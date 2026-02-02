Вилучав транспорт у підприємців "для потреб ЗСУ": повідомлено про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Прикривався потребами ЗСУ
Встановлено, що посадовець без законних підстав вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.
Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив.
Зазначається, що внаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень.
За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України.
Що загрожує
Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
В кінці лютого 2022 року наші хлопці також "позичили" трал (двохосний, невеликий) до легкового транспорту щоб возити ЗУ-23-2 (пушка працювала, а з ходом були проблеми). А власник, який втік аж в Іспанію (чи мо не повернувся з відпочинку) почав строчити заяви в поліцію. І приходили мєнти і умовляли повернути. Не повернули, бо без тралу ніяк. І проти хлопців порушили справу. Ще протягом 2023 року вона все тягнулася. Бо дії військових під час військового стану міряють цивільними мірками мирного часу!
Нещодавно читав, що в одній з скандинавських країн щороку громадянам розсилають офіційне повідомлення уряду про те, що в разі запровадження військового стану їхнє будь-яке майно може бути вилучене на потреби армії. А в нас скоро піде п'ятий рік повномасштабної віни, а хлопці біля ЛБЗ знімають житло за власні кошти. Бо вилучення житла - це ж рейтинги влади. Ніззя.
