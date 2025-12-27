В помещении ТЦК в Одесской области умер мобилизованный мужчина
В Белгород-Днестровском районном ТЦК 25 декабря в результате сердечного приступа скончался мужчина, которого доставили для уточнения учетных данных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Отмечается, что находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание.
"Военнослужащие немедленно начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, которые прибыли в считанные минуты и провели комплекс реанимационных мер, они констатировали смерть гражданина", - говорится в сообщении.
Предварительные выводы и официальная позиция
По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Медицинский осмотр подтверждает внезапный характер патологического состояния.
Руководство центра максимально содействует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия. В то же время отмечается, что распространение непроверенной информации о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях не соответствует действительности и является преждевременным до официального обнародования выводов экспертизы.
Представителей общественности и СМИ призывают избегать манипуляций и дождаться результатов компетентных органов, поскольку любые публичные обвинения без завершенного следствия являются юридически необоснованными.
сволоч блін, ну ЯК ТИ МОЖЕШ блін "вангувати" - що мабуть, а що не мабуть??
*******!
і ти ж знаєш шо казав Кривонос - що навіть техніків з аеродрому Сирок бросив вна штурми, а потім орки з задоволенням пару полонених дістали і взнали дещо актуальне і ........ І ********** туди. мабуть йди напутіна.
просто тупо настільки лицемірно це - "мабуть". ти там в посадці не кашляєш? знищуй давай орків, я штани найду та тебе заміню.
козел
Смерті військовозобов'язаних, яких в
ідловили як якихось бродячих собак'доставили для уточнення даних'.
Зе-гестапо для бідних працює. Ні закону ні моралі в країні нема. Але ура-патріотам подобається
і висери про гестапо скрути в трубочку і так далі.
хєстаповєц ти совковий. хєстапо просто "ЙЕнгели" порівняно з вашим НКВС
Там його ще на ВЛК мали відправити. Чи не мали? Шось рано він цейго, насправді
(десь таку "репризу" чи там що, мав би зробити Квартал уродів). І до речі, знищують ухилянтів .... ну точно не європейці і не гондурасці. Це ж воно потім прийде додому, працівник ТЦК, принесе бабло, поцілує когось там зі словами - Во прікол бил сєдня, лох прям сдох, странна, абичьна видєрживалі 50 удараф батінкамі, но спасіба путіну, лахов іщо многа будєт, тока би прадалжал асвабаждать нас, гиги, 5 квартір уже купілі в Польше, нада ішо на яхту заработать.
(десь так певно воно і є, це просто ж реально такого в історії не було). просто жертвоприношення якесь. і от скотина яка заЗе, вона за це? всі ті мільйони уродів що підлизують Зе? так тоді ви суки реально гірше орків. чим це інакше за рашку? Вон, комуніста посадили, бо "виправдовував тероризм", тоді як .... цих дебілів, в Уфі, ще не посадили, тобто урод виправдовував ще не засуджених уродів. це добре що садять дебілів, проте на пару орків-окупантів прибавиться. ясно шо надія на Порошенка(помолиться може, тому самому божку що і Бєлаусафф чмолиться). жесть просто.
Как у этих придурков рядом стоят хроника и раптовий характер?
увідєть Паріжі померти
це окультизм.
див. фото Зелі з Трампом, потім Трампа з ******, потім зустріч уродів в Парижі, ну, я то вже визначив і навіть казав - Будуть жертви(коли на рашці капище відкрили). але це тупо я казав - я міг би самоспалення зробити наприклад - ЩО б це змінило? ну тоді я просто знаю і тобі раджу знати.
вони *******, вони тупо ... ну там емоції "комусь" продукують. я так думаю, ... те саме що і 9\11 було - тупо певні емоції. ну і плюс жертви, що ***** і забезпечує з очевидними оплесками "нашого" Зе і захватом з боку Трампа.
Коли шахеди з ракетами херачать прямо по тобі - не страшно.
Коли х*йло прямим текстом каже, що "цель СВО - вбити конкретно тебе та усю твою сім'ю" - чомусь не страшно.
Оновлювати статус по здоров'ю, отримувати відстрочки - а, похєр, й так проконає...
Але коли тебе привозять в ТЦК - страшно так, що сердце не витримує.
Ухілеси, я вам ніколи не перестану дивуватися.
Йди за русскім корабльом, м'ясо.
Але дивись. Я тут (причому, з першого дня повномасштабки), а ти на домашньому диванчику.
І тобі чомусь не соромно.
Я просто не розумію - як можна жити і не соромитись своєї нікчемності.
Ти думаєш, ми тут усі такі рекси?
До тієї посадки ще дійти треба та тягнути на горбу непід'ємне до 10км по кілзоні.
Я ходив. Багато разів. Ми усі тут далеко не першої молодості.
І нічого.
Краще б на КСП сидів та в стелю плював, але вічно взвалюю на себе все підряд. Вже й не розбереш сходу хто тут ротний )) Ще й списання втраченого майна та зброї тепер. Взагалі капєц.
Маю особисте кладовище пахомів.
ще тобі за заслуги розповісти?
Так то вже будуть мемуари.
Колись, може, й напишу ))
от і .... всі хто заЗе, перетворилися б на - "а чо нє так закончіл, а чьо ні так мало дашол да Камчаткі, а чо флаг грязний над Сремлєм і ващє нам нада пушкіна".
А потім звісно - обісруть.
чи як? це тупо якось "доля". тобто так і мало бути. я то сто років вже це як зрозумів. все це тупо БУЛО якось тупо от "передписано"(і не кажу про ніякі "провідєння") - бо типу я так зрозумів і воно так і є.
і мальчік в трусіках.
Как пагодка в масквє, пахом?
Якби до війни сказали,що таке буде,то ніхто б не повірив!
"... гостра серцева недостатність, викликана хронічним захворюванням. Медичний огляд підтверджує раптовий характер патологічного стану. Джерело: https://censor.net/ua/n3592626
Щоб залишити когось без батька,діда,чоловіка. ?!!
І ніхто не нестиме відповідальність..просто спишуть і з кінцями..☹️