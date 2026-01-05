РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8858 посетителей онлайн
Новости смерть в ТЦК
2 230 44

Мужчина умер возле здания ТЦК и СП на Житомирщине: полиция проводит расследование

В Житомирской области возле ТЦК скончался мужчина

На Житомирщине правоохранители расследуют смерть мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, получил повестку и после того, как вышел из здания ТЦК и СП, упал и скончался.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"2 января во время проверки документов представителями правоохранительных органов гражданин Александра Ревуцкий был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП (поселок Пулины) как лицо, находящееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов он был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали в ТЦК.

ВЛК признала мужчину годным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК и СП он был назначен в команду и ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для собеседования.

Мужчине стало плохо

В терцентре рассказали, что 3 января около 11:00 мужчине стало плохо - у него открылось носовое кровотечение.

"Была немедленно вызвана скорая помощь. Медики оказали первую помощь, госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам гражданин от него отказался", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черкасской области погиб военнообязанный, который выпрыгнул из авто во время перевозки в учебный центр

Как дальше развивались события

После этого мужчину сопроводили обратно в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП поселка Пулины, где ему была вручена повестка на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал.

Около 15:20 мужчина покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что, как отметили в терцентре, подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

"Вскоре за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Момент падения попал на запись камер видеонаблюдения, военнослужащие ТЦК и СП сразу вызвали карету скорой помощи и полицию. Прибывшие на вызов медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Была констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

Читайте также: Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

Полиция выясняет обстоятельства

В Главном управлении Нацполиции в Житомирской области рассказали, что в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 50-летнего мужчины, в частности, изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

"Сообщаем, что в течение последнего месяца в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста, как утверждает один из пользователей в социальной сети. Только 25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта в поселке Пулинах был обнаружен 55-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения и с травмой головы. Он был доставлен в больницу в городе Житомире. Во время опроса мужчина сообщил, что упал сам и телесных повреждений ему никто не причинял", - говорится в заявлении полиции.

Читайте также: В помещении ТЦК в Одесской области скончался мобилизованный мужчина

Автор: 

смерть (9334) ТЦК (857) Пулины (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Отак просто взяв і залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП? Таке буває?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:35 Ответить
+19
50+ від чого завгодно може померти. Навіть від самого факту перебування в тцк...Підскочив тиск, інсульт, інфаркт... Проте у влк всі абсолютно здорові і готові зразу йти в бій!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:36 Ответить
+16
Хоч одне ВЛК покарали за невірно встановлений висновок ?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все саме так і було.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:29 Ответить
елементарно, Ватсон, скокнув тиск і інсульт.

ознака цієї версії - кровотеча з носа, яка часом рятує від інсульту.
вік - 50 років, цілком підходить, вже й 30-ти річні хапають інсульт.

земля пухом чоловіку.
в ТЦК повадив себе гідно

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:42 Ответить
Ну так, 50 років прожив нормально і раптово саме в ТЦК сталися носові кровотечі, непритомність, інсульти і смерті.
показать весь комментарий
05.01.2026 20:04 Ответить
що ви хочете від 50+ чоловіків ?
інфакт - інсульт в цьому віці вже поширені

1 - 22 річні та й 25+ річні то ж діти, а 50+ ти річні, то вже діди

то кому воювати ?
альо, чоловіки де ?

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:46 Ответить
Це зовсім не старий.Напевно отримав по голові.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:51 Ответить
мальчік, тобі скільки ?

якщо тобі 50 років і ти відчуваеш негаразди в кількох місцях свого тіла це означає що ти ще живий

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:57 Ответить
Вже з епілепсією помирали в тцк,з множиними синцями по тілі.І в людей ніколи їїх не було.
показать весь комментарий
05.01.2026 20:00 Ответить
А воевать ,тем не менее, годен?
показать весь комментарий
05.01.2026 20:03 Ответить
На пустом месте инсульт не бывает. Если так скакануло АД, значит у него и так было повышенное, плюс хреновые сосуды. Но на ВЛК конечно всё у него было ОК.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:56 Ответить
чоловік з села.
хто там тиск до 60-70 років міряє ?
роботи багато, до лікарів не ходять
.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:59 Ответить
А на ВЛК, которое признало его годным, АД не измеряют? Тем более человеку в годах?
показать весь комментарий
05.01.2026 20:02 Ответить
мне нач. ВЛК вычеркнула прохождение кардиограммы (58 лет)
показать весь комментарий
05.01.2026 20:12 Ответить
Зараз всюди міряють і в селах також.Нехай покажуть відео з бодікамер.Як саме його затримували.І чи складали протоколи і чи були поняті.
показать весь комментарий
05.01.2026 20:02 Ответить
Хоч одне ВЛК покарали за невірно встановлений висновок ?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:32 Ответить
Отак просто взяв і залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП? Таке буває?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:35 Ответить
Може побачили що він вже при смерті і відправили погуляти щоб до них меньше питань було?

