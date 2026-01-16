Военные ТЦК в Одессе похитили мужчину и требовали от "заложника" $6000: их задержали. ФОТО

В Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, а также члена общественной организации, которые противоправно лишили свободы мужчину и требовали у него 6 тысяч долларов.

Что известно?

Так, вечером 15 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус и почти час возили по городу, применяя силу, отметила прокуратура.

Требовали "выкуп"

  • Указано, что при этом требовали от "заложника" 6000 долларов США - за то, чтобы его не доставлять в РТЦК. Всех причастных к преступлению задержали.

В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

В Одессе задержали военнослужащих ТЦК
Топ комментарии
+41
Жесть, натуральний бандитизм, і хтось їх ще тут на сайті і захищає.."Що ти таке?"©
16.01.2026 17:07 Ответить
+30
А скільки таких заручників викинули з пробитою головою або ще й статтю причепили що злосний ухилянт напав на пітріотичних ветеранів-ТЦК і бився головою об стіну поки не вмер від серцевої недостатньості. Особливо смішно коли розказують що в ТЦК йдуть поранені патрійоти. Ага, бугаї які велосипедиста пішки доганяють це поранені? Я бачив які дійсно поранені з фронту приходять які ледве клигають. І то їх не списують а тільки кров з рани перестала сочитись відразу знову на фронт забирають. А ці ''поранені'' що в ТЦК нагадують мені наперсточників на базарі або контролерів-бугаїв які колись по автобусах бігали і безбілетникам зуби вибивали.
16.01.2026 17:15 Ответить
+24
цікаво, чийого родича вони викрали, чи якого топ чиновника чи силовика? бо простих смертних ніхто не рятує.
16.01.2026 17:10 Ответить
Це кацапоїд.
16.01.2026 22:29 Ответить
16.01.2026 17:15 Ответить
ого, бачу в тебе багато кацапських наративів в коменті.
16.01.2026 17:18 Ответить
Наративи і факти -- різні речі .'
16.01.2026 17:55 Ответить
Країна мрії лідора , воно на геноциді тільки і держиться у корита
16.01.2026 17:51 Ответить
Жадность сгубила. Поделом.
16.01.2026 17:15 Ответить
Оце вам квінтесенція "заходів оповіщення громадян" в Україні.
16.01.2026 17:15 Ответить
У всіх країнах світу викрадення людей зграями злочинців так і класифікують як "викрадення", лише в Україні це сором'язливо називають "оповіщенням"
16.01.2026 17:20 Ответить
зали в кого вимагати, у нас люди с такими грошима в булочну не ходять
16.01.2026 17:17 Ответить
структуру з такими зашкварами потрібно розформувати та всіх міняти
16.01.2026 17:18 Ответить
Зараз вилізе зі своєї діри бурятопрдібний "речник" істомін і почне патякати про фейки і іпсо на пухнастих тцк, тут вже його родичка мабуть на цензорі тусується.
16.01.2026 17:18 Ответить
А у цих військових є командир?
Може варто його взяти за яєчка?
16.01.2026 17:19 Ответить
пахан їм командир тепер
16.01.2026 17:23 Ответить
ніт, ви не розумієте мене і війсковослужбовців.
Тут є ньюанс-обов*язково рапорт письмовий.
До чого я веду-без згоди кома ти ні на крок
не змістишся від виконання завдання.
Змістився і тут прилітають покарання від
зменшення грошей до дисбату.
Це військо, там інші правила чим на цивілі,
коли просто кажеш начальнику пшов нах і їдеш до домки.)))
16.01.2026 17:34 Ответить
вибачте я забув написати де що.
Якщо ти командир-тобі піздець після кожного пройобу підлеглих.
Реальний піздець який приводить до суду.
Якось я був таким собі комом ( тво ком взвода ) при наявності личок сержанта.
Це просто пекло, реальне пекло відповідати за дії дорослих 30 річних чоловіків.
Які просто на угарі адреналіну можуть зробити що завгодно.
А ти просто керуй ними, агаж, легко сказати.....
16.01.2026 18:11 Ответить
то просто банда, який ще командир
тцк не військові а бандоси
16.01.2026 18:43 Ответить
вони військовослужбовці, а не цивіли якісь.
А у військовослужбовців обов*язково є командир який відповідає за їхні дії.
16.01.2026 18:54 Ответить
вони опг незаконне до речі
16.01.2026 19:33 Ответить
і це правда, але тут реалії військові і більш обтяжуючі.
Потрібно шукати командира.
16.01.2026 19:41 Ответить
по ходу їх командир ваш родич, тому ви його відмазуєте?
16.01.2026 18:56 Ответить
чого це? він такий самий бандит
16.01.2026 19:31 Ответить
