Военные ТЦК в Одессе похитили мужчину и требовали от "заложника" $6000: их задержали. ФОТО

В Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, а также члена общественной организации, которые противоправно лишили свободы мужчину и требовали у него 6 тысяч долларов.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, вечером 15 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус и почти час возили по городу, применяя силу, отметила прокуратура.

Требовали "выкуп"

Указано, что при этом требовали от "заложника" 6000 долларов США - за то, чтобы его не доставлять в РТЦК. Всех причастных к преступлению задержали.

В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

