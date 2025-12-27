РУС
Новости смерть в ТЦК
2 562 69

В помещении ТЦК в Одесской области умер мобилизованный мужчина

Официальная позиция Одесского ТЦК по поводу смерти гражданина 25 декабря 2025 года

В Белгород-Днестровском районном ТЦК 25 декабря в результате сердечного приступа скончался мужчина, которого доставили для уточнения учетных данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

 Отмечается, что находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание.

"Военнослужащие немедленно начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, которые прибыли в считанные минуты и провели комплекс реанимационных мер, они констатировали смерть гражданина", - говорится в сообщении.

Предварительные выводы и официальная позиция

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Медицинский осмотр подтверждает внезапный характер патологического состояния.

Руководство центра максимально содействует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия. В то же время отмечается, что распространение непроверенной информации о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях не соответствует действительности и является преждевременным до официального обнародования выводов экспертизы.

Представителей общественности и СМИ призывают избегать манипуляций и дождаться результатов компетентных органов, поскольку любые публичные обвинения без завершенного следствия являются юридически необоснованными.

+14
Не витримав вигляду поранених ветеранів -інвалідів.
27.12.2025 12:36 Ответить
+11
Знімай штани, трахати будемо! Тцк на прийомі "добровольця", який хрипить на підлозі.
https://www.facebook.com/reel/1452582966291316?locale=uk_UA
27.12.2025 12:37 Ответить
+10
Очередной сердечник -эпилептик? Верим,верим...
27.12.2025 12:36 Ответить
Не витримав вигляду поранених ветеранів -інвалідів.
27.12.2025 12:36 Ответить
Нє, ну це звісно так, але якого *** він там робив на Різдво? Чи ТЦКуни святкують Різдзво 7го січня?
27.12.2025 12:42 Ответить
Знаю людей, які досі святкую день міліції бувші пропиті мєнти вохри охоронці
27.12.2025 12:49 Ответить
Це все через те що влада не починає мобілізацію молоді. Якби мобілізовували молодь, ніхто б не тягнув доходяг до ТЦК.
27.12.2025 13:02 Ответить
Але день міліції вони все рівно будуть святкувати, в будь-якому разі
27.12.2025 13:06 Ответить
І "дваццатьтрєтєє фєвраля". Чи тепер вже "дваццать чєтвьортає"? Чи два "свята" підряд?
27.12.2025 13:31 Ответить
Зараз тобі "вагітні інваліди МВС", які по 60 тисяч пенсії отримують, розкажуть шо ти сцікун і взагалі говорити права не маєш
27.12.2025 13:15 Ответить
свята відмінили
27.12.2025 13:24 Ответить
А чому його бусифікували на Різдво тобі не цікаво? І чому взагалі бусифікували?
27.12.2025 13:26 Ответить
угу, помер від сорому
27.12.2025 12:50 Ответить
