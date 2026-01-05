Мужчина умер возле здания ТЦК и СП на Житомирщине: полиция проводит расследование
На Житомирщине правоохранители расследуют смерть мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, получил повестку и после того, как вышел из здания ТЦК и СП, упал и скончался.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
"2 января во время проверки документов представителями правоохранительных органов гражданин Александра Ревуцкий был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП (поселок Пулины) как лицо, находящееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов он был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали в ТЦК.
ВЛК признала мужчину годным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК и СП он был назначен в команду и ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для собеседования.
Мужчине стало плохо
В терцентре рассказали, что 3 января около 11:00 мужчине стало плохо - у него открылось носовое кровотечение.
"Была немедленно вызвана скорая помощь. Медики оказали первую помощь, госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам гражданин от него отказался", - говорится в сообщении.
Как дальше развивались события
После этого мужчину сопроводили обратно в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП поселка Пулины, где ему была вручена повестка на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал.
Около 15:20 мужчина покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что, как отметили в терцентре, подтверждается записями с камер видеонаблюдения.
"Вскоре за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Момент падения попал на запись камер видеонаблюдения, военнослужащие ТЦК и СП сразу вызвали карету скорой помощи и полицию. Прибывшие на вызов медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Была констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.
Полиция выясняет обстоятельства
В Главном управлении Нацполиции в Житомирской области рассказали, что в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 50-летнего мужчины, в частности, изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
"Сообщаем, что в течение последнего месяца в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста, как утверждает один из пользователей в социальной сети. Только 25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта в поселке Пулинах был обнаружен 55-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения и с травмой головы. Он был доставлен в больницу в городе Житомире. Во время опроса мужчина сообщил, что упал сам и телесных повреждений ему никто не причинял", - говорится в заявлении полиции.
ознака цієї версії - кровотеча з носа, яка часом рятує від інсульту.
вік - 50 років, цілком підходить, вже й 30-ти річні хапають інсульт.
земля пухом чоловіку.
в ТЦК повадив себе гідно
.
інфакт - інсульт в цьому віці вже поширені
1 - 22 річні та й 25+ річні то ж діти, а 50+ ти річні, то вже діди
то кому воювати ?
альо, чоловіки де ?
.
якщо тобі 50 років і ти відчуваеш негаразди в кількох місцях свого тіла це означає що ти ще живий
.
хто там тиск до 60-70 років міряє ?
роботи багато, до лікарів не ходять
.
Випадки де людина будучі 'у розшуку отримає повістку і просто 'виходить' дууууже рідко трапляються. Хоча дійсно існують
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А як що серйозно то як що він був у розшуку то наврядчі його випустили б з тцк.просто сподівались що помре десь подалі,а вони скажуть що то подорозі "********" побили
Без урахування тих, кого вони кинули без підготовки на штурми кустів.
Бо ніхто не хоче бути замішаним у воєнних злочинах проти цивільного населення, навіть зелена влада, яка від 'котиків' дистанціюється.
Потім на 'котиків' повісять всіх собак і будуть судити трибуналом.
Самі розумні 'котики' це розуміють тому чинять свої чорні справи максимально знеособлено - в масках, без прізвищ, посад і підписів.
чому так мало ?
та по всій Україні чорний бусифікований геноцид ухилянтів !
пиши сотні тисяч та міліони !!!
.
ЗеКоментар: не тре було виходити...
Впавв і помер.Більшість змі роблять вигляд,що так і має бути.І лідери думок роблять вигляд,що так і має бути.
А складали протоколи,поняті були?Якщо він би був у розшуку,то його би вже не відпустили.
дивні справи відбуваються біля того ТЦК .... падають, вмирають, зникають
Смерть від уточнення даних!