Чоловік помер поблизу будівлі ТЦК та СП на Житомирщині: поліція проводить розслідування

На Житомирщині правоохоронці розслідують смерть чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, отримав повістку й після того, як вийшов із будівлі ТЦК та СП, впав і помер.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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"2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина Олександора Ревуцького було доставлено до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП (селище Пулини), як особу, що перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії", - розповіли у ТЦК.

ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Після цього у Житомирському РТЦК та СП він був призначений у команду та очікував на зустріч з представниками однієї з військових частин для співбесіди.

Чоловіку стало зле

У терцентрі розповіли, що 3 січня близько 11:00 чоловіку стало зле - у нього відкрилася носова кровотеча.

"Було негайно викликано швидку допомогу. Медики надали першу допомогу, госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився", - йдеться у повідомленні.

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Як далі розвивались події

Після цього чоловіка супроводили назад до шостого відділу Житомирського РТЦК та СП селища Пулини, де йому було вручено повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав та підписав.

Близько 15:20 чоловік залишив приміщення шостого відділу Житомирського РТЦК та СП, що, як зазначили у терцентрі, підтверджується записами з камер відеоспостереження.

"Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Момент падіння потрапив на запис камер відеоспостереження, військовослужбовці ТЦК та СП одразу викликали карету швидкої допомоги та поліцію. Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, однак врятувати людину не вдалося. Було констатовано смерть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

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Поліція з'ясовує обставини

У Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області розповіли, що наразі правоохоронці встановлюють обставини смерті 50-річного чоловіка, зокрема, вивчають записи з камер відеонагляду, опитують свідків та очевидців.

"Повідомляємо, що упродовж останнього місяця до поліції не надходило інших повідомлень про травмування та загибель чоловіків призовного віку, як стверджує один із дописувачів у соціальній мережі. Лише 25 листопада до поліції надійшло повідомлення, про те, що поблизу зупинки громадського транспорту в селищі Пулинах було виявлено 55-річного місцевого жителя в стані сильного алкогольного сп'яніння та з травмою голови. Його було доставлено до лікарні в місті Житомирі. Під час опитування чоловік повідомив, що впав сам та тілесних ушкоджень йому ніхто не заподіював", - йдеться у заяві поліції.

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