобто щоб тцкашник побув на фронті - треба щоб він спочатку когось побив, принизив у глибокому тилу? А перевести в район бойових дій з самого початку - слабо? Чи він був народжений тільки для обмеження прав і свобод цивільних, а не для обмеження прав бурятів?
Тцк не такі а кацам прийде буде такий
