Военнослужащий ТЦК, который угрожал гражданскому в автомобиле, отправлен на фронт

Военнослужащего ТЦК признали виновным в превышении служебных полномочий после того, как он удерживал гражданского в служебном автомобиле, снимал его на телефон и угрожал.

Об этом сообщили в Специальной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел с военнослужащим Вадимом Дячуком, который ранее служил в патрульной полиции. По материалам дела, мужчина в военной форме применил физическую силу к гражданскому, угрожал ему, кричал и произносил нецензурные выражения, унижая честь и достоинство гражданина.

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры составили административный протокол по ч. 2 ст. 172-14 Кодекса об административных правонарушениях - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода. Суд признал чиновника виновным и назначил штраф в размере 34 тыс. грн.

Кроме штрафа, военнослужащего перевели для дальнейшего прохождения службы в район выполнения боевых задач.

"Мобилизационные меры должны осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Любые проявления насилия, злоупотребления властью или унижения человеческого достоинства недопустимы и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом", - подчеркнули в прокуратуре.

Что предшествовало?

Ранее в сети появилось видео, которое снимал сам военнослужащий. На нем он обращается к мужчине на заднем сиденье авто, а когда тот закрывает лицо рукой - угрожает ему и ругает его.

В терцентре заявили, что назначили служебное расследование, проводится проверка, также опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

