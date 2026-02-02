Вилучав транспорт у підприємців "для потреб ЗСУ": повідомлено про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині, - ДБР

Ексначальнику РТЦК на Київщині оголосили підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Прикривався потребами ЗСУ

Встановлено, що посадовець без законних підстав вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.

Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив.

Зазначається, що внаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень.

За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Що загрожує

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Ось чому нам вкрай потрібні військова поліція, військова прокуратура і військова палата суду!!!
В кінці лютого 2022 року наші хлопці також "позичили" трал (двохосний, невеликий) до легкового транспорту щоб возити ЗУ-23-2 (пушка працювала, а з ходом були проблеми). А власник, який втік аж в Іспанію (чи мо не повернувся з відпочинку) почав строчити заяви в поліцію. І приходили мєнти і умовляли повернути. Не повернули, бо без тралу ніяк. І проти хлопців порушили справу. Ще протягом 2023 року вона все тягнулася. Бо дії військових під час військового стану міряють цивільними мірками мирного часу!
Нещодавно читав, що в одній з скандинавських країн щороку громадянам розсилають офіційне повідомлення уряду про те, що в разі запровадження військового стану їхнє будь-яке майно може бути вилучене на потреби армії. А в нас скоро піде п'ятий рік повномасштабної віни, а хлопці біля ЛБЗ знімають житло за власні кошти. Бо вилучення житла - це ж рейтинги влади. Ніззя.
02.02.2026 13:14 Відповісти
Ну так конешно. Надо ж не только тцка кормить но и військова поліція, військова прокуратура і військова палата суду тоже ж надо деток кормить
02.02.2026 13:46 Відповісти
Ті ж самі поліцейські, яких у нас 300 000, частвово проходять перекваліфікацію - і опа, вони вже мілітарі поліс. При тих же грошах. А де ділися військові прокурори, яких блазень розігнав? Аааа, пішли, мабуть, картоплю саджати. Чи перейшли на інші прокурорські посади? А суддів військової палати Верховного суду України, яких розігнав чивокуня, жаль. Стоять на паперті.
Розігнати всіх, а зекономлені бабки поділити між Александром і Нестерюком.
02.02.2026 14:13 Відповісти
То есть вы думаете что "мусора" будут внезапно все честные?! Если на гнойную рану сверху наклеить 10 слоев бинта и написать на нем - против гноя то гной вы видеть не будете....какое-то время. Но внезапно через несколько дней сепсис и привет всему телу.
02.02.2026 14:16 Відповісти
Нет в Швеции такого в брошюрах. Там общее инструкции как действовать в чрезвычайных ситуациях населению. Если ест ссылка, прошу в студию.
02.02.2026 14:55 Відповісти
https://www.mcf.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer-pa-engelska/

Посмотрел бегло английскую версию. Ничего подобного там нет. Не нужно чушь писать
02.02.2026 15:01 Відповісти
 
 