Військовослужбовця ТЦК, який погрожував цивільному в авто, відправлено на фронт

Тернопільский ТЦК почав розслідування через відео з їхнім військовим, який погрожує цивільному

Військовослужбовця ТЦК визнали винним у перевищенні службових повноважень після того, як він утримував цивільного у службовому авто, знімав його на телефон і погрожував. 

Про це повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався з військовослужбовцем Вадимом Дячуком, який раніше служив у патрульній поліції. За матеріалами справи, чоловік у військовій формі застосував фізичну силу до цивільного, погрожував йому, кричав і робив нецензурні висловлювання, принижуючи честь і гідність громадянина.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу про адміністративні правопорушення - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду. Суд визнав посадовця винним і призначив штраф у розмірі 34 тис. грн.

Окрім штрафу, військовослужбовця перевели для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

"Мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом", - наголосили у прокуратурі.

Що передувало?

Раніше у мережі з’явилося відео, яке знімав сам військовослужбовець. На ньому він звертається до чоловіка на задньому сидінні авто, а коли той закриває обличчя рукою - погрожує йому і лає його.

У терцентрі заявили, що призначили службове розслідування, проводиться перевірка, також опитують свідків та очевидців події.

Топ коментарі
+19
На 2-й , чи на 3-й лінії відсидиться !
А через пару місяців повернеться вже "ветераном" і з УБД ... стандартна практика !
16.01.2026 15:18 Відповісти
+17
Хіба це законно? В ТЦК ж переводять після важких поранень на фронті, а його виходить знову з ТЦК на фронт.
16.01.2026 15:12 Відповісти
+14
як це "служив у патрульній поліції"... а як же "тільки поранені фронтовіки" служать у тцк... іпсо якесь
16.01.2026 15:08 Відповісти
а чи хоч один цивільний,
який погрожував військовослужбовцю,
не цьому , а взагалі,..
побуває на фронті?
16.01.2026 16:30 Відповісти
был такой, гражданский.. один из.. он и блогер был "Батя Прокоп", критиковал мобилизацию его отправили на фронт он пошел и погиб в Харьковской области в прошлом году
16.01.2026 18:24 Відповісти
І замітьте, не в тюрму відправили відбувати, а на фронт. Виходить фронт навіть гірший за тюрму? Л - Логіка
16.01.2026 15:03 Відповісти
У всякому разі на фронті він може принести користі більше, ніж на зоні, сидячи на нашій шиї.
16.01.2026 15:06 Відповісти
16.01.2026 15:18 Відповісти
Маю думку, що на нулі чи в окопі жодного дня не буде, а з таким досвідом буде відловлювати СЗЧників!
16.01.2026 15:41 Відповісти
Або:
В сзч чи полон.
Але то вже не на наші шиї.
16.01.2026 15:18 Відповісти
Ось тому в своєму дописі я написав "може".
16.01.2026 15:37 Відповісти
яка у війни логіка..?

