Військові ТЦК в Одесі викрали чоловіка та вимагали від "заручника" $6000: їх затримали. ФОТО
В Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також члена громадської організації, які протиправно позбавили волі чоловіка та вимагали у нього 6 тисяч доларів.
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
Що відомо?
Так, ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу, зазначила прокуратура.
Вимагали "викуп"
- Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів США –– за те, щоб його не доставляти до РТЦК. Всіх причетних до злочину затримали.
Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може варто його взяти за яєчка?
Тут є ньюанс-обов*язково рапорт письмовий.
До чого я веду-без згоди кома ти ні на крок
не змістишся від виконання завдання.
Змістився і тут прилітають покарання від
зменшення грошей до дисбату.
Це військо, там інші правила чим на цивілі,
коли просто кажеш начальнику пшов нах і їдеш до домки.)))
Якщо ти командир-тобі піздець після кожного пройобу підлеглих.
Реальний піздець який приводить до суду.
Якось я був таким собі комом ( тво ком взвода ) при наявності личок сержанта.
Це просто пекло, реальне пекло відповідати за дії дорослих 30 річних чоловіків.
Які просто на угарі адреналіну можуть зробити що завгодно.
А ти просто керуй ними, агаж, легко сказати.....
тцк не військові а бандоси
А у військовослужбовців обов*язково є командир який відповідає за їхні дії.
Потрібно шукати командира.
Командир це перший той хто тобою керує а не найвищий.
Це комвзводу, комроти і комбат.
Доказ один-Україна досі вільна.
Якаж тут почлася математика у кацапні.
Тобто було краще здатися в 2022 році по ходу вашого обчислення?
Схоже у кацапів таки каша в голові виклювана на 2026 році....
ОГП показує, як https://t.me/operativnoZSU/201526 очільниця однієї із районних ВЛК на Дніпропетровщині "нашинкувала" понад 300 тис. долярів
🫡https://t.me/operativnoZSU/