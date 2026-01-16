Військові ТЦК в Одесі викрали чоловіка та вимагали від "заручника" $6000: їх затримали. ФОТО

В Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також члена громадської організації, які протиправно позбавили волі чоловіка та вимагали у нього 6 тисяч доларів.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу, зазначила прокуратура.

Вимагали "викуп"

  • Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів США –– за те, щоб його не доставляти до РТЦК. Всіх причетних до злочину затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

В Одесі затримали військовослужбовців ТЦК
Топ коментарі
Жесть, натуральний бандитизм, і хтось їх ще тут на сайті і захищає.."Що ти таке?"©
16.01.2026 17:07 Відповісти
А скільки таких заручників викинули з пробитою головою або ще й статтю причепили що злосний ухилянт напав на пітріотичних ветеранів-ТЦК і бився головою об стіну поки не вмер від серцевої недостатньості. Особливо смішно коли розказують що в ТЦК йдуть поранені патрійоти. Ага, бугаї які велосипедиста пішки доганяють це поранені? Я бачив які дійсно поранені з фронту приходять які ледве клигають. І то їх не списують а тільки кров з рани перестала сочитись відразу знову на фронт забирають. А ці ''поранені'' що в ТЦК нагадують мені наперсточників на базарі або контролерів-бугаїв які колись по автобусах бігали і безбілетникам зуби вибивали.
16.01.2026 17:15 Відповісти
цікаво, чийого родича вони викрали, чи якого топ чиновника чи силовика? бо простих смертних ніхто не рятує.
16.01.2026 17:10 Відповісти
Це кацапоїд.
16.01.2026 22:29 Відповісти
ого, бачу в тебе багато кацапських наративів в коменті.
16.01.2026 17:18 Відповісти
Наративи і факти -- різні речі .'
16.01.2026 17:55 Відповісти
Країна мрії лідора , воно на геноциді тільки і держиться у корита
16.01.2026 17:51 Відповісти
Жадность сгубила. Поделом.
16.01.2026 17:15 Відповісти
Оце вам квінтесенція "заходів оповіщення громадян" в Україні.
16.01.2026 17:15 Відповісти
У всіх країнах світу викрадення людей зграями злочинців так і класифікують як "викрадення", лише в Україні це сором'язливо називають "оповіщенням"
16.01.2026 17:20 Відповісти
зали в кого вимагати, у нас люди с такими грошима в булочну не ходять
16.01.2026 17:17 Відповісти
структуру з такими зашкварами потрібно розформувати та всіх міняти
16.01.2026 17:18 Відповісти
Зараз вилізе зі своєї діри бурятопрдібний "речник" істомін і почне патякати про фейки і іпсо на пухнастих тцк, тут вже його родичка мабуть на цензорі тусується.
16.01.2026 17:18 Відповісти
А у цих військових є командир?
Може варто його взяти за яєчка?
16.01.2026 17:19 Відповісти
пахан їм командир тепер
16.01.2026 17:23 Відповісти
ніт, ви не розумієте мене і війсковослужбовців.
Тут є ньюанс-обов*язково рапорт письмовий.
До чого я веду-без згоди кома ти ні на крок
не змістишся від виконання завдання.
Змістився і тут прилітають покарання від
зменшення грошей до дисбату.
Це військо, там інші правила чим на цивілі,
коли просто кажеш начальнику пшов нах і їдеш до домки.)))
16.01.2026 17:34 Відповісти
вибачте я забув написати де що.
Якщо ти командир-тобі піздець після кожного пройобу підлеглих.
Реальний піздець який приводить до суду.
Якось я був таким собі комом ( тво ком взвода ) при наявності личок сержанта.
Це просто пекло, реальне пекло відповідати за дії дорослих 30 річних чоловіків.
Які просто на угарі адреналіну можуть зробити що завгодно.
А ти просто керуй ними, агаж, легко сказати.....
16.01.2026 18:11 Відповісти
то просто банда, який ще командир
тцк не військові а бандоси
16.01.2026 18:43 Відповісти
вони військовослужбовці, а не цивіли якісь.
А у військовослужбовців обов*язково є командир який відповідає за їхні дії.
16.01.2026 18:54 Відповісти
вони опг незаконне до речі
16.01.2026 19:33 Відповісти
і це правда, але тут реалії військові і більш обтяжуючі.
Потрібно шукати командира.
16.01.2026 19:41 Відповісти
по ходу їх командир ваш родич, тому ви його відмазуєте?
16.01.2026 18:56 Відповісти
чого це? він такий самий бандит
16.01.2026 19:31 Відповісти
Ну тоді добре, цікаво мені хто у них командир і пахан водночас.)))
16.01.2026 19:42 Відповісти
