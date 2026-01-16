Військовослужбовця ТЦК, який погрожував цивільному в авто, відправлено на фронт

Військовослужбовця ТЦК визнали винним у перевищенні службових повноважень після того, як він утримував цивільного у службовому авто, знімав його на телефон і погрожував.

Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався з військовослужбовцем Вадимом Дячуком, який раніше служив у патрульній поліції. За матеріалами справи, чоловік у військовій формі застосував фізичну силу до цивільного, погрожував йому, кричав і робив нецензурні висловлювання, принижуючи честь і гідність громадянина.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу про адміністративні правопорушення - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду. Суд визнав посадовця винним і призначив штраф у розмірі 34 тис. грн.

Окрім штрафу, військовослужбовця перевели для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

"Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - наголосили у прокуратурі.

Що передувало?

Раніше у мережі з’явилося відео, яке знімав сам військовослужбовець. На ньому він звертається до чоловіка на задньому сидінні авто, а коли той закриває обличчя рукою - погрожує йому і лає його.

У терцентрі заявили, що призначили службове розслідування, проводиться перевірка, також опитують свідків та очевидців події.

