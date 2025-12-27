В помещении ТЦК в Одесской области умер мобилизованный мужчина

В Белгород-Днестровском районном ТЦК 25 декабря в результате сердечного приступа скончался мужчина, которого доставили для уточнения учетных данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание.

"Военнослужащие немедленно начали оказывать домедицинскую помощь и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, которые прибыли в считанные минуты и провели комплекс реанимационных мер, они констатировали смерть гражданина", - говорится в сообщении.

Предварительные выводы и официальная позиция

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Медицинский осмотр подтверждает внезапный характер патологического состояния.

Руководство центра максимально содействует правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия. В то же время отмечается, что распространение непроверенной информации о якобы насильственной смерти или телесных повреждениях не соответствует действительности и является преждевременным до официального обнародования выводов экспертизы.

Представителей общественности и СМИ призывают избегать манипуляций и дождаться результатов компетентных органов, поскольку любые публичные обвинения без завершенного следствия являются юридически необоснованными.