Ну тоді добре, цікаво мені хто у них командир і пахан водночас.)))
16.01.2026 19:42 Ответить
Смішний дядько. така хрінб вже більше року в кожному місті, де є тцк. Сирський у них командир.
16.01.2026 20:28 Ответить
дурік який не знає що таке служба у війську?
Командир це перший той хто тобою керує а не найвищий.
Це комвзводу, комроти і комбат.
16.01.2026 20:30 Ответить
Сумніваюсь, що схема вимагання з мільярдними оборотами, котру роками активно не помічають всі правоохоронні органи, завязана на комвзодах чи комбатах. Службу у війську, дядько, я взнав ще задовго до того, як вам дали автомат десь під Дніпром на блокпосту горобців полякати.
16.01.2026 21:12 Ответить
там зав*язано максимум на комбризі.
Доказ один-Україна досі вільна.
16.01.2026 21:25 Ответить
А може не досі, а вже майже вільна від патріотично налаштованих активних громадян, котрі могли б добряче залити сала за шкіру не маргіналам з російських тюрем, а окупаційній владі, якби окупація відбулась у 22му? Хтозна.
16.01.2026 22:38 Ответить
йой!
Якаж тут почлася математика у кацапні.
Тобто було краще здатися в 2022 році по ходу вашого обчислення?
Схоже у кацапів таки каша в голові виклювана на 2026 році....
16.01.2026 22:47 Ответить
кацапи у хранцію втікли
17.01.2026 01:17 Ответить
а я не вова зеленський, перед ємігрантами не звітую. здристув тай добре, радій життю
17.01.2026 11:10 Ответить
логіки нуль, лишилось лише повірити на фразу-"зуб даю я срузкий"...
16.01.2026 22:48 Ответить
Ну звісно, куди мені, дядьку, до вас. адже еталон логіки - сдриснути у хранцію і звідти повчати, як правильно Україну любити. А у кого інша думка - той кацап. Але факти залишаються фактами - сцикуни всі в Парижі, хоч ви там гопака станцюйте.
17.01.2026 01:22 Ответить
чмо можеш в зеркалі побачити, коментун ти наш закордонний
17.01.2026 11:12 Ответить
"Член громадської організації" особою доставляет
16.01.2026 17:19 Ответить
Мабуть він не бажав тікати з України, а це залишало їх без прибутку, ось і вирішили хоча якось заробити. Таких і на фронт посилати не можна, бо там почнуть бізнес з москалями організовувати.
16.01.2026 17:22 Ответить
"Придет серенький волчок и укусит за бочек", старая песенка е-масштабировалась в новых реалиях.
16.01.2026 17:32 Ответить
Бочок.
16.01.2026 19:02 Ответить
Это все меняет.
16.01.2026 19:10 Ответить
Як завжди - одного разу система дала збій ? Завжди все спрацьовувало , але цього разу схопили когось не того - і все посипалось !
16.01.2026 17:37 Ответить
У нашому законодавстві,яке часто є суперечливим та ідіотським забороняється провокація хабаря.Думаю,що в даному випадку і була якраз та сама провокація,підсунули тецекашникам оцього самого,ті подумали от розкуркулимо трохи багатєнького буратіно - і попались.І слава Богу,бо тільки так можна боротись з обнаглілими,які потрібну і навіть святу справу перетворили в бізнес.
16.01.2026 17:38 Ответить
Ходять чутки, що ТЦКшники просто затримали того, кого чіпати не можно... У затриманого виявився родич з СБУ, тому тут так оперативно і затримали їх, причому саме СБУ. Хоча, зазвичай, подібними справами займається ДБР з поліцією.
16.01.2026 18:06 Ответить
Як СБУ останній тиждень активізувалось, скоро активно з корупціонерами і шпигунами почне боротись.
16.01.2026 17:40 Ответить
З тецекунами буде як з Беркутнею, їх першими і зіл'ють,як тільки стануть непотрібні,на них всіх собак повішають.
16.01.2026 17:42 Ответить
Більшість тцкунів саме такі...
16.01.2026 18:18 Ответить
Да это же не правда, это все сгенерировано ШИ или ИИ!!!!!😂🤪🤣🤡😆
16.01.2026 18:19 Ответить
Не бачу тут коментарів розстрільників-нафронтників. Чому вони лише бісяться на звичайних, бідних людей?
16.01.2026 18:24 Ответить
Не здивуюсь, якщо це саме їм ласти і покрутили, тому й коментарів нема.
16.01.2026 20:24 Ответить
Дорогенька щось годинна екскурсія по місту виходить...
16.01.2026 18:28 Ответить
А як вам таке ?!
ОГП показує, як https://t.me/operativnoZSU/201526 очільниця однієї із районних ВЛК на Дніпропетровщині "нашинкувала" понад 300 тис. долярів
🫡https://t.me/operativnoZSU/
16.01.2026 18:57 Ответить
видно були в розробці , СБУ б так просто по сигналу не приїхали
16.01.2026 22:23 Ответить
ТІЛЬКИ ТРЬОХ ЗАТРИМАЛИ !? НУ ЦЕ НАВІТЬ НІ 1.5 % ЗЛОЧИНІВ !!!
17.01.2026 01:26 Ответить