Очередной сердечник -эпилептик? Верим,верим...
27.12.2025 12:36 Ответить
Знімай штани, трахати будемо! Тцк на прийомі "добровольця", який хрипить на підлозі.
https://www.facebook.com/reel/1452582966291316?locale=uk_UA
27.12.2025 12:37 Ответить
Зараз підтягнуться штатні "нафронтники". І обматюжать вас так,що мало не здасться.
27.12.2025 13:06 Ответить
А ось підтягнулася зелена ботва яка буде серити щосили, ці теми для них рай, насрало як голуб і полетіло в іншу тему..
27.12.2025 13:08 Ответить
Буряти далеко не міфічні
27.12.2025 13:07 Ответить
Цікаво чому цю новину цензор пропустив? Чи не на часі?
27.12.2025 13:13 Ответить
ти там не згадуєш чомусь НКВД, орк. це гестапо голодомори робило? так ти совок тоді, реально совки гірше чингізханівців. совок, йди Леніна почитай
27.12.2025 12:54 Ответить
а ВЛК показало, що повністю здоровий
27.12.2025 12:41 Ответить
27.12.2025 12:41 Ответить
25 грудня. Різдво. Христос народився, а цей чєл помер. Все логічно. Винен Порошенка
27.12.2025 12:44 Ответить
Останнє речення, то сарказм. А якшо серйозно, то людина мабуть просто перенервувала, злякалась і ніхто його там і пальцем не тронув і навіть волосина з голови не впала
27.12.2025 12:55 Ответить
"мабуть" як собаку не зловили попри крики "я хворий", "мабуть" не застосовували вмовлянь шоб йшов знищувати орків(а ви - скільки сьогодні їх знищив? не холодно там в окопі?)
сволоч блін, ну ЯК ТИ МОЖЕШ блін "вангувати" - що мабуть, а що не мабуть??
*******!
і ти ж знаєш шо казав Кривонос - що навіть техніків з аеродрому Сирок бросив вна штурми, а потім орки з задоволенням пару полонених дістали і взнали дещо актуальне і ........ І ********** туди. мабуть йди напутіна.
просто тупо настільки лицемірно це - "мабуть". ти там в посадці не кашляєш? знищуй давай орків, я штани найду та тебе заміню.
козел
27.12.2025 13:15 Ответить
27.12.2025 13:32 Ответить
ну так з початком повномасштабного держава відмінила усі державні додаткові вихідні дні - День Конституції, День Незалежності, Різдво, Трійця, Пасха, 8 Березня, 1 Травня та інші державні свята, на які давались вихідні дні, стали робочими днями. Раніше на Пасху і на Трійцю було 2 вихідних, оскільки Пасха і Трійця завжди випадали на вихідний день неділю, то ці вихідні автоматично переносились на понеділок. а тепер цих додаткових вихідних немає під час військового стану. тому Різдво на сьогодні, якщо воно випадає не на суботу-неділю, є для держави звичайним робочим днем.
27.12.2025 12:54 Ответить
З останніми відключеннями світла цю ****** практику роботи в святкові дні треба відкинути в *****, як на мене. Хай люди краще дома посидять відпочинуть від війни, а то пашем вже 4 роки як лошаді загнані
27.12.2025 12:57 Ответить
Саме головне що на час святкування хануки ніхто не помер.Якось одразу стає на душі світло і тепло від цієї ситуації.
27.12.2025 13:19 Ответить
Це вже десь 20-30-й випадок смерті в тцк. І це лише те що стало відомо публічно.

