Мужчина умер в ТЦК на Львовщине: военкомат утверждает, что он отравился алкоголем

В Яворовском ТЦК на Львовщине умер якобы от "алкогольного отравления" мужчина, которого доставили в помещение для уточнения военно-учетных данных. Его жена требует расследования.

Об этом говорится в сообщении военкомата, передает Цензор.НЕТ.

Что произошло?

Там рассказали, что 2 февраля утром военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина Воловецкого И. для проверки военно-учетных документов.

Мужчина якобы находился в нетрезвом состоянии. Военные ТЦК установили, что гражданин был в розыске как лицо, "нарушившее правила воинского учета". Документов при себе он не имел.

"Соответственно, в 10:00 он был доставлен сотрудником полиции в помещение Яворовского РТЦК и СП. Гражданин был проведен в комнату отдыха для дальнейшего уточнения военно-учетных данных", - отметили там.

Причина смерти

Далее мужчине якобы стало плохо в комнате отдыха военнообязанных.

"Прибыв на место происшествия, дежурный увидел, что гражданин Воловецкий И. находится без признаков жизни. В 13:43 была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть в 13:48 без признаков физического насилия.

Тело гражданина было доставлено для проведения вскрытия в КНП Новояворовская больница им. Ю.Липы. Согласно заключению медиков, причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - утверждает военкомат.

