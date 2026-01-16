РУС
Военнослужащий ТЦК, который угрожал гражданскому в автомобиле, отправлен на фронт

Тернопольский ТЦК начал расследование из-за видео с их военным, который угрожает гражданскому

Военнослужащего ТЦК признали виновным в превышении служебных полномочий после того, как он удерживал гражданского в служебном автомобиле, снимал его на телефон и угрожал. 

Об этом сообщили в Специальной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел с военнослужащим Вадимом Дячуком, который ранее служил в патрульной полиции. По материалам дела, мужчина в военной форме применил физическую силу к гражданскому, угрожал ему, кричал и произносил нецензурные выражения, унижая честь и достоинство гражданина.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры составили административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода. Суд признал чиновника виновным и назначил штраф в размере 34 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК из Тернополя привлечен к ответственности за применение силы, - прокуратура

Кроме штрафа, военнослужащего перевели для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

"Мобилизационные меры должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие не должны заниматься непосредственной мобилизацией и доставкой в ТЦК, - Офис военного омбудсмана

Что предшествовало?

Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой - угрожает ему и ругает его.

В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина с отверткой напал на военных ТЦК в Одесской области

Автор: 

угрозы (872) военнослужащие (6483) ТЦК (880)
+9
Нарешті хоч один ТЦКшник побуває на фронті
16.01.2026 15:01 Ответить
+6
Хіба це законно? В ТЦК ж переводять після важких поранень на фронті, а його виходить знову з ТЦК на фронт.
16.01.2026 15:12 Ответить
+5
На 2-й , чи на 3-й лінії відсидиться !
А через пару місяців повернеться вже "ветераном" і з УБД ... стандартна практика !
16.01.2026 15:18 Ответить
Нарешті хоч один ТЦКшник побуває на фронті
16.01.2026 15:01 Ответить
І замітьте, не в тюрму відправили відбувати, а на фронт. Виходить фронт навіть гірший за тюрму? Л - Логіка
16.01.2026 15:03 Ответить
У всякому разі на фронті він може принести користі більше, ніж на зоні, сидячи на нашій шиї.
16.01.2026 15:06 Ответить
На 2-й , чи на 3-й лінії відсидиться !
А через пару місяців повернеться вже "ветераном" і з УБД ... стандартна практика !
16.01.2026 15:18 Ответить
Маю думку, що на нулі чи в окопі жодного дня не буде, а з таким досвідом буде відловлювати СЗЧників!
16.01.2026 15:41 Ответить
Або:
В сзч чи полон.
Але то вже не на наші шиї.
16.01.2026 15:18 Ответить
Ось тому в своєму дописі я написав "може".
16.01.2026 15:37 Ответить
Оце рило, за день не обсерешь! І ваххабітьска борода!
16.01.2026 15:04 Ответить
як це "служив у патрульній поліції"... а як же "тільки поранені фронтовіки" служать у тцк... іпсо якесь
16.01.2026 15:08 Ответить
де ти бачив "тільки" ?
16.01.2026 15:43 Ответить
Покажите мне обычного фронтовика который дембельнулся по состоянию здоровья? У люде по несколько ранений и контузий. Подлечился и назад. Ну в лучшем случае в тыл переведут как одного моего знакомого. Это какое нужно ранение чтоб в тцк попасть? Я там безногих, безруких и слепых не видет. Здоровые, откормленные лоси ходят. Процентов 90 вот таких как этот поц бородатый. Какие там нах фронтовики?
16.01.2026 15:57 Ответить
Юггік, колишній прокурор.
16.01.2026 16:11 Ответить
З патрульної поліції!!!
16.01.2026 15:09 Ответить
Хіба це законно? В ТЦК ж переводять після важких поранень на фронті, а його виходить знову з ТЦК на фронт.
16.01.2026 15:12 Ответить
16.01.2026 15:45 Ответить
Підставили хлопця. Згенерували все за допомогою штучного інтелекту, а сам він янголом був. Де справедливість?
16.01.2026 15:13 Ответить
Та і його не було!
То все іпсо та ші!
16.01.2026 15:21 Ответить
Ні, якщо би ШІ, його у вигляді бурята зробив, тоді так!
16.01.2026 15:54 Ответить
Зеленский говорил, что в ТЦК служат фронтовики. А тут из полиции перевелся. Значит Зеленский не ведал, что говорил? Или "Слуги н" давали ему неправдивую информацию?
16.01.2026 15:15 Ответить
Ну получается что наказали не за то что нарушил закон, а за то что спалился
16.01.2026 15:19 Ответить
100% ...а як би не потрапив на відео - все норм
16.01.2026 15:22 Ответить
На фронт?
У штаб писарем чи в штурм розвідником мінометником?
16.01.2026 15:20 Ответить
От службы в ЗСУ прячется 2 000 000, не знаю как назвать, ну не мужчины точно.
Очень много полезных идиотов против мобилизации, ну типа как слуги нарида - мы вам ничего не должны, а вы нас должны кормить, пока мы воруем.
Что бы полезные идиоты что то поняли, надо дать по голове.
ЗСУ это в том числе и ПВО.
Полезные идиоты - прогоните ПВО и станьте вместо этих ребят защищать свои семьи.
16.01.2026 15:25 Ответить
Тільки ненавчених воювати десь під пів мільйона з гаком, і вони всі заброньовані , це не рахуючи військових і поліцейских пенсіонерів..
16.01.2026 15:59 Ответить
Начальник Сумського ТЦК п'яним керував автомобілем. ФОТО У грудні 2025 року
Позавчора відбувся суд - результати ніде не оприлюднили !
16.01.2026 15:25 Ответить
На м'ясокомбінат...прапором
16.01.2026 15:27 Ответить
Вангую: скоро це "обіжене" піде в СЗЧ з подальшим переходом кордону.
16.01.2026 15:32 Ответить
Якось ніхто не помітив, що обличчя цього пана не заблюрене. Натомість, всіляка мерзота, яка готується знищувати українських військових за допомогою скидів в Одесі, навідників і зрадників, ждунів та інших під@рів - блюриться.
16.01.2026 15:33 Ответить
а це точно покарання чі просто відправили на пару днів щоб отримав УБД ?
16.01.2026 15:39 Ответить
Он очень похож на депутата Дмитрука! Это точно не его брат?
16.01.2026 15:41 Ответить
Та вони там всі на одне хлібало
16.01.2026 15:47 Ответить
А в нормальной стране его бы судили. Получается закон он не нарушал. Просто типа как наряд вне очереди выписали за мелкое хулиганство.
16.01.2026 15:53 Ответить
Не віриться, мабуть буде штурмовати найближчу кухню чи склад на нулі.
16.01.2026 15:57 Ответить
Отже, бути на передовій - це покарання, а не честь? Щось фундаментально не так з українською владою.
16.01.2026 16:12 Ответить
Оп, мусарок.....
16.01.2026 16:12 Ответить
 
 