Випадки де людина будучі 'у розшуку отримає повістку і просто 'виходить' дууууже рідко трапляються. Хоча дійсно існують
показать весь комментарий
05.01.2026 20:05 Ответить
50+ від чого завгодно може померти. Навіть від самого факту перебування в тцк...Підскочив тиск, інсульт, інфаркт... Проте у влк всі абсолютно здорові і готові зразу йти в бій!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:36 Ответить
... чоловік вийшов із будівлі ТЦК, впав і помер. Джерело: https://censor.net/ua/n3593943
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:36 Ответить
Мабуть з радощів
А як що серйозно то як що він був у розшуку то наврядчі його випустили б з тцк.просто сподівались що помре десь подалі,а вони скажуть що то подорозі "********" побили
показать весь комментарий
05.01.2026 19:37 Ответить
Дивні справи 270 нападів на "котиків", і жодного навіть покаліченого. А у зелених "котиків" руки по горло у людскій крові. І сотрні закатованих і загиблих.
Без урахування тих, кого вони кинули без підготовки на штурми кустів.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:39 Ответить
Вони не 'зелені' котики. А просто 'котики'.

Бо ніхто не хоче бути замішаним у воєнних злочинах проти цивільного населення, навіть зелена влада, яка від 'котиків' дистанціюється.

Потім на 'котиків' повісять всіх собак і будуть судити трибуналом.

Самі розумні 'котики' це розуміють тому чинять свої чорні справи максимально знеособлено - в масках, без прізвищ, посад і підписів.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:47 Ответить
Розслідування фактів некомпетенції військово-лікарської комісії будуть, бо люди всі абсолютно здорові просто вмирають. От мені на ВЛК вилікували спинну грижу, хронічний гнійний гайморит та тиск.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:39 Ответить
Прям филиалы НКВД. Придет время и архивы будут рассекречивать точно так же. Кто, где, кого и сколько. Там только корни. Эти власть ни в коем случае потерять не могут. Для них это смерти подобно
показать весь комментарий
05.01.2026 19:39 Ответить
За остані майже чотири роки ТЦКшники вбили пару сотень людей і ніодної кримінальної справи не дійшло до суду. А потім соплі розпускають, що тцкшників б"ють...
показать весь комментарий
05.01.2026 19:41 Ответить
ТЦКшники вбили пару сотень людей...

чому так мало ?
та по всій Україні чорний бусифікований геноцид ухилянтів !

пиши сотні тисяч та міліони !!!

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:54 Ответить
Это из тех, о ком известно официально.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:57 Ответить
Спочатку 3 січня чекав на відправку, а потім йому чомусь виписали повістку на 5 січня. Нестиковочка виходить.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:41 Ответить
... після того, як вийшов із будівлі ТЦК та СП, впав і помер. Джерело: https://censor.net/ua/n3593943
ЗеКоментар: не тре було виходити...
показать весь комментарий
05.01.2026 19:41 Ответить
"Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Джерело: https://censor.net/ua/n3593943

Впавв і помер.Більшість змі роблять вигляд,що так і має бути.І лідери думок роблять вигляд,що так і має бути.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:44 Ответить
2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина Олександора Ревуцького було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП (селище Пулини), як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії", - розповіли у ТЦК. Джерело: https://censor.net/ua/n3593943

А складали протоколи,поняті були?Якщо він би був у розшуку,то його би вже не відпустили.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:49 Ответить
"упал с лестніци" - класика жанру. там просто пропустили, що впав саме спускаючись з порогу тцк, а це теж саме що й вічна совкова лєстніца!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:50 Ответить
Громадяни все самі знають і не один раз відчували це на своїй шкурі
показать весь комментарий
05.01.2026 20:07 Ответить
Видео в студию. Или оно будет, как то, на котором человек стоял вТЦК, а потом раз, и лежит на полу, а по таймеру на видео пропало секунды полторы.
показать весь комментарий
05.01.2026 20:00 Ответить
Такох брехні я ще не чув! Пройшов ВЛК,здоровий і придатний і ф чомусь відпустили з ТЦК,біля якої він раптово помер! Ви в цю муть вірите?
показать весь комментарий
05.01.2026 20:05 Ответить
Смерть цього чоловіка як і тисяч інших на совісті так званих "лікарів" ВЛК. Корумпованих злочинців у білих халатах які винні у провалі мобілізації.
показать весь комментарий
05.01.2026 20:06 Ответить


дивні справи відбуваються біля того ТЦК .... падають, вмирають, зникають
показать весь комментарий
05.01.2026 20:09 Ответить
Зараз з"явився новий діагноз:
Смерть від уточнення даних!
показать весь комментарий
05.01.2026 20:10 Ответить
Скільки громадян України повинно загинути у будівлях ТЦК зеленського або під час "бусифікації", щоб їх визнали злочинною організацією?
показать весь комментарий
05.01.2026 20:15 Ответить
А стiльки тцкашникiв померло в тцк ? Чи помирають виключно мобiлiзованi ?
показать весь комментарий
05.01.2026 20:16 Ответить
 
 