Смерті військовозобов'язаних, яких відловили як якихось бродячих собак 'доставили для уточнення даних'.

Зе-гестапо для бідних працює. Ні закону ні моралі в країні нема. Але ура-патріотам подобається
27.12.2025 12:46 Ответить
ти там про голодомори прочитай.
і висери про гестапо скрути в трубочку і так далі.
хєстаповєц ти совковий. хєстапо просто "ЙЕнгели" порівняно з вашим НКВС
27.12.2025 13:17 Ответить
У Білгород-Дністровському районному ТЦК 25 грудня внаслідок серцевого нападу помер чоловік, якого доставили для уточнення облікових даних.

Там його ще на ВЛК мали відправити. Чи не мали? Шось рано він цейго, насправді
27.12.2025 12:48 Ответить
То не в тцк то в людей в військовій формі...
27.12.2025 12:51 Ответить
Новоприбулий добровільноприйшовший громадянин настільки агресивно рвався знищувати орків, що проламав 2 шафи, 5 поручнів і висадив двері воєнкома, кричачи - Давай зброю, зброю давай, а потім був отріцатєльно врятований співробітниками шляхом чоботореанімації, мантрами "ачотитутаупал? іді братьєв знищуй", та дзвінком дружини з запитанням - Вася, тебе вже знищили? бабло де? а то я Ролс-ройс пригледіла, ой.... ну там оставайся живим, а хату ми вже продали і думали шо ти вже всьо.
(десь таку "репризу" чи там що, мав би зробити Квартал уродів). І до речі, знищують ухилянтів .... ну точно не європейці і не гондурасці. Це ж воно потім прийде додому, працівник ТЦК, принесе бабло, поцілує когось там зі словами - Во прікол бил сєдня, лох прям сдох, странна, абичьна видєрживалі 50 удараф батінкамі, но спасіба путіну, лахов іщо многа будєт, тока би прадалжал асвабаждать нас, гиги, 5 квартір уже купілі в Польше, нада ішо на яхту заработать.
(десь так певно воно і є, це просто ж реально такого в історії не було). просто жертвоприношення якесь. і от скотина яка заЗе, вона за це? всі ті мільйони уродів що підлизують Зе? так тоді ви суки реально гірше орків. чим це інакше за рашку? Вон, комуніста посадили, бо "виправдовував тероризм", тоді як .... цих дебілів, в Уфі, ще не посадили, тобто урод виправдовував ще не засуджених уродів. це добре що садять дебілів, проте на пару орків-окупантів прибавиться. ясно шо надія на Порошенка(помолиться може, тому самому божку що і Бєлаусафф чмолиться). жесть просто.
27.12.2025 12:53 Ответить
причиною смерті стала гостра серцева недостатність, викликана хронічним захворюванням. Медичний огляд підтверджує раптовий характер патологічного стану. Джерело: https://censor.net/ua/n3592626
Как у этих придурков рядом стоят хроника и раптовий характер?
27.12.2025 12:58 Ответить
А шо люди не помирають просто так
27.12.2025 13:01 Ответить
Звичайно помирають, є таке, але якось він не помер поки його в ТЦК не привели. І ще я не бачу в статті новини який був вік померлого, но шоб хочаб плюс мінус розуміти які там могли бути середньостатичні болячки по віку
27.12.2025 13:04 Ответить
Бывает и помирают просто так. Но в ТЦК почему-то обостряются все хронические болезни, вплоть до смертельного исхода. Смерть от острой сердечной недостаточности( по старинной традиции, её ставят, когда нежелательно объявлять о истинной причине смерти), смерть от эпилепсии( за много лет общения с эпилептиками ни один не умер от эпи.припадка), смерть от внезапного падения на пол и.т.д. + странные выпадения из окон.
27.12.2025 13:11 Ответить
Просто плати більше грошей і буде черга стоять, і тцкашники не потрібно
27.12.2025 13:00 Ответить
Сложная задача , да и примеров не сыскать. Если не хотеть видеть.
27.12.2025 13:02 Ответить
Я не розумію, в сенс взагалі в такій "мобілізації" його унандошили тупо свої же українці, не буряти не чечени ні роки, виходить головний ворог засів в тилу і робить оці безчинства
27.12.2025 13:01 Ответить
Чудово,людина померла під час уточнення даних.Відео з камер як завжди не побачимо.Скільки років людині яку доставили також не вказується.Людині прийшлось померти щоб не визнала ВЛК його придатним.І тільки завдяки смерті виявилось що у нього патологія серця.Там ж беруть данні з Хелсі де все написано,але ВЛК визнала скорше всього що людина придатна і людині стало погано.Але який висновок з цьої війни повінні понести чоловіки-Чоловіча стать має меньше прав і більше обовязків в порівнянні з жіночою статтю.Так як чоловік має на один обовязок більше ніж жінка,то це не дає йому більше прав в порівнянні з жінкою.І не пишіть що жінка народжує,бо церез низьку народжуваність держава не використовує до жінок інструмент примусу до нарадження.Вулицями не їздять буси які викрадають жінок для примусового штучного запліднення.Законодавство і навіть Конституція,особливо все що написано в 64 статті Конституції не діє.Саме по цій причині ми ніколи не отримаєм короткоствол для свого захисту,бо держава тоді втратить свою монополію на застосування сили.Бо саме монополія на застосування сили дозволяє державі творити беззаконня.Тим більше що держава зробила навмисне щоб у нас не було далекобійної зброї яка могла б знищити те за рахунок чого РФ виживає-торгівля вуглеводнями.А так як у нас президент єврей,люди які мали відношення до розробки делекобійної зброї євреї(Міндіч,Цукерман),то це системні дії ,,нашої,, влади яка робить все щоб воювати живою силою що приводить до знищення чоловічої статі в Україні і витіснення українців працівниками з Бангладеш і захоплення цієї багатої території.І ханукальна менора, яка стала появлятись не коло їхніх синагог а на центральних площах міст це підтверджує.І нам нічого не говорять в ЗМІ що призидент Польщі Навроцький відмовився від святкування Хануки.Кличко і Зеленський-А хіба можна так було зробити?

Огляд від ШІ

Так,
https://fact-news.com.ua/vidmova-vid-tradytsii-vidznachaty-hanuku-v-prezydentskomu-palatsi-pozytsiya-prezydenta-polschi-karolya-navrotskoho/ Кароль Навроцький відмовився від багаторічної традиції запалення ханукальних свічок у Президентському палаці у грудні 2025 року, пояснивши це особистими світоглядними установками та прив'язаністю до християнських цінностей, наголосивши, що як президент святкуватиме лише ті релігійні події, що близькі йому особисто, відмовляючись від символічного патронату над іншими конфесіями. ( https://www.youtube.com/shorts/KQqoXsTWxDo ) ( https://www.youtube.com/watch?v=6XNRn6BXyJw )
27.12.2025 13:06 Ответить
Чудово,людина померла під час уточнення даних.
Уточніть дані увідєть Паріж і померти
27.12.2025 13:09 Ответить
у мене є відповідь яка все пояснює.
це окультизм.
див. фото Зелі з Трампом, потім Трампа з ******, потім зустріч уродів в Парижі, ну, я то вже визначив і навіть казав - Будуть жертви(коли на рашці капище відкрили). але це тупо я казав - я міг би самоспалення зробити наприклад - ЩО б це змінило? ну тоді я просто знаю і тобі раджу знати.
вони *******, вони тупо ... ну там емоції "комусь" продукують. я так думаю, ... те саме що і 9\11 було - тупо певні емоції. ну і плюс жертви, що ***** і забезпечує з очевидними оплесками "нашого" Зе і захватом з боку Трампа.
27.12.2025 13:25 Ответить
Кумедні якісь люди.
Коли шахеди з ракетами херачать прямо по тобі - не страшно.
Коли х*йло прямим текстом каже, що "цель СВО - вбити конкретно тебе та усю твою сім'ю" - чомусь не страшно.
Оновлювати статус по здоров'ю, отримувати відстрочки - а, похєр, й так проконає...
Але коли тебе привозять в ТЦК - страшно так, що сердце не витримує.

Ухілеси, я вам ніколи не перестану дивуватися.
27.12.2025 13:06 Ответить
Идиотом родился или последствия травм? Ничуть не хочу ничем оскорбить, просто интересуюсь.
27.12.2025 13:13 Ответить
о, ще один лаптєногий прямоходячий антропоморфний гельмінт з мокшанських епєнєй.
Йди за русскім корабльом, м'ясо.
27.12.2025 13:16 Ответить
27.12.2025 13:19 Ответить
Друже, поклади руку на серце і щіро дай відповідь, яким чином доходяга з вулиці або комбайнер, підучи на фронт, убереже наші міста та села від ударів ракет та дронів? Яким блт **** він це зробить штурмуючи посадку, як блд? Ти ж позіціонуеш себе як військовий, то скажи блд, як простиий піхотинець може шось зробить проти ракетно-шахедного терору. Як блд? Їбучій їшак з Єлдаками і Чєбурєками не робить ракет, шоб подавляти всю цю *****, яка летить на нашу столицю та інші міста. Як ******* мобік може захистити свою сім'ю пыдучи на фронт, якшо ты в глибокому тилу живуть взагалі? Як простий піхотинець з калашом буде ніщити ракети і шахеди? як блд. поясни? ухілєси йому блд винні. де блд ракети балістичні і крилаті які кожен день їбашать рашку? де це все?
27.12.2025 13:15 Ответить
Підлога, я точно знаю, що ти значно молодший за мене. Ще знаю, що ти там десь вважаєшся заброньованим.
Але дивись. Я тут (причому, з першого дня повномасштабки), а ти на домашньому диванчику.
І тобі чомусь не соромно.
Я просто не розумію - як можна жити і не соромитись своєї нікчемності.
Ти думаєш, ми тут усі такі рекси?
До тієї посадки ще дійти треба та тягнути на горбу непід'ємне до 10км по кілзоні.
Я ходив. Багато разів. Ми усі тут далеко не першої молодості.
І нічого.
27.12.2025 13:21 Ответить
То є так, але я тобі задав конкретне питання, як мобік на фронті може зупинити конкретно шахедно-ракетний терор? Ти розумієш чи ні, що ми якось воюємо не правильно? Я вже за зелених підорів у керма просто мовчу, відкинемо їх. Будучи десь під гуляй-полі мобік свою сім'ю ну точно не захистить, бо прилетить шахед і разїбе все к ****.
27.12.2025 13:27 Ответить
Робити корисне. Наприклад - я роблю корисне. Я ж не просто так тут сиджу та проводжу весь час коментуючи на Цензорі.
Краще б на КСП сидів та в стелю плював, але вічно взвалюю на себе все підряд. Вже й не розбереш сходу хто тут ротний )) Ще й списання втраченого майна та зброї тепер. Взагалі капєц.
Маю особисте кладовище пахомів.
ще тобі за заслуги розповісти?
Так то вже будуть мемуари.
Колись, може, й напишу ))
27.12.2025 13:34 Ответить
поставити на місце Вироку - нормального когось.
от і .... всі хто заЗе, перетворилися б на - "а чо нє так закончіл, а чьо ні так мало дашол да Камчаткі, а чо флаг грязний над Сремлєм і ващє нам нада пушкіна".
А потім звісно - обісруть.
чи як? це тупо якось "доля". тобто так і мало бути. я то сто років вже це як зрозумів. все це тупо БУЛО якось тупо от "передписано"(і не кажу про ніякі "провідєння") - бо типу я так зрозумів і воно так і є.
27.12.2025 13:32 Ответить
А ти спробуй особисто,актівіст...
27.12.2025 13:20 Ответить
спробував ще 24.02.2022. І досі пробую. Політ нормальний.
27.12.2025 13:22 Ответить
і расчлєнілі.
і мальчік в трусіках.

Как пагодка в масквє, пахом?
27.12.2025 13:10 Ответить
Новий,виключно український,діагноз - смерть від уточнення даних.
27.12.2025 13:09 Ответить
Це навіть гірше в історії людства такого ще не було щоб хапали посеред вулиці людей і кидали на смерть, а якщо і було то тих країн вже давно немає, це початок кінець цієї держави, на жаль, але 76 відсотків наріду це вибрали.
27.12.2025 13:11 Ответить
І що саме страшне,що всі до цього звикли!
Якби до війни сказали,що таке буде,то ніхто б не повірив!
27.12.2025 13:13 Ответить
От через такі дурні коментарі від офіційних осіб довіра до цих осіб наближена до нуля:

"... гостра серцева недостатність, викликана хронічним захворюванням. Медичний огляд підтверджує раптовий характер патологічного стану. Джерело: https://censor.net/ua/n3592626
27.12.2025 13:12 Ответить
То набуя хапати з вулиці хронічно хворих..?!
Щоб залишити когось без батька,діда,чоловіка. ?!!
І ніхто не нестиме відповідальність..просто спишуть і з кінцями..☹️
27.12.2025 13:18 Ответить
Томущо на лобі не написано що він хронічно хворий а там вже *****
27.12.2025 13:22 Ответить
Країна мрії узурпатора мародера яке нічого немає спільного с Україною
27.12.2025 13:28 Ответить
Тцк це утотожнення сьогоденної "влади" корупція , грабіж, насилля, безпределел, катування.. "у вас ще нема бурятів? Тоді ми йдемо до вас"
27.12.2025 13:34 Ответить
Ну тоді хай цкуни потім не скиглять чого потім на них на вулицях нападають і ножі встромлюють..
27.12.2025 13:35 Ответить
 
 