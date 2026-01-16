Военные ТЦК в Одессе похитили мужчину и требовали от "заложника" $6000: их задержали. ФОТО
В Одессе правоохранители задержали трех военнослужащих районного ТЦК и СП, а также члена общественной организации, которые противоправно лишили свободы мужчину и требовали у него 6 тысяч долларов.
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, вечером 15 января во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус и почти час возили по городу, применяя силу, отметила прокуратура.
Требовали "выкуп"
- Указано, что при этом требовали от "заложника" 6000 долларов США - за то, чтобы его не доставлять в РТЦК. Всех причастных к преступлению задержали.
В настоящее время решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.
Може варто його взяти за яєчка?
Тут є ньюанс-обов*язково рапорт письмовий.
До чого я веду-без згоди кома ти ні на крок
не змістишся від виконання завдання.
Змістився і тут прилітають покарання від
зменшення грошей до дисбату.
Це військо, там інші правила чим на цивілі,
коли просто кажеш начальнику пшов нах і їдеш до домки.)))
Якщо ти командир-тобі піздець після кожного пройобу підлеглих.
Реальний піздець який приводить до суду.
Якось я був таким собі комом ( тво ком взвода ) при наявності личок сержанта.
Це просто пекло, реальне пекло відповідати за дії дорослих 30 річних чоловіків.
Які просто на угарі адреналіну можуть зробити що завгодно.
А ти просто керуй ними, агаж, легко сказати.....
тцк не військові а бандоси
А у військовослужбовців обов*язково є командир який відповідає за їхні дії.
Потрібно шукати командира.
Командир це перший той хто тобою керує а не найвищий.
Це комвзводу, комроти і комбат.
Доказ один-Україна досі вільна.
Якаж тут почлася математика у кацапні.
Тобто було краще здатися в 2022 році по ходу вашого обчислення?
Схоже у кацапів таки каша в голові виклювана на 2026 році....
ОГП показує, як https://t.me/operativnoZSU/201526 очільниця однієї із районних ВЛК на Дніпропетровщині "нашинкувала" понад 300 тис. долярів
🫡https://t.me/operativnoZSU/