Смішний дядько. така хрінб вже більше року в кожному місті, де є тцк. Сирський у них командир.
16.01.2026 20:28 Відповісти
дурік який не знає що таке служба у війську?
Командир це перший той хто тобою керує а не найвищий.
Це комвзводу, комроти і комбат.
16.01.2026 20:30 Відповісти
Сумніваюсь, що схема вимагання з мільярдними оборотами, котру роками активно не помічають всі правоохоронні органи, завязана на комвзодах чи комбатах. Службу у війську, дядько, я взнав ще задовго до того, як вам дали автомат десь під Дніпром на блокпосту горобців полякати.
16.01.2026 21:12 Відповісти
там зав*язано максимум на комбризі.
Доказ один-Україна досі вільна.
16.01.2026 21:25 Відповісти
А може не досі, а вже майже вільна від патріотично налаштованих активних громадян, котрі могли б добряче залити сала за шкіру не маргіналам з російських тюрем, а окупаційній владі, якби окупація відбулась у 22му? Хтозна.
16.01.2026 22:38 Відповісти
йой!
Якаж тут почлася математика у кацапні.
Тобто було краще здатися в 2022 році по ходу вашого обчислення?
Схоже у кацапів таки каша в голові виклювана на 2026 році....
16.01.2026 22:47 Відповісти
кацапи у хранцію втікли
17.01.2026 01:17 Відповісти
а я не вова зеленський, перед ємігрантами не звітую. здристув тай добре, радій життю
17.01.2026 11:10 Відповісти
логіки нуль, лишилось лише повірити на фразу-"зуб даю я срузкий"...
16.01.2026 22:48 Відповісти
Ну звісно, куди мені, дядьку, до вас. адже еталон логіки - сдриснути у хранцію і звідти повчати, як правильно Україну любити. А у кого інша думка - той кацап. Але факти залишаються фактами - сцикуни всі в Парижі, хоч ви там гопака станцюйте.
17.01.2026 01:22 Відповісти
чмо можеш в зеркалі побачити, коментун ти наш закордонний
17.01.2026 11:12 Відповісти
"Член громадської організації" особою доставляет
16.01.2026 17:19 Відповісти
Мабуть він не бажав тікати з України, а це залишало їх без прибутку, ось і вирішили хоча якось заробити. Таких і на фронт посилати не можна, бо там почнуть бізнес з москалями організовувати.
16.01.2026 17:22 Відповісти
"Придет серенький волчок и укусит за бочек", старая песенка е-масштабировалась в новых реалиях.
16.01.2026 17:32 Відповісти
Бочок.
16.01.2026 19:02 Відповісти
Это все меняет.
16.01.2026 19:10 Відповісти
Як завжди - одного разу система дала збій ? Завжди все спрацьовувало , але цього разу схопили когось не того - і все посипалось !
16.01.2026 17:37 Відповісти
У нашому законодавстві,яке часто є суперечливим та ідіотським забороняється провокація хабаря.Думаю,що в даному випадку і була якраз та сама провокація,підсунули тецекашникам оцього самого,ті подумали от розкуркулимо трохи багатєнького буратіно - і попались.І слава Богу,бо тільки так можна боротись з обнаглілими,які потрібну і навіть святу справу перетворили в бізнес.
16.01.2026 17:38 Відповісти
Ходять чутки, що ТЦКшники просто затримали того, кого чіпати не можно... У затриманого виявився родич з СБУ, тому тут так оперативно і затримали їх, причому саме СБУ. Хоча, зазвичай, подібними справами займається ДБР з поліцією.
16.01.2026 18:06 Відповісти
Як СБУ останній тиждень активізувалось, скоро активно з корупціонерами і шпигунами почне боротись.
16.01.2026 17:40 Відповісти
З тецекунами буде як з Беркутнею, їх першими і зіл'ють,як тільки стануть непотрібні,на них всіх собак повішають.
16.01.2026 17:42 Відповісти
Більшість тцкунів саме такі...
16.01.2026 18:18 Відповісти
Да это же не правда, это все сгенерировано ШИ или ИИ!!!!!😂🤪🤣🤡😆
16.01.2026 18:19 Відповісти
Не бачу тут коментарів розстрільників-нафронтників. Чому вони лише бісяться на звичайних, бідних людей?
16.01.2026 18:24 Відповісти
Не здивуюсь, якщо це саме їм ласти і покрутили, тому й коментарів нема.
16.01.2026 20:24 Відповісти
Дорогенька щось годинна екскурсія по місту виходить...
16.01.2026 18:28 Відповісти
А як вам таке ?!
ОГП показує, як https://t.me/operativnoZSU/201526 очільниця однієї із районних ВЛК на Дніпропетровщині "нашинкувала" понад 300 тис. долярів
🫡https://t.me/operativnoZSU/
16.01.2026 18:57 Відповісти
видно були в розробці , СБУ б так просто по сигналу не приїхали
16.01.2026 22:23 Відповісти
ТІЛЬКИ ТРЬОХ ЗАТРИМАЛИ !? НУ ЦЕ НАВІТЬ НІ 1.5 % ЗЛОЧИНІВ !!!
17.01.2026 01:26 Відповісти
