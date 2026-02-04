Мужчина умер в ТЦК на Львовщине: военкомат утверждает, что он отравился алкоголем
В Яворовском ТЦК на Львовщине умер якобы от "алкогольного отравления" мужчина, которого доставили в помещение для уточнения военно-учетных данных. Его жена требует расследования.
Об этом говорится в сообщении военкомата, передает Цензор.НЕТ.
Что произошло?
Там рассказали, что 2 февраля утром военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов.
Мужчина якобы находился в нетрезвом состоянии. Военные ТЦК установили, что гражданин был в розыске как лицо, "нарушившее правила воинского учета". Документов при себе он не имел.
"Соответственно, в 10:00 он был доставлен сотрудником полиции в помещение Яворовского РТЦК и СП. Гражданин был проведен в комнату отдыха для дальнейшего уточнения военно-учетных данных", - отметили там.
Причина смерти
Далее мужчине якобы стало плохо в комнате отдыха военнообязанных.
"Прибыв на место происшествия, дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть в 13:48 без признаков физического насилия.
Тело гражданина было доставлено для проведения вскрытия в КНП Новояворовская больница им. Ю.Липы. Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - утверждает военкомат.
- Ранее жена Игоря Воловецкого Татьяна требовала от ТЦК официального разъяснения и немедленного расследования со стороны ГБР и Специализированной прокуратуры, а также прозрачной судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить реальную причину смерти. По ее словам, мужчина ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах.
Ти, таки, точно підтверджуєш свій нік...
Щодо "вживання алкоголю" - я вище детально пояснив обставини можливого варіанту розвитку подій...
Вже потім , як він узявся за ум , я його спитав що робили , куди возили . " Через село сусіднє на закинуту ферму дали п#зд# і поїхали .
Ясно... Ти зробив висновок на підставі ОДИНИЧНОГО ВИПАДКУ... А я звик аналізувать БАГАТО випадків... І, крім того - "мєнти" не "швидка наркологічна допомога"... Він "порушував громадський порядок"? Чи просто "мартишню ловив"? Якщо так , то ним повинні займаться НАРКОЛОГИ (бо алкоголь - теж НАРКОТИК)
А потім кийками провели заходи з територіального оповіщення та СП ( соціальної підтримки )
как авария на произовдстве так на выпей водки - это притупит боль
как комиссия разбираться что произошло - эта авария потому, что он был бухой.