а ось коли спеціальна операція,
так полонений в рф не є полоненим,
а терорист,
тому і тюрма..
а не полон..
але комусь і тюрма краще за фронт..
16.01.2026 16:37 Відповісти
Він мусор, йому не можна в буцегарню.😎
16.01.2026 16:49 Відповісти
до дєрьмака ,щоб веселіше🤣🤣🤣
16.01.2026 19:32 Відповісти
И заметь пошел не побоялся, не отказывался в тюрьму не сел,чтобы фронта уныкнуть ,а пошел туда ваши ухылянтские жопы защищать .И раз пошел значит имеет моральное право на вас уродов кричать и и голос повышать..И не говорите потом ,что полиция не воюет на фронте а только вас ухылянтов отлавливает притом что правильно отлавливает по закону военного времени и по конституции тоже .Воюет и погибает.
16.01.2026 20:22 Відповісти
++
17.01.2026 08:58 Відповісти
Оце рило, за день не обсерешь! І ваххабітьска борода!
16.01.2026 15:04 Відповісти
Чем тебе впххабиты и их бороды не угодили додик.Они между прочим тоже на фронте снйчас воюют твою ухылянтскую жопу защищают чмо
16.01.2026 20:59 Відповісти
Иди проспись, бухарь. Может тогда поймешь, сколько ты ошибок сделал не то, что в предложении, а даже в словах, синяк тупорылый.
16.01.2026 21:14 Відповісти
Чувырло что я не так написал или чеченцы граждане другой страны типа Амины Окуевой, Адама Осмаева , Исы Мунаева и других не воюют и погибают сейчас на фронте в батальйоне шейха мансура и других, защищая и твою трусливую дупу утырок
16.01.2026 21:53 Відповісти
Иди домой, здесь водки нет!
17.01.2026 07:42 Відповісти
як це "служив у патрульній поліції"... а як же "тільки поранені фронтовіки" служать у тцк... іпсо якесь
16.01.2026 15:08 Відповісти
де ти бачив "тільки" ?
16.01.2026 15:43 Відповісти
В коментарях на Цензорі усираються, доказуючи це під ТЦКшними новинами.
16.01.2026 17:20 Відповісти
Покажите мне обычного фронтовика который дембельнулся по состоянию здоровья? У люде по несколько ранений и контузий. Подлечился и назад. Ну в лучшем случае в тыл переведут как одного моего знакомого. Это какое нужно ранение чтоб в тцк попасть? Я там безногих, безруких и слепых не видет. Здоровые, откормленные лоси ходят. Процентов 90 вот таких как этот поц бородатый. Какие там нах фронтовики?
16.01.2026 15:57 Відповісти
Юггік, колишній прокурор.
16.01.2026 16:11 Відповісти
Заздриш? Хочеш бути на його місці? Бажаю. Будеш. А в людини онкологія, до речі.
16.01.2026 16:25 Відповісти
З патрульної поліції!!!
16.01.2026 15:09 Відповісти
Хіба це законно? В ТЦК ж переводять після важких поранень на фронті, а його виходить знову з ТЦК на фронт.
16.01.2026 15:12 Відповісти
16.01.2026 15:45 Відповісти
Вражеский снаряд повредил орган отвечающий за хитрожопость.
16.01.2026 17:42 Відповісти
В нього поранення видно було тільки в анус шкіряною кулею від його напарника. Як і в 99% ТЦКшників
16.01.2026 17:46 Відповісти
Підставили хлопця. Згенерували все за допомогою штучного інтелекту, а сам він янголом був. Де справедливість?
16.01.2026 15:13 Відповісти
Та і його не було!
То все іпсо та ші!
16.01.2026 15:21 Відповісти
Ні, якщо би ШІ, його у вигляді бурята зробив, тоді так!
16.01.2026 15:54 Відповісти
Зеленский говорил, что в ТЦК служат фронтовики. А тут из полиции перевелся. Значит Зеленский не ведал, что говорил? Или "Слуги н" давали ему неправдивую информацию?
16.01.2026 15:15 Відповісти
Думаешь полиция не воюет?
16.01.2026 20:23 Відповісти
Ну получается что наказали не за то что нарушил закон, а за то что спалился
16.01.2026 15:19 Відповісти
100% ...а як би не потрапив на відео - все норм
16.01.2026 15:22 Відповісти
На фронт?
У штаб писарем чи в штурм розвідником мінометником?
16.01.2026 15:20 Відповісти
От службы в ЗСУ прячется 2 000 000, не знаю как назвать, ну не мужчины точно.
Очень много полезных идиотов против мобилизации, ну типа как слуги нарида - мы вам ничего не должны, а вы нас должны кормить, пока мы воруем.
Что бы полезные идиоты что то поняли, надо дать по голове.
ЗСУ это в том числе и ПВО.
Полезные идиоты - прогоните ПВО и станьте вместо этих ребят защищать свои семьи.
16.01.2026 15:25 Відповісти
Тільки ненавчених воювати десь під пів мільйона з гаком, і вони всі заброньовані , це не рахуючи військових і поліцейских пенсіонерів..
16.01.2026 15:59 Відповісти
Сім'ї закордоном, вже документи зробили або в процесі. Твоя методичка десь на 3 роки запізнилась.
16.01.2026 17:23 Відповісти
Начальник Сумського ТЦК п'яним керував автомобілем. ФОТО У грудні 2025 року
Позавчора відбувся суд - результати ніде не оприлюднили !
16.01.2026 15:25 Відповісти
На м'ясокомбінат...прапором
16.01.2026 15:27 Відповісти
Вангую: скоро це "обіжене" піде в СЗЧ з подальшим переходом кордону.
16.01.2026 15:32 Відповісти
Якось ніхто не помітив, що обличчя цього пана не заблюрене. Натомість, всіляка мерзота, яка готується знищувати українських військових за допомогою скидів в Одесі, навідників і зрадників, ждунів та інших під@рів - блюриться.
16.01.2026 15:33 Відповісти
Блюрить поліція, а це фото з відкритих джерел, котре було скрізь одразу після публікації ШІ відео
16.01.2026 17:25 Відповісти
а це точно покарання чі просто відправили на пару днів щоб отримав УБД ?
16.01.2026 15:39 Відповісти
Он очень похож на депутата Дмитрука! Это точно не его брат?
16.01.2026 15:41 Відповісти
Та вони там всі на одне хлібало
16.01.2026 15:47 Відповісти
А в нормальной стране его бы судили. Получается закон он не нарушал. Просто типа как наряд вне очереди выписали за мелкое хулиганство.
16.01.2026 15:53 Відповісти
А какое наказание вы б ожидали, за то что он орал матом и снимал на телефон? Расстрел? 15 лет каторги?
16.01.2026 18:12 Відповісти
Не віриться, мабуть буде штурмовати найближчу кухню чи склад на нулі.
16.01.2026 15:57 Відповісти
Отже, бути на передовій - це покарання, а не честь? Щось фундаментально не так з українською владою.
16.01.2026 16:12 Відповісти
Это не честь и не позор, это тяжелая и опасная обязанность .
16.01.2026 18:13 Відповісти
Не вірю, що такого цінного фахівця по відлову кріпаків на гарматне м'ясо реально відправлять на фронт. Перекантується десь поблизу кухні для отримання УБД, і вернеться назад в тцк вже як заслужений ветеран і практично інвалід
16.01.2026 16:59 Відповісти
Стоп. Тобто, в ТЦК служив перець, у якого ВЛК написала "придатний"?
Нафіга тоді потрібен статус "придатний до служби в ТЦК"?

Чи його відправили в якусь "службу забезпечення"?
16.01.2026 18:20 Відповісти
А колеги тцкуна ті що були поруч(на відео їх видно)та не зупинили незаконні дії(злочин)являються співучасниками.То що з ними?
17.01.2026 10:58 Відповісти
 
 