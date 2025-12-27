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Новини смерть в ТЦК
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У приміщенні ТЦК в Одеській області помер мобілізований чоловік

Офіційна позиція Одеського ТЦК щодо смерті громадянина 25 грудня 2025

У Білгород-Дністровському районному ТЦК 25 грудня внаслідок серцевого нападу помер чоловік, якого доставили для уточнення облікових даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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 Зазначається, що перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість.

"Військовослужбовці негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, ними було констатовано смерть громадянина", - йдеться у повідомленні.

Попередні висновки та офіційна позиція

За попередніми даними судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, викликана хронічним захворюванням. Медичний огляд підтверджує раптовий характер патологічного стану.

Керівництво центру максимально сприяє правоохоронним органам у встановленні всіх обставин події. Водночас наголошується, що поширення неперевіреної інформації про нібито насильницьку смерть або тілесні ушкодження не відповідає дійсності та є передчасним до офіційного оприлюднення висновків експертизи.

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Представників громадськості та медіа закликають уникати маніпуляцій та дочекатися результатів компетентних органів, оскільки будь-які публічні звинувачення без завершеного слідства є юридично необґрунтованими.

Автор: 

Одеська область (4197) Білгород-Дністровський (69) ТЦК та СП (1279) Білгород-Дністровський район (31)
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Топ коментарі
+34
Не витримав вигляду поранених ветеранів -інвалідів.
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27.12.2025 12:36 Відповісти
+20
а ВЛК показало, що повністю здоровий
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27.12.2025 12:41 Відповісти
+20
Зараз тобі "вагітні інваліди МВС", які по 60 тисяч пенсії отримують, розкажуть шо ти сцікун і взагалі говорити права не маєш
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27.12.2025 13:15 Відповісти

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