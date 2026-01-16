Военнослужащий ТЦК, который угрожал гражданскому в автомобиле, отправлен на фронт
Военнослужащего ТЦК признали виновным в превышении служебных полномочий после того, как он удерживал гражданского в служебном автомобиле, снимал его на телефон и угрожал.
Об этом сообщили в Специальной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел с военнослужащим Вадимом Дячуком, который ранее служил в патрульной полиции. По материалам дела, мужчина в военной форме применил физическую силу к гражданскому, угрожал ему, кричал и произносил нецензурные выражения, унижая честь и достоинство гражданина.
Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры составили административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода. Суд признал чиновника виновным и назначил штраф в размере 34 тыс. грн.
Кроме штрафа, военнослужащего перевели для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.
"Мобилизационные меры должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - подчеркнули в прокуратуре.
Что предшествовало?
Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой - угрожает ему и ругает его.
В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.
А через пару місяців повернеться вже "ветераном" і з УБД ... стандартна практика !
В сзч чи полон.
Але то вже не на наші шиї.
То все іпсо та ші!
У штаб писарем чи в штурм розвідником мінометником?
Очень много полезных идиотов против мобилизации, ну типа как слуги нарида - мы вам ничего не должны, а вы нас должны кормить, пока мы воруем.
Что бы полезные идиоты что то поняли, надо дать по голове.
ЗСУ это в том числе и ПВО.
Полезные идиоты - прогоните ПВО и станьте вместо этих ребят защищать свои семьи.
Позавчора відбувся суд - результати ніде не оприлюднили !