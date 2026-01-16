Військовослужбовця ТЦК, який погрожував цивільному в авто, відправлено на фронт
Військовослужбовця ТЦК визнали винним у перевищенні службових повноважень після того, як він утримував цивільного у службовому авто, знімав його на телефон і погрожував.
Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався з військовослужбовцем Вадимом Дячуком, який раніше служив у патрульній поліції. За матеріалами справи, чоловік у військовій формі застосував фізичну силу до цивільного, погрожував йому, кричав і робив нецензурні висловлювання, принижуючи честь і гідність громадянина.
Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу про адміністративні правопорушення - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду. Суд визнав посадовця винним і призначив штраф у розмірі 34 тис. грн.
Окрім штрафу, військовослужбовця перевели для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.
"Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - наголосили у прокуратурі.
Що передувало?
Раніше у мережі з’явилося відео, яке знімав сам військовослужбовець. На ньому він звертається до чоловіка на задньому сидінні авто, а коли той закриває обличчя рукою - погрожує йому і лає його.
У терцентрі заявили, що призначили службове розслідування, проводиться перевірка, також опитують свідків та очевидців події.
який погрожував військовослужбовцю,
не цьому , а взагалі,..
побуває на фронті?
А через пару місяців повернеться вже "ветераном" і з УБД ... стандартна практика !
В сзч чи полон.
Але то вже не на наші шиї.
а ось коли спеціальна операція,
так полонений в рф не є полоненим,
а терорист,
тому і тюрма..
а не полон..
але комусь і тюрма краще за фронт..
То все іпсо та ші!
У штаб писарем чи в штурм розвідником мінометником?
Очень много полезных идиотов против мобилизации, ну типа как слуги нарида - мы вам ничего не должны, а вы нас должны кормить, пока мы воруем.
Что бы полезные идиоты что то поняли, надо дать по голове.
ЗСУ это в том числе и ПВО.
Полезные идиоты - прогоните ПВО и станьте вместо этих ребят защищать свои семьи.
Позавчора відбувся суд - результати ніде не оприлюднили !
Нафіга тоді потрібен статус "придатний до служби в ТЦК"?
Чи його відправили в якусь "службу забезпечення"?