Військові ТЦК в Одесі викрали чоловіка та вимагали від "заручника" $6000: їх затримали. ФОТО

В Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також члена громадської організації, які протиправно позбавили волі чоловіка та вимагали у нього 6 тисяч доларів.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Так, ввечері 15 січня під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус і майже годину возили містом, застосовуючи силу, зазначила прокуратура.

Вимагали "викуп"

Вказано, що під час цього вимагали від "заручника" 6000 доларів США –– за те, щоб його не доставляти до РТЦК. Всіх причетних до злочину затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

