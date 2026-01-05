Мужчина умер возле здания ТЦК и СП на Житомирщине: полиция проводит расследование

На Житомирщине правоохранители расследуют смерть мужчины, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, получил повестку и после того, как вышел из здания ТЦК и СП, упал и скончался.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Житомирский областной ТЦК и СП.

"2 января во время проверки документов представителями правоохранительных органов гражданин Александра Ревуцкий был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП (поселок Пулины) как лицо, находящееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов он был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии", - рассказали в ТЦК.

ВЛК признала мужчину годным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК и СП он был назначен в команду и ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для собеседования.

Мужчине стало плохо

В терцентре рассказали, что 3 января около 11:00 мужчине стало плохо - у него открылось носовое кровотечение.

"Была немедленно вызвана скорая помощь. Медики оказали первую помощь, госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам гражданин от него отказался", - говорится в сообщении.

Как дальше развивались события

После этого мужчину сопроводили обратно в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП поселка Пулины, где ему была вручена повестка на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал.

Около 15:20 мужчина покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что, как отметили в терцентре, подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

"Вскоре за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Момент падения попал на запись камер видеонаблюдения, военнослужащие ТЦК и СП сразу вызвали карету скорой помощи и полицию. Прибывшие на вызов медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Была констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств.

Полиция выясняет обстоятельства

В Главном управлении Нацполиции в Житомирской области рассказали, что в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 50-летнего мужчины, в частности, изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

"Сообщаем, что в течение последнего месяца в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста, как утверждает один из пользователей в социальной сети. Только 25 ноября в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта в поселке Пулинах был обнаружен 55-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения и с травмой головы. Он был доставлен в больницу в городе Житомире. Во время опроса мужчина сообщил, что упал сам и телесных повреждений ему никто не причинял", - говорится в заявлении